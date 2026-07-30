FoxWave SR Zone Scanner автоматически определяет и выводит зоны спроса и предложения с различных таймфреймов прямо на ваш график — без ручного рисования и догадок. Узнайте, где именно цена реагировала ранее, насколько силен каждый уровень, и получайте уведомления, как только цена приблизится к ключевой зоне.

Создан для трейдеров, работающих по ценовому действию и скальпирующих, которым нужны чёткие, объективные уровни вместо субъективных линий, нарисованных от руки.

Как это работает

► Автоматическое обнаружение зон на нескольких таймфреймах. Индикатор сканирует до четырёх таймфреймов — M15, H1, H4 и D1 — и выявляет области, в которых цена неоднократно разворачивалась. Каждая зона формируется на основе скоплений пивот-максимумов (предложение) или пивот-минимумов (спрос), поэтому вы видите реальную структуру, а не произвольные линии.

Зоны с более высоких таймфреймов (H4, D1) отображаются более темными, насыщенными цветами — это позволяет мгновенно определить, какие уровни имеют большее значение, даже на графике с более низким таймфреймом, например M5.

► Рейтинг силы зоны Каждая зона отображает метку с количеством касаний, например H1 [4x]. Чем чаще цена реагировала на этом уровне, тем сильнее и надежнее зона. Установите минимальное количество касаний, чтобы отображались только значимые зоны — без лишнего шума от единичных касаний.

► Отслеживание активных / пробитых зон Статус зон обновляется автоматически. Как только цена закрывается за пределами зоны, она помечается как пробитая и больше не будет вызывать оповещения — благодаря чему ваш график и уведомления всегда соответствуют текущей ценовой структуре.

► Мгновенные оповещения о зонах В тот момент, когда цена приближается к сильной зоне или входит в неё, вы получаете уведомление посредством:

🔔 Всплывающее окно — уведомление на экране

окно — уведомление на экране 📱 Push-уведомление — прямо в ваше мобильное приложение MetaTrader

— прямо в ваше мобильное приложение MetaTrader 📧 Электронная почта — отправляется на ваш зарегистрированный адрес MT5

Установите расстояние оповещения в пунктах, чтобы получать уведомления непосредственно перед тем, как цена достигнет зоны — идеально подходит для скальперов, которые хотят быть готовыми к торговле на реакции.

► Информационная панель Компактная панель Fox Wave позволяет с одного взгляда увидеть:

Ближайшую зону предложения выше цены — точный уровень, количество касаний, исходный таймфрейм, расстояние в пунктах

Ближайшую зону спроса ниже цены — те же данные

Количество активных зон по таймфреймам (M15 / H1 / H4 / D1)

Основные особенности

Одновременный анализ 4 таймфреймов: M15, H1, H4, D1

Независимый переключатель «показать/скрыть» для каждого таймфрейма

Интеллектуальная группировка пивотов — объединяет близко расположенные точки соприкосновения в одну чёткую зону

Настраиваемое минимальное количество касаний для фильтрации слабых уровней

Автоматическое обнаружение пробитых зон

Тройная система оповещений: всплывающее окно + push-уведомление + электронная почта, каждое из которых можно включить или выключить независимо

Интеллектуальный сброс оповещений — отсутствие дублирующихся уведомлений, пока цена находится в зоне

Полная настройка цветовой схемы для каждого таймфрейма и типа зоны (предложение/спрос)

Легкая реализация — периодическое повторное сканирование, отсутствие нагрузки от пересчета по каждому тику

Единый дизайн тёмной панели в стиле Fox Wave

Справочник входных данных

Таймфреймы для сканирования

Параметр По умолчанию Описание UseTF_M15 true Включить M15 в сканирование UseTF_H1 true Включить H1 в сканирование Использовать TF_H4 true Включить H4 в сканирование UseTF_D1 true Включить D1 в сканирование

Обнаружение зоны

Параметр По умолчанию Описание LookbackBars 300 Количество сканируемых баров за период MinTouches 2 Минимальное количество касаний пивотов для формирования зоны Ширина зоны в пунктах 8,0 Ширина каждой нарисованной зоны (в пунктах) Расстояние слияния в пунктах 5,0 Объединять пивоты, расположенные ближе, чем на это расстояние MinBarsBetween 3 Минимальное расстояние между барами при соприкосновениях

Отображение

Параметр По умолчанию Описание ShowM15Zones / ShowH1Zones / ShowH4Zones / ShowD1Zones true Включение/выключение зон для каждого таймфрейма Показывать метки зон true Показывать метки количества касаний в зонах Показать панель true Показать информационную панель MaxZonesPerTF 6 Максимальное количество отображаемых зон на одном таймфрейме

Оповещения

Параметр По умолчанию Описание AlertOnZoneEntry true Включить оповещения о приближении к зоне/входе в зону AlertPips 2,0 Расстояние срабатывания от зоны (пункты) AlertPopup true Всплывающее уведомление на экране AlertPush true Push-уведомление в мобильное приложение AlertEmail false Уведомление по электронной почте

Цвета Полностью независимое управление цветами для зон спроса и предложения на любом таймфрейме, а также полная настройка цветов панели.

Положение панели

Параметр По умолчанию Описание PanelX 15 Горизонтальное смещение от края диаграммы PanelY 25 Вертикальное смещение от края диаграммы

Как настроить push-уведомления

Откройте MetaTrader 5 на мобильном устройстве Перейдите в «Настройки» → «Сообщения» и скопируйте свой MetaQuotes ID В настольной версии MT5: «Инструменты» → «Настройки» → «Уведомления» Вставьте свой MetaQuotes ID и включите уведомления Установите AlertPush = true в параметрах индикатора

Для кого это предназначено?

Трейдеры, торгующие по ценовому действию , которые полагаются на уровни поддержки и сопротивления, но устали вручную перерисовывать зоны

, которые полагаются на уровни поддержки и сопротивления, но устали вручную перерисовывать зоны Скальперам , которые хотят мгновенно узнавать, когда цена достигает ключевого уровня реакции

, которые хотят мгновенно узнавать, когда цена достигает ключевого уровня реакции Трейдеры, работающие на нескольких таймфреймах , которые хотят видеть структуру H4/D1 при торговле на M5/M15

, которые хотят видеть структуру H4/D1 при торговле на M5/M15 Любой, кто хочет использовать объективные зоны, подтвержденные касанием, вместо субъективных линий

Торгуйте с той же структурой более высоких таймфреймов, на которой построены институциональные уровни — она определяется автоматически, чётко обозначена и её невозможно пропустить благодаря оповещениям в режиме реального времени.

Совместимость