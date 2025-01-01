LeastSquaresSolutionQRPivot

Вычисляет решение задачи наименьших квадратов с минимальной нормой для вещественной или комплексной системы minimize 2-norm(| b - A*x |) с использованием полного ортогонального разложения матрицы A. Матрица A имеет размер m на n и может быть вырожденной по рангу. Функция LAPACL GELSY.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::LeastSquaresSolutionQRPivot(

matrix& B,

long[]& jpvt,

double rcond,

matrix& X,

long[]& jpvt_out,

long rank

);



bool matrix::LeastSquaresSolutionQRPivot(

vector& B,

long[]& jpvt,

double rcond,

vector& X,

long[]& jpvt_out,

long rank

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::LeastSquaresSolutionQRPivot(

matrixf& B,

long[]& jpvt,

float rcond,

matrixf& X,

long[]& jpvt_out,

long rank

);



bool matrixf::LeastSquaresSolutionQRPivot(

vectorf& B,

long[]& jpvt,

float rcond,

vectorf& X,

long[]& jpvt_out,

long rank

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::LeastSquaresSolutionQRPivot(

matrixc& B,

long[]& jpvt,

double rcond,

matrixc& X,

long[]& jpvt_out,

long rank

);



bool matrixc::LeastSquaresSolutionQRPivot(

vectorc& B,

long[]& jpvt,

double rcond,

vectorc& X,

long[]& jpvt_out,

long rank

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::LeastSquaresSolutionQRPivot(

matrixcf& B,

long[]& jpvt,

float rcond,

matrixcf& X,

long[]& jpvt_out,

long rank

);



bool matrixcf::LeastSquaresSolutionQRPivot(

vectorcf& B,

long[]& jpvt,

float rcond,

vectorcf& X,

long[]& jpvt_out,

long rank

);

Параметры

Б

[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

jpvt

[in] Целочисленный массив размерности n. Если jpvt(i) != 0, то i-й столбец матрицы A переставляется в начало AP, в противном случае столбец i остается свободным. Если массив jpvt имеет нулевой размер (или не инициализирован), предполагается, что все столбцы матрицы A свободны.

rcond

[in] rcond используется для определения эффективного ранга матрицы A, который определяется как порядок наибольшей ведущей треугольной подматрицы R11 (см. Примечание 2) в QR-разложении с перестановкой столбцов, где оценка числа обусловленности меньше < 1/rcond.

X

[out] Матрица или вектор X с решениями линейной задачи наименьших квадратов.

jpvt_out

[out] Целочисленный массив с результатом перестановок столбцов. Если jpvt(i) = k, тогда i-й столбец матрицы AP соответствует k-му столбцу матрицы A.

rank

[out] Эффективный ранг матрицы A, т.е. порядок подматрицы R11 (см. Примечание 2). Это также соответствует порядку подматрицы T11 в полном ортогональном разложении матрицы A.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.

Примечание

1. Матрица B должна иметь размер m на nrhs, где nrhs — количество векторов правой части. Матрица X имеет размер n на nrhs.

2. Алгоритм сначала вычисляет QR-разложение с перестановкой столбцов:

A * P = Q * [ R11 R12 ]

[ 0 R22 ]

где R11 — наибольшая ведущая подматрица, для которой оценка числа обусловленности меньше 1/rcond. Порядок R11 (rank) и есть эффективный ранг матрицы A.

Затем подматрица R22 считается пренебрежимо малой, а R12 обнуляется с помощью ортогональных преобразований справа, что приводит к полному ортогональному разложению:

A * P = Q * [ T11 0 ] * Z

[ 0 0 ]

Искомое решение с минимальной нормой выражается так:

X = P * Z**T [ inv(T11)*Q1**T*B ]

[ 0 ]

где Q1 состоит из первых rank столбцов матрицы Q.