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Индикаторы

SR Zone Scanner - индикатор для MetaTrader 5

Zbynek Liska
Zbynek Liska

Zbynek Liska

4.3 (3)
30 продуктов 8 кодов 22 темы 59 комментариев
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Рейтинг:
(1)
Опубликован:
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FoxWave SR Zone Scanner автоматически определяет и выводит зоны спроса и предложения с различных таймфреймов прямо на ваш график — без ручного рисования и догадок. Узнайте, где именно цена реагировала ранее, насколько силен каждый уровень, и получайте уведомления, как только цена приблизится к ключевой зоне.

Создан для трейдеров, работающих по ценовому действию и скальпирующих, которым нужны чёткие, объективные уровни вместо субъективных линий, нарисованных от руки.

Как это работает

► Автоматическое обнаружение зон на нескольких таймфреймах. Индикатор сканирует до четырёх таймфреймов — M15, H1, H4 и D1 — и выявляет области, в которых цена неоднократно разворачивалась. Каждая зона формируется на основе скоплений пивот-максимумов (предложение) или пивот-минимумов (спрос), поэтому вы видите реальную структуру, а не произвольные линии.

Зоны с более высоких таймфреймов (H4, D1) отображаются более темными, насыщенными цветами — это позволяет мгновенно определить, какие уровни имеют большее значение, даже на графике с более низким таймфреймом, например M5.

► Рейтинг силы зоны Каждая зона отображает метку с количеством касаний, например H1 [4x]. Чем чаще цена реагировала на этом уровне, тем сильнее и надежнее зона. Установите минимальное количество касаний, чтобы отображались только значимые зоны — без лишнего шума от единичных касаний.

► Отслеживание активных / пробитых зон Статус зон обновляется автоматически. Как только цена закрывается за пределами зоны, она помечается как пробитая и больше не будет вызывать оповещения — благодаря чему ваш график и уведомления всегда соответствуют текущей ценовой структуре.

► Мгновенные оповещения о зонах В тот момент, когда цена приближается к сильной зоне или входит в неё, вы получаете уведомление посредством:

  • 🔔 Всплывающее окно — уведомление на экране
  • 📱 Push-уведомление — прямо в ваше мобильное приложение MetaTrader
  • 📧 Электронная почта — отправляется на ваш зарегистрированный адрес MT5

Установите расстояние оповещения в пунктах, чтобы получать уведомления непосредственно перед тем, как цена достигнет зоны — идеально подходит для скальперов, которые хотят быть готовыми к торговле на реакции.

► Информационная панель Компактная панель Fox Wave позволяет с одного взгляда увидеть:

  • Ближайшую зону предложения выше цены — точный уровень, количество касаний, исходный таймфрейм, расстояние в пунктах
  • Ближайшую зону спроса ниже цены — те же данные
  • Количество активных зон по таймфреймам (M15 / H1 / H4 / D1)

Основные особенности

  • Одновременный анализ 4 таймфреймов: M15, H1, H4, D1
  • Независимый переключатель «показать/скрыть» для каждого таймфрейма
  • Интеллектуальная группировка пивотов — объединяет близко расположенные точки соприкосновения в одну чёткую зону
  • Настраиваемое минимальное количество касаний для фильтрации слабых уровней
  • Автоматическое обнаружение пробитых зон
  • Тройная система оповещений: всплывающее окно + push-уведомление + электронная почта, каждое из которых можно включить или выключить независимо
  • Интеллектуальный сброс оповещений — отсутствие дублирующихся уведомлений, пока цена находится в зоне
  • Полная настройка цветовой схемы для каждого таймфрейма и типа зоны (предложение/спрос)
  • Легкая реализация — периодическое повторное сканирование, отсутствие нагрузки от пересчета по каждому тику
  • Единый дизайн тёмной панели в стиле Fox Wave

Справочник входных данных

Таймфреймы для сканирования

Параметр По умолчанию Описание
UseTF_M15 true Включить M15 в сканирование
UseTF_H1 true Включить H1 в сканирование
Использовать TF_H4 true Включить H4 в сканирование
UseTF_D1 true Включить D1 в сканирование

Обнаружение зоны

Параметр По умолчанию Описание
LookbackBars 300 Количество сканируемых баров за период
MinTouches 2 Минимальное количество касаний пивотов для формирования зоны
Ширина зоны в пунктах 8,0 Ширина каждой нарисованной зоны (в пунктах)
Расстояние слияния в пунктах 5,0 Объединять пивоты, расположенные ближе, чем на это расстояние
MinBarsBetween 3 Минимальное расстояние между барами при соприкосновениях

Отображение

Параметр По умолчанию Описание
ShowM15Zones / ShowH1Zones / ShowH4Zones / ShowD1Zones true Включение/выключение зон для каждого таймфрейма
Показывать метки зон true Показывать метки количества касаний в зонах
Показать панель true Показать информационную панель
MaxZonesPerTF 6 Максимальное количество отображаемых зон на одном таймфрейме

Оповещения

Параметр По умолчанию Описание
AlertOnZoneEntry true Включить оповещения о приближении к зоне/входе в зону
AlertPips 2,0 Расстояние срабатывания от зоны (пункты)
AlertPopup true Всплывающее уведомление на экране
AlertPush true Push-уведомление в мобильное приложение
AlertEmail false Уведомление по электронной почте

Цвета Полностью независимое управление цветами для зон спроса и предложения на любом таймфрейме, а также полная настройка цветов панели.

Положение панели

Параметр По умолчанию Описание
PanelX 15 Горизонтальное смещение от края диаграммы
PanelY 25 Вертикальное смещение от края диаграммы

Как настроить push-уведомления

  1. Откройте MetaTrader 5 на мобильном устройстве
  2. Перейдите в «Настройки» → «Сообщения» и скопируйте свой MetaQuotes ID
  3. В настольной версии MT5: «Инструменты» → «Настройки» → «Уведомления»
  4. Вставьте свой MetaQuotes ID и включите уведомления
  5. Установите AlertPush = true в параметрах индикатора

Для кого это предназначено?

  • Трейдеры, торгующие по ценовому действию, которые полагаются на уровни поддержки и сопротивления, но устали вручную перерисовывать зоны
  • Скальперам, которые хотят мгновенно узнавать, когда цена достигает ключевого уровня реакции
  • Трейдеры, работающие на нескольких таймфреймах, которые хотят видеть структуру H4/D1 при торговле на M5/M15
  • Любой, кто хочет использовать объективные зоны, подтвержденные касанием, вместо субъективных линий

Торгуйте с той же структурой более высоких таймфреймов, на которой построены институциональные уровни — она определяется автоматически, чётко обозначена и её невозможно пропустить благодаря оповещениям в режиме реального времени.

Совместимость

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Работает со всеми инструментами: валютными парами, индексами, сырьевыми товарами, криптовалютами, металлами
  • Работает на любом таймфрейме графика (зоны формируются на основе M15/H1/H4/D1 независимо от периода графика)
  • Не требуется импорт DLL-файлов

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74492

Pip Value Calculator Pip Value Calculator

Текущее значение пипса, определение размера лота с учетом риска, индивидуальный анализ риска по объему и прибыль/убыток по открытым позициям — всё на одной панели.

Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions

Небольшая библиотека с минимальным количеством зависимостей, которая вводит в MQL5 тип Result в стиле Rust. Функции возвращают единый объект, содержащий либо значение, либо ошибку, вместо того чтобы полагаться на глобальное состояние GetLastError(), благодаря чему сбои отображаются явно и их невозможно игнорировать. Включает в себя ResultValue (типы значений) и Result (объекты, хранящиеся в указателях), структуру Error, макросы раннего возврата (TRY, RETURN_ON_ERROR и т. д.) и опциональные обратные вызовы Then/Match/MapError.

Equity Guard — система контроля суточного лимита убытков с панелью экстренных действий Equity Guard — система контроля суточного лимита убытков с панелью экстренных действий

Система контроля суточных убытков на уровне счета: когда ваши суточные убытки достигают настраиваемого порогового значения, система закрывает все позиции и отложенные ордера и удерживает счет в нулевом состоянии до следующего ежедневного сброса. Лимиты в процентах или денежной сумме, настраиваемое время сброса (по серверному времени), перетаскиваемая визуальная панель с индикатором в режиме реального времени, а также кнопки ручного закрытия всех позиций («CLOSE ALL») и блокировки («LOCK») с подтверждением щелчком мыши. Работает с любыми брокерами, инструментами, размерами счетов и валютами — с хеджированием и неттингом, без DLL-библиотек.

Consecutive Bars (with history) Consecutive Bars (with history)

Осциллятор, отображающий 4 линии индикатора: 1 — для последовательных бычьих баров, 1 — для последовательных медвежьих баров, 1 — для среднего значения последовательных бычьих баров и 1 — для среднего значения последовательных медвежьих баров.