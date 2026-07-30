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Equity Guard — система контроля суточного лимита убытков с панелью экстренных действий - эксперт для MetaTrader 5
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Equity Guard — это система управления рисками на уровне счета, которая обеспечивает соблюдение установленного вами лимита дневных убытков. Когда дневной убыток достигает настраиваемого порогового значения, система закрывает все позиции и отложенные ордера и поддерживает баланс счета на нулевом уровне до следующего ежедневного сброса. Система была разработана с учетом правил по дневному просаду, принятых в проп-трейдинговых компаниях, но работает с любыми брокерами и на любых счетах.
Панель Equity Guard — состояние«АКТИВНО» с индикатором в реальном времени и отслеживанием динамики суточных убытков
- Ежедневный лимит убытка в процентах от баланса/капитала на начало дня или в виде фиксированной суммы — адаптируется к любому размеру счёта и любой валюте .
- Триггер блокировки настраивается в процентах от лимита, благодаря чему счёт блокируется до того, как будет превышен жёсткий лимит .
- Применение правила «Flat»: пока счет заблокирован, любая позиция, открытая другими советниками, немедленно закрывается;
- ручные кнопки «ЗАКРЫТЬ ВСЁ» и «ЗАБЛОКИРОВАТЬ/РАЗБЛОКИРОВАТЬ» с подтверждением двумя щелчками для предотвращения случайных нажатий ;
- современная панель с возможностью перетаскивания и индикатором в режиме реального времени, сворачиваемая до компактного окна — положение панели сохраняется при перезапуске
- ; поддержка сохранения состояния, хеджирования и сеттинга счетов, автоматическое определение режима заполнения, DLL-файлы не требуются
Срабатывание блокировки: все позиции закрыты, счет удерживается в нулевом состоянии до следующего ежедневного сброса
В настроенное время сброса советник фиксирует исходное значение на начало дня (баланс или собственный капитал — на ваш выбор). Затем он отслеживает собственный капитал счета в режиме реального времени, используя односекундный таймер, поступающие тики и торговые события. Если дневной убыток достигает порога срабатывания блокировки, он выравнивает баланс счета и активирует блокировку. Блокировка снимается автоматически при следующем ежедневном сбросе или вручную с помощью кнопки «UNLOCK» с гистерезисом восстановления, чтобы она не срабатывала повторно мгновенно.
Входные параметры — все лимиты, время сброса и оповещения настраиваются
|Ввод
|По умолчанию
|Описание
|Режим дневного лимита убытков
|Процент
|Лимит в виде процента от значения на начало дня или в виде фиксированной суммы
|Лимит дневных убытков (% от значения на начало дня)
|5,0
|Используется в режиме «в процентах»
|Лимит дневных убытков (в денежном выражении)
|500
|Используется в денежном режиме, в валюте счета
|Порог блокировки (% от дневного лимита)
|80
|Уровень убытка, при котором срабатывает блокировка, в % от лимита
|Базовое значение на начало дня
|Баланс
|Баланс или собственный капитал на момент сброса
|Поддержание баланса на неизменном уровне во время блокировки
|true
|Закрывает все позиции, открытые другими советниками во время блокировки
|Час/минута сброса
|0 / 0
|Момент ежедневного сброса по времени сервера брокера
|Максимальное отклонение (пункты)
|30
|Допустимый проскальзывание при закрытии ордеров
|Всплывающие / Push / Звуковые оповещения
|true / false / true
|Уведомления о блокировке и ежедневном сбросе
|Начальная точка по оси X / Начальная точка по оси Y
|16 / 16
|Начальное положение панели — перетащите заголовок, чтобы переместить панель
|Базовый размер шрифта
|11
|Масштабирует весь текст панели
Режим свернутости — компактная иконка с отображением текущего статуса, которую можно перетаскивать и нажимать для восстановления
Это утилита для управления рисками: она не открывает сделок и не обещает прибыли. Вы используете свою собственную стратегию или советники — Equity Guard просто гарантирует, что один неудачный день не сможет обнулить весь счет.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73870
Сканер зон поддержки и сопротивления на нескольких таймфреймах с оценкой силы и мгновенными оповещениями — M15, H1, H4, D1.Pip Value Calculator
Текущее значение пипса, определение размера лота с учетом риска, индивидуальный анализ риска по объему и прибыль/убыток по открытым позициям — всё на одной панели.
Осциллятор, отображающий 4 линии индикатора: 1 — для последовательных бычьих баров, 1 — для последовательных медвежьих баров, 1 — для среднего значения последовательных бычьих баров и 1 — для среднего значения последовательных медвежьих баров.Multi-Timeframe Candle Map
Обучающая панель MT5, которая отображает текущие цены по вертикали внутри четырёх формирующихся свечей и обобщает данные о расположении, рассеивании, направлении свечей и оставшемся времени.