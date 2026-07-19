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Советники

003 - Weekly Day Reversal - эксперт для MetaTrader 5

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (348)
Привет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
37 продуктов 5 сигналов 2 статьи 4 кода 9 тем 25 комментариев
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Советник для тестирования рыночных паттернов по дням недели.

Логика стратегии: советник анализирует направление движения рынка в предыдущий торговый день и может открывать позиции либо в направлении продолжения тренда, либо в направлении разворота на следующий день. Можно тестировать любую комбинацию дней недели, что позволяет оценить повторяющееся поведение рынка и календарные эффекты.

Позиции можно закрывать в конце торгового дня, чтобы выделить чистый эффект дня недели, или управлять ими с помощью опциональных стоп-лоссов, тейк-профитов и дополнительных фильтров. Это позволяет сравнивать базовую модель с оптимизированными правилами управления сделками.

Советник был разработан в качестве исследовательской платформы для систематического тестирования гипотез, связанных с днём недели, на различных рынках, включая Forex, сырьевые рынки и фондовые индексы.


Параметры

  • LotType — метод определения размера позиции.
    Fixed Lot — фиксированный объем сделки.
    % Risk from Start Balance — размер позиции, рассчитанный на основе заранее заданного процента риска.
  • Lots — фиксированный размер лота, используемый при выборе режима «Fixed Lot».
  • Risk — риск на одну сделку в процентах. (Используется только при включенном определении размера позиции на основе риска.)

День недели

  • День недели — день недели, направление движения которого мы оцениваем
  • Направление — прямая или обратная сделка

Фильтр ATR

  • FilterATR — включает или отключает фильтр волатильности.
  • DailyATRPeriod — период ATR, рассчитанный на дневном таймфрейме.
  • MinCheckDayATR — минимальный диапазон цен в понедельник, выраженный в кратных величинах ATR.

Example:

ATR = 100 пунктов
, MinCheckDayATR = 1,5

Сделка будет открыта только в том случае, если диапазон понедельника превышает 150 пунктов.

Настройки позиции

  • kDailyATR — расстояние стоп-лосса, выраженное в кратных значениях дневного ATR (значение 0 отключает стоп-лосс).

Пример:

ATR = 100 пунктов
; kDailyATR = 0,5

Стоп-лосс будет размещен на расстоянии 50 пунктов от цены входа.

  • rrTP — соотношение риска к прибыли, используемое для расчёта тейк-профита (значение 0 отключает тейк-профит).

Пример:

Стоп-лосс = 50 пунктов
; rrTP = 2,0

Ордер «Тейк-профит» будет размещён на расстоянии 100 пунктов от цены входа.

Закрытие позиции

  • CloseHour — час , когда все открытые позиции принудительно закрываются.
    Если ни стоп-лосс, ни тейк-профит не были достигнуты, позиция будет закрыта по рыночной цене.


  • MagicNumber — уникальный идентификатор, используемый для позиций советника.


Важные замечания

  1. Советник анализирует дневные свечи независимо от таймфрейма графика.
  2. Условия входа проверяются только при появлении нового дневного бара.
  3. Значения ATR берутся с дневного таймфрейма (PERIOD_D1).
  4. Одновременно может быть открыта только одна позиция по каждому инструменту.
  5. Все позиции принудительно закрываются в час, указанный в параметре CloseHour.
  6. Если Stop Loss отключен (kDailyATR = 0), размер позиции с учетом риска рассчитать невозможно. В этом случае используется минимально допустимый размер лота.


Расчёт риска

При использовании параметра «% риска от начального баланса» размер позиции рассчитывается на основе баланса счета на момент запуска советника, а не на основе текущего баланса счета.

Такое поведение является намеренным и было разработано для обеспечения большей согласованности при тестировании стратегий. Риск остается постоянным на протяжении всего теста и не изменяется по мере роста или снижения баланса.

Если вы предпочитаете традиционный подход, основанный на текущем балансе или собственном капитале, логику определения размера позиции можно изменить в функции CalcLot().


Результаты бэктеста

Стратегия тестировалась на парах EURUSD, XAUUSD и индексе SP500 за период 2016–2026 гг.

XAUUSD после добавления фильтра ATR и правил управления позициями результаты изменились:

  • Коэффициент прибыльности: 1,31




Полный отчет об исследовании, кривые капитала и результаты тестирования: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771715


Исходный код открыт — можете свободно его модифицировать, тестировать на других инструментах и развивать дальше.
Этот советник был создан для проверки торговых гипотез, а не для торговли реальными деньгами без дополнительных исследований и валидации.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74137

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