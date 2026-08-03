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Position Size Calculator - risk-based lot sizing script - скрипт для MetaTrader 5

Dror Munk
Dror Munk

Dror Munk

I build robust, fully-tested MetaTrader Expert Advisors and indicators in MQL5 and MQL4, with a focus on safe execution and honest validation — not just code that compiles, but code that behaves correctly under real conditions.
What you get from an order:
4 кода
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Рейтинг:
(1)
Опубликован:
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Запустите скрипт на графике инструмента, которым планируете торговать, введите сумму, которую готовы рискнуть — в виде процента от собственного капитала или фиксированной суммы в валюте счета — а также расстояние стоп-лосса (в пунктах или в виде конкретного ценового уровня), и скрипт выдаст размер лота.


В расчёте используются реальные характеристики контракта данного инструмента: размер тика и стоимость тика для расчёта «деньги за пункт», а также минимальный, максимальный и шаг объёма для нормализации. Результат округляется в меньшую сторону до шага объёма, поэтому фактический риск никогда не превышает ваш бюджет; скрипт сообщает точный риск при нормализованном размере. Он также оценивает необходимую маржу для запланированного направления с помощью OrderCalcMargin и четко предупреждает, когда позиция превысит вашу свободную маржу, когда рассчитанный размер опустится ниже минимума по символу (т. е. даже минимальный лот сопряжён с риском, превышающим ваш бюджет) или когда его необходимо ограничить максимумом по символу.


Полный отчет выводится в поле «Комментарий» графика, в журнал экспертов и в виде однострочного оповещения. Работает с валютными парами, металлами, индексами и любыми инструментами с действительными спецификациями контрактов. Скрипт выполняет только расчеты — он никогда не размещает ордеров.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74571

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