- LeastSquaresSolution
- LeastSquaresSolutionDC
- LeastSquaresSolutionSVD
- LeastSquaresSolutionWY
- LeastSquaresSolutionsQRPivot
- LeastSquaresSolutionQRTallSkinny
LeastSquaresSolutionQRTallSkinny
Решает переопределенные или недоопределенные вещественные или комплексные системы линейных уравнений, включающие матрицу A размером m на n или ее транспонированную / сопряженно-транспонированную версию, используя высокое узкое QR-разложение (tall skinny QR) или короткое широкое LQ-разложение (short wide LQ) матрицы A. Предполагается, что A — это матрица полного ранга.
Предусмотрены следующие варианты:
1. При trans = 'N' и m >= n: решение методом наименьших квадратов выполняется для переопределенной системы, т.е. решается задача наименьших квадратов minimize || B - A*X ||.
2. При trans = 'N' и m < n: решение недоопределенной системы с минимальной нормой A * X = B.
3. При trans = 'T' и m >= n: решение недоопределенной системы с минимальной нормой A**T * X = B.
4. При trans = 'T' и m < n: решение методом наименьших квадратов выполняется для переопределенной системы, т.е. решается задача наименьших квадратов minimize || B - A**T * X ||.
LAPACK-функция GETSLS.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::LeastSquaresSolutionQRTallSkinny(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::LeastSquaresSolutionQRTallSkinny(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::LeastSquaresSolutionQRTallSkinny(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::LeastSquaresSolutionQRTallSkinny(
Параметры
trans
[in] Значение перечисления ENUM_EQUATIONS_FORM, которое определяет форму системы уравнений.
Б
[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.
X
[out] Матрица или вектор X с решениями линейной задачи наименьших квадратов.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха и false в случае ошибки.
Примечание
Если trans='N': Матрица B должна иметь размер m на nrhs, где nrhs — количество векторов правой части. Матрица X имеет размер n на nrhs. Если m>=n, матрица X содержит nrhs решений задачи наименьших квадратов. Если m<n, матрица X содержит nrhs решений с минимальной нормой.
Если trans!='N'. Матрица B должна иметь размер n на nrhs, матрица X — размер m на nrhs. Если m>=n, матрица X содержит nrhs решений с минимальной нормой. Если m<n, матрица X содержит nrhs решений задачи наименьших квадратов.
ENUM_EQUATIONS_FORM
Перечисление, определяющее форму вычисляемой системы уравнений.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EQUATIONSFORM_N
|
'N' – линейная система с участием матрицы A (без транспонирования)
|
EQUATIONSFORM_T
|
'T' — линейная система с участием транспонированной матрицы A**T
|
EQUATIONSFORM_C
|
'C' — линейная система с участием сопряженно-транспонированной матрицы A**H
Для вещественных матриц значение EQUATIONSFORM_C интерпретируется как EQUATIONSFORM_T.
Для комплексных матриц значение EQUATIONSFORM_T интерпретируется как EQUATIONSFORM_C.