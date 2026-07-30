Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SR Zone Scanner - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 214
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
FoxWave SR Zone Scanner автоматически определяет и выводит зоны спроса и предложения с различных таймфреймов прямо на ваш график — без ручного рисования и догадок. Узнайте, где именно цена реагировала ранее, насколько силен каждый уровень, и получайте уведомления, как только цена приблизится к ключевой зоне.
Создан для трейдеров, работающих по ценовому действию и скальпирующих, которым нужны чёткие, объективные уровни вместо субъективных линий, нарисованных от руки.
Как это работает
► Автоматическое обнаружение зон на нескольких таймфреймах. Индикатор сканирует до четырёх таймфреймов — M15, H1, H4 и D1 — и выявляет области, в которых цена неоднократно разворачивалась. Каждая зона формируется на основе скоплений пивот-максимумов (предложение) или пивот-минимумов (спрос), поэтому вы видите реальную структуру, а не произвольные линии.
Зоны с более высоких таймфреймов (H4, D1) отображаются более темными, насыщенными цветами — это позволяет мгновенно определить, какие уровни имеют большее значение, даже на графике с более низким таймфреймом, например M5.
► Рейтинг силы зоны Каждая зона отображает метку с количеством касаний, например H1 [4x]. Чем чаще цена реагировала на этом уровне, тем сильнее и надежнее зона. Установите минимальное количество касаний, чтобы отображались только значимые зоны — без лишнего шума от единичных касаний.
► Отслеживание активных / пробитых зон Статус зон обновляется автоматически. Как только цена закрывается за пределами зоны, она помечается как пробитая и больше не будет вызывать оповещения — благодаря чему ваш график и уведомления всегда соответствуют текущей ценовой структуре.
► Мгновенные оповещения о зонах В тот момент, когда цена приближается к сильной зоне или входит в неё, вы получаете уведомление посредством:
- 🔔 Всплывающее окно — уведомление на экране
- 📱 Push-уведомление — прямо в ваше мобильное приложение MetaTrader
- 📧 Электронная почта — отправляется на ваш зарегистрированный адрес MT5
Установите расстояние оповещения в пунктах, чтобы получать уведомления непосредственно перед тем, как цена достигнет зоны — идеально подходит для скальперов, которые хотят быть готовыми к торговле на реакции.
► Информационная панель Компактная панель Fox Wave позволяет с одного взгляда увидеть:
- Ближайшую зону предложения выше цены — точный уровень, количество касаний, исходный таймфрейм, расстояние в пунктах
- Ближайшую зону спроса ниже цены — те же данные
- Количество активных зон по таймфреймам (M15 / H1 / H4 / D1)
Основные особенности
- Одновременный анализ 4 таймфреймов: M15, H1, H4, D1
- Независимый переключатель «показать/скрыть» для каждого таймфрейма
- Интеллектуальная группировка пивотов — объединяет близко расположенные точки соприкосновения в одну чёткую зону
- Настраиваемое минимальное количество касаний для фильтрации слабых уровней
- Автоматическое обнаружение пробитых зон
- Тройная система оповещений: всплывающее окно + push-уведомление + электронная почта, каждое из которых можно включить или выключить независимо
- Интеллектуальный сброс оповещений — отсутствие дублирующихся уведомлений, пока цена находится в зоне
- Полная настройка цветовой схемы для каждого таймфрейма и типа зоны (предложение/спрос)
- Легкая реализация — периодическое повторное сканирование, отсутствие нагрузки от пересчета по каждому тику
- Единый дизайн тёмной панели в стиле Fox Wave
Справочник входных данных
Таймфреймы для сканирования
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|UseTF_M15
|true
|Включить M15 в сканирование
|UseTF_H1
|true
|Включить H1 в сканирование
|Использовать TF_H4
|true
|Включить H4 в сканирование
|UseTF_D1
|true
|Включить D1 в сканирование
Обнаружение зоны
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|LookbackBars
|300
|Количество сканируемых баров за период
|MinTouches
|2
|Минимальное количество касаний пивотов для формирования зоны
|Ширина зоны в пунктах
|8,0
|Ширина каждой нарисованной зоны (в пунктах)
|Расстояние слияния в пунктах
|5,0
|Объединять пивоты, расположенные ближе, чем на это расстояние
|MinBarsBetween
|3
|Минимальное расстояние между барами при соприкосновениях
Отображение
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|ShowM15Zones / ShowH1Zones / ShowH4Zones / ShowD1Zones
|true
|Включение/выключение зон для каждого таймфрейма
|Показывать метки зон
|true
|Показывать метки количества касаний в зонах
|Показать панель
|true
|Показать информационную панель
|MaxZonesPerTF
|6
|Максимальное количество отображаемых зон на одном таймфрейме
Оповещения
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|AlertOnZoneEntry
|true
|Включить оповещения о приближении к зоне/входе в зону
|AlertPips
|2,0
|Расстояние срабатывания от зоны (пункты)
|AlertPopup
|true
|Всплывающее уведомление на экране
|AlertPush
|true
|Push-уведомление в мобильное приложение
|AlertEmail
|false
|Уведомление по электронной почте
Цвета Полностью независимое управление цветами для зон спроса и предложения на любом таймфрейме, а также полная настройка цветов панели.
Положение панели
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|PanelX
|15
|Горизонтальное смещение от края диаграммы
|PanelY
|25
|Вертикальное смещение от края диаграммы
Как настроить push-уведомления
- Откройте MetaTrader 5 на мобильном устройстве
- Перейдите в «Настройки» → «Сообщения» и скопируйте свой MetaQuotes ID
- В настольной версии MT5: «Инструменты» → «Настройки» → «Уведомления»
- Вставьте свой MetaQuotes ID и включите уведомления
- Установите AlertPush = true в параметрах индикатора
Для кого это предназначено?
- Трейдеры, торгующие по ценовому действию, которые полагаются на уровни поддержки и сопротивления, но устали вручную перерисовывать зоны
- Скальперам, которые хотят мгновенно узнавать, когда цена достигает ключевого уровня реакции
- Трейдеры, работающие на нескольких таймфреймах, которые хотят видеть структуру H4/D1 при торговле на M5/M15
- Любой, кто хочет использовать объективные зоны, подтвержденные касанием, вместо субъективных линий
Торгуйте с той же структурой более высоких таймфреймов, на которой построены институциональные уровни — она определяется автоматически, чётко обозначена и её невозможно пропустить благодаря оповещениям в режиме реального времени.
Совместимость
- Платформа: MetaTrader 5
- Работает со всеми инструментами: валютными парами, индексами, сырьевыми товарами, криптовалютами, металлами
- Работает на любом таймфрейме графика (зоны формируются на основе M15/H1/H4/D1 независимо от периода графика)
- Не требуется импорт DLL-файлов
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74492
Текущее значение пипса, определение размера лота с учетом риска, индивидуальный анализ риска по объему и прибыль/убыток по открытым позициям — всё на одной панели.Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions
Небольшая библиотека с минимальным количеством зависимостей, которая вводит в MQL5 тип Result в стиле Rust. Функции возвращают единый объект, содержащий либо значение, либо ошибку, вместо того чтобы полагаться на глобальное состояние GetLastError(), благодаря чему сбои отображаются явно и их невозможно игнорировать. Включает в себя ResultValue (типы значений) и Result (объекты, хранящиеся в указателях), структуру Error, макросы раннего возврата (TRY, RETURN_ON_ERROR и т. д.) и опциональные обратные вызовы Then/Match/MapError.
Система контроля суточных убытков на уровне счета: когда ваши суточные убытки достигают настраиваемого порогового значения, система закрывает все позиции и отложенные ордера и удерживает счет в нулевом состоянии до следующего ежедневного сброса. Лимиты в процентах или денежной сумме, настраиваемое время сброса (по серверному времени), перетаскиваемая визуальная панель с индикатором в режиме реального времени, а также кнопки ручного закрытия всех позиций («CLOSE ALL») и блокировки («LOCK») с подтверждением щелчком мыши. Работает с любыми брокерами, инструментами, размерами счетов и валютами — с хеджированием и неттингом, без DLL-библиотек.Consecutive Bars (with history)
Осциллятор, отображающий 4 линии индикатора: 1 — для последовательных бычьих баров, 1 — для последовательных медвежьих баров, 1 — для среднего значения последовательных бычьих баров и 1 — для среднего значения последовательных медвежьих баров.