FoxWave SR 区域扫描器可 自动检测并直接在图表上绘制多个时间周期的供需区域——无需手动绘制，无需凭空猜测。您可以准确了解价格此前在哪些位置出现过反应、每个价位的强度如何，并在价格接近关键区域的瞬间收到提醒。

专为价格行为交易者和超短线交易者设计，他们需要清晰、客观的价格水平，而非主观的手绘线。

功能介绍

► 自动多时间周期区域检测 该指标可扫描多达四个时间周期——M15、H1、H4和D1——并识别价格反复反转的区域。每个区域均由聚集的枢轴高点（供应）或枢轴低点（需求）构成，因此您看到的是真实的结构，而非任意的线条。

来自更高时间周期（H4、D1）的区域会以更深、更饱和的颜色绘制——即使在M5这样的较低时间周期图表上，也能让您立即看出哪些价位具有更大的权重。

► 区域强度评级 每个区域都会显示触及次数标签，例如 H1 [4x]。价格在该价位反应的次数越多，该区域就越强且越可靠。设置最低触及次数阈值，确保仅绘制有意义的区域——避免因单次触及的噪音而造成图表杂乱。

► 活跃/已突破区域追踪 区域会自动更新状态。一旦价格收盘突破某个区域，该区域即被标记为“已突破”，且不会再触发进一步的警报——确保您的图表和通知始终与当前价格结构保持同步。

► 即时区域警报 一旦价格接近或进入强力区域，您将通过以下方式收到通知：

🔔 弹出窗口 ——屏幕上的警报窗口

——屏幕上的警报窗口 📱 推送通知 — 直接发送至您的 MetaTrader 移动应用

— 直接发送至您的 MetaTrader 移动应用 📧电子邮件— 发送至您在MT5中注册的邮箱地址

请以点数为单位设置警报距离，以便在价格即将触及该区域时收到通知——这对于希望随时准备进行反应型交易的超短线交易者而言再合适不过。

► 信息面板 紧凑的 Fox Wave 面板让您一目了然：

价格上方最近的供应区——精确价位、触及次数、来源时间周期、点差距离

价格下方最近的需求区——相同详细信息

各时间周期（M15 / H1 / H4 / D1）的活跃区域数量

主要功能

同时扫描4个时间周期：M15、H1、H4、D1

每个时间周期均可独立显示/隐藏

智能枢轴点聚类——将相邻的触及点合并为一个清晰的区域

可配置的最小触及次数阈值，用于过滤弱支撑位

自动破位区域检测

三重提醒系统：弹窗 + 推送 + 邮件，均可独立启用或禁用

智能警报重置——价格处于该区域内时不会重复发送通知

可针对每个时间周期和每个区域类型（供需）进行全彩自定义

轻量级——定期重新扫描，无每点位重新计算的负载

采用Fox Wave一贯的深色面板设计

输入参数参考

待扫描的时间周期

参数 默认值 描述 使用TF_M15 true 在扫描中包含 M15 UseTF_H1 true 将 H1 纳入扫描范围 使用TF_H4 true 将 H4 纳入扫描范围 使用TF_D1 true 将 D1 纳入扫描范围

区域检测

参数 默认值 说明 回溯柱数 300 每个时间周期内扫描的K线数量 MinTouches 2 形成区域所需的最小枢轴点触及次数 区域宽度（点） 8.0 每个绘制区域的宽度（点） 合并距离（点） 5.0 将距离小于此值的枢轴点合并 最小间隔K线数 3 触点之间的最小K线间隔

显示

参数 默认值 描述 显示M15区域 / 显示H1区域 / 显示H4区域 / 显示D1区域 true 按时间周期切换区域显示 显示区域标签 true 在区域上显示触及次数标签 显示面板 true 显示信息面板 MaxZonesPerTF 6 每个时间框架内最多绘制的分区数

警报

参数 默认 描述 AlertOnZoneEntry true 启用区域临近/进入警报 AlertPips 2.0 距离区域的触发距离（点） 警报弹窗 true 屏幕弹出提醒 推送提醒 true 向移动应用发送推送通知 AlertEmail false 电子邮件提醒

颜色 针对每个时间周期的供需区域提供完全独立的颜色控制，并支持面板颜色的全面自定义。

面板位置

参数 默认 描述 PanelX 15 相对于图表边缘的水平偏移量 PanelY 25 距图表边缘的垂直偏移量

如何设置推送通知

在您的移动设备上打开 MetaTrader 5 进入“设置”→“消息”，并复制您的 MetaQuotes ID 在 MT5 桌面版中：工具 → 选项 → 通知 粘贴您的 MetaQuotes ID 并启用通知 在指标参数中将 AlertPush 设为 true

适用于哪些用户？

依赖支撑位和阻力位进行交易，但厌倦了手动重新绘制区域 的价格行为交易者

希望在价格触及关键反应位时立即获知的 短线交易者

希望在M5/M15时间框架交易时，同时清晰观察H4/D1结构 的多时间框架交易者

任何 希望使用客观、经价格触及验证的区域，而非主观画线的交易者

基于机构级价位构建的同一高时间周期结构进行交易——自动检测、清晰标注，并借助实时提醒确保绝不遗漏。

兼容性