Запустите скрипт на графике инструмента, которым планируете торговать, введите сумму, которую готовы рискнуть — в виде процента от собственного капитала или фиксированной суммы в валюте счета — а также расстояние стоп-лосса (в пунктах или в виде конкретного ценового уровня), и скрипт выдаст размер лота.





В расчёте используются реальные характеристики контракта данного инструмента: размер тика и стоимость тика для расчёта «деньги за пункт», а также минимальный, максимальный и шаг объёма для нормализации. Результат округляется в меньшую сторону до шага объёма, поэтому фактический риск никогда не превышает ваш бюджет; скрипт сообщает точный риск при нормализованном размере. Он также оценивает необходимую маржу для запланированного направления с помощью OrderCalcMargin и четко предупреждает, когда позиция превысит вашу свободную маржу, когда рассчитанный размер опустится ниже минимума по символу (т. е. даже минимальный лот сопряжён с риском, превышающим ваш бюджет) или когда его необходимо ограничить максимумом по символу.





Полный отчет выводится в поле «Комментарий» графика, в журнал экспертов и в виде однострочного оповещения. Работает с валютными парами, металлами, индексами и любыми инструментами с действительными спецификациями контрактов. Скрипт выполняет только расчеты — он никогда не размещает ордеров.







