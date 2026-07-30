Equity Guard — это система управления рисками на уровне счета, которая обеспечивает соблюдение установленного вами лимита дневных убытков. Когда дневной убыток достигает настраиваемого порогового значения, система закрывает все позиции и отложенные ордера и поддерживает баланс счета на нулевом уровне до следующего ежедневного сброса. Система была разработана с учетом правил по дневному просаду, принятых в проп-трейдинговых компаниях, но работает с любыми брокерами и на любых счетах.





Панель Equity Guard — состояние«АКТИВНО» с индикатором в реальном времени и отслеживанием динамики суточных убытков







Ежедневный лимит убытка в процентах от баланса/капитала на начало дня или в виде фиксированной суммы — адаптируется к любому размеру счёта и любой валюте

. Триггер блокировки настраивается в процентах от лимита, благодаря чему счёт блокируется до того, как будет превышен жёсткий лимит

. Применение правила «Flat»: пока счет заблокирован, любая позиция, открытая другими советниками, немедленно закрывается;

ручные кнопки «ЗАКРЫТЬ ВСЁ» и «ЗАБЛОКИРОВАТЬ/РАЗБЛОКИРОВАТЬ» с подтверждением двумя щелчками для предотвращения случайных нажатий

; современная панель с возможностью перетаскивания и индикатором в режиме реального времени, сворачиваемая до компактного окна — положение панели сохраняется при перезапуске

; поддержка сохранения состояния, хеджирования и сеттинга счетов, автоматическое определение режима заполнения, DLL-файлы не требуются Советник работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах, поскольку отслеживает состояние всего счета в целом, а не только графика, к которому он привязан. Привязывайте его только к одному графику на каждый счет. Время ежедневного сброса полностью настраивается и определяется по серверному времени вашего брокера.



Срабатывание блокировки: все позиции закрыты, счет удерживается в нулевом состоянии до следующего ежедневного сброса









В настроенное время сброса советник фиксирует исходное значение на начало дня (баланс или собственный капитал — на ваш выбор). Затем он отслеживает собственный капитал счета в режиме реального времени, используя односекундный таймер, поступающие тики и торговые события. Если дневной убыток достигает порога срабатывания блокировки, он выравнивает баланс счета и активирует блокировку. Блокировка снимается автоматически при следующем ежедневном сбросе или вручную с помощью кнопки «UNLOCK» с гистерезисом восстановления, чтобы она не срабатывала повторно мгновенно.





Входные параметры — все лимиты, время сброса и оповещения настраиваются











Ввод По умолчанию Описание Режим дневного лимита убытков Процент Лимит в виде процента от значения на начало дня или в виде фиксированной суммы Лимит дневных убытков (% от значения на начало дня) 5,0 Используется в режиме «в процентах» Лимит дневных убытков (в денежном выражении) 500 Используется в денежном режиме, в валюте счета Порог блокировки (% от дневного лимита) 80 Уровень убытка, при котором срабатывает блокировка, в % от лимита Базовое значение на начало дня Баланс Баланс или собственный капитал на момент сброса Поддержание баланса на неизменном уровне во время блокировки true Закрывает все позиции, открытые другими советниками во время блокировки Час/минута сброса 0 / 0 Момент ежедневного сброса по времени сервера брокера Максимальное отклонение (пункты) 30 Допустимый проскальзывание при закрытии ордеров Всплывающие / Push / Звуковые оповещения true / false / true Уведомления о блокировке и ежедневном сбросе Начальная точка по оси X / Начальная точка по оси Y 16 / 16 Начальное положение панели — перетащите заголовок, чтобы переместить панель Базовый размер шрифта 11 Масштабирует весь текст панели





Режим свернутости — компактная иконка с отображением текущего статуса, которую можно перетаскивать и нажимать для восстановления











Это утилита для управления рисками: она не открывает сделок и не обещает прибыли. Вы используете свою собственную стратегию или советники — Equity Guard просто гарантирует, что один неудачный день не сможет обнулить весь счет.