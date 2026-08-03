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Position Size Calculator - risk-based lot sizing script - скрипт для MetaTrader 5
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Запустите скрипт на графике инструмента, которым планируете торговать, введите сумму, которую готовы рискнуть — в виде процента от собственного капитала или фиксированной суммы в валюте счета — а также расстояние стоп-лосса (в пунктах или в виде конкретного ценового уровня), и скрипт выдаст размер лота.
В расчёте используются реальные характеристики контракта данного инструмента: размер тика и стоимость тика для расчёта «деньги за пункт», а также минимальный, максимальный и шаг объёма для нормализации. Результат округляется в меньшую сторону до шага объёма, поэтому фактический риск никогда не превышает ваш бюджет; скрипт сообщает точный риск при нормализованном размере. Он также оценивает необходимую маржу для запланированного направления с помощью OrderCalcMargin и четко предупреждает, когда позиция превысит вашу свободную маржу, когда рассчитанный размер опустится ниже минимума по символу (т. е. даже минимальный лот сопряжён с риском, превышающим ваш бюджет) или когда его необходимо ограничить максимумом по символу.
Полный отчет выводится в поле «Комментарий» графика, в журнал экспертов и в виде однострочного оповещения. Работает с валютными парами, металлами, индексами и любыми инструментами с действительными спецификациями контрактов. Скрипт выполняет только расчеты — он никогда не размещает ордеров.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74571
Экспортирует ваши закрытые позиции за настраиваемый период в файл CSV для анализа журнала в Excel или Google Sheets: время и цена открытия и закрытия (с взвешиванием по объему при частичном исполнении), объем, результат в пунктах, комиссия, своп, чистая прибыль и продолжительность сделки.Market Structure SMC: Swings, BOS/CHoCH, Order Blocks, FVG, QML
Индикатор структуры рынка SMC/ICT для MT5: подтвержденные при закрытии ценовых максимумов/минимумов, BOS (продолжение тренда) и CHoCH (разворот), блоки ордеров, гэпы справедливой стоимости и уровни QML (Quasimodo). Каждую функцию можно включить или выключить, а также настроить чувствительность к колебаниям и цвета. Работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах.
Панель на графике с отображением спрэда по данному символу в режиме реального времени — текущего, минимального, среднего и максимального значений с момента подключения — с цветовой маркировкой в соответствии с вашими пороговыми значениями предупреждения и опасности, а также с опциональным оповещением, когда спрэд удерживается на уровне опасности в течение N секунд подряд (всплески, связанные с новостями и переносом позиций).BBandsPsar
BBandsPsar — это пользовательский гибридный индикатор, сочетающий в себе модель волатильности полос Боллинджера с логикой следования за трендом индикатора Parabolic SAR. Благодаря объединению этих двух методологий он позволяет эффективно согласовать волатильность рынка с динамикой формирующихся трендов в рамках единого, целостного инструмента.