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003 - Weekly Day Reversal - эксперт для MetaTrader 5
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Советник для тестирования рыночных паттернов по дням недели.
Логика стратегии: советник анализирует направление движения рынка в предыдущий торговый день и может открывать позиции либо в направлении продолжения тренда, либо в направлении разворота на следующий день. Можно тестировать любую комбинацию дней недели, что позволяет оценить повторяющееся поведение рынка и календарные эффекты.
Позиции можно закрывать в конце торгового дня, чтобы выделить чистый эффект дня недели, или управлять ими с помощью опциональных стоп-лоссов, тейк-профитов и дополнительных фильтров. Это позволяет сравнивать базовую модель с оптимизированными правилами управления сделками.
Советник был разработан в качестве исследовательской платформы для систематического тестирования гипотез, связанных с днём недели, на различных рынках, включая Forex, сырьевые рынки и фондовые индексы.
Параметры
- LotType — метод определения размера позиции.
Fixed Lot — фиксированный объем сделки.
% Risk from Start Balance — размер позиции, рассчитанный на основе заранее заданного процента риска.
- Lots — фиксированный размер лота, используемый при выборе режима «Fixed Lot».
- Risk — риск на одну сделку в процентах. (Используется только при включенном определении размера позиции на основе риска.)
День недели
- День недели — день недели, направление движения которого мы оцениваем
- Направление — прямая или обратная сделка
Фильтр ATR
- FilterATR — включает или отключает фильтр волатильности.
- DailyATRPeriod — период ATR, рассчитанный на дневном таймфрейме.
- MinCheckDayATR — минимальный диапазон цен в понедельник, выраженный в кратных величинах ATR.
Example:
ATR = 100 пунктов
, MinCheckDayATR = 1,5
Сделка будет открыта только в том случае, если диапазон понедельника превышает 150 пунктов.
Настройки позиции
- kDailyATR — расстояние стоп-лосса, выраженное в кратных значениях дневного ATR (значение 0 отключает стоп-лосс).
Пример:
ATR = 100 пунктов
; kDailyATR = 0,5
Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 50 пунктов от цены входа.
- rrTP — соотношение риска к прибыли, используемое для расчёта тейк-профита (значение 0 отключает тейк-профит).
Пример:
Стоп-лосс = 50 пунктов
; rrTP = 2,0
Ордер «Тейк-профит» будет размещён на расстоянии 100 пунктов от цены входа.
Закрытие позиции
- CloseHour — час , когда все открытые позиции принудительно закрываются.
Если ни стоп-лосс, ни тейк-профит не были достигнуты, позиция будет закрыта по рыночной цене.
- MagicNumber — уникальный идентификатор, используемый для позиций советника.
Важные замечания
- Советник анализирует дневные свечи независимо от таймфрейма графика.
- Условия входа проверяются только при появлении нового дневного бара.
- Значения ATR берутся с дневного таймфрейма (PERIOD_D1).
- Одновременно может быть открыта только одна позиция по каждому инструменту.
- Все позиции принудительно закрываются в час, указанный в параметре CloseHour.
- Если Stop Loss отключен (kDailyATR = 0), размер позиции с учетом риска рассчитать невозможно. В этом случае используется минимально допустимый размер лота.
Расчёт риска
При использовании параметра «% риска от начального баланса» размер позиции рассчитывается на основе баланса счета на момент запуска советника, а не на основе текущего баланса счета.
Такое поведение является намеренным и было разработано для обеспечения большей согласованности при тестировании стратегий. Риск остается постоянным на протяжении всего теста и не изменяется по мере роста или снижения баланса.
Если вы предпочитаете традиционный подход, основанный на текущем балансе или собственном капитале, логику определения размера позиции можно изменить в функции CalcLot().
Результаты бэктеста
Стратегия тестировалась на парах EURUSD, XAUUSD и индексе SP500 за период 2016–2026 гг.
XAUUSD после добавления фильтра ATR и правил управления позициями результаты изменились:
- Коэффициент прибыльности: 1,31
Полный отчет об исследовании, кривые капитала и результаты тестирования: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771715
Исходный код открыт — можете свободно его модифицировать, тестировать на других инструментах и развивать дальше.
Этот советник был создан для проверки торговых гипотез, а не для торговли реальными деньгами без дополнительных исследований и валидации.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74137
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