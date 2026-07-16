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Индикаторы

MACD в стиле TradingView для MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Marco Rosato
Marco Rosato

Marco Rosato

С детства увлечённый программированием, сегодня я сосредоточен на разработке советников и инструментов для MT5/MQL5.
2 кода 2 комментария
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Изображение MT5


Изображение MT5


Изображение TradingView

Изображение TradingView


Этот индикатор воспроизводит MACD, отображаемый на TradingView,

перенося его характерный визуальный стиль непосредственно в MT5.

Основные особенности:

- 4-цветная гистограмма: тёмно-зелёный (рост выше нуля), светло-зелёный
(снижение выше нуля), светло-коралловый (рост к нулю), красный
(снижение ниже нуля)

- Сигнальная линия, построенная на основе SMA — идентична инициализации ta.ema() в Pine Script
, что обеспечивает полное совпадение по каждому бару
с TradingView

- Полностью настраиваемые параметры: быстрая EMA, медленная EMA, длина сигнала,
источник цены

Без DLL, без внешних зависимостей. «Подключи и работай».

Также доступно для MetaTrader 4:

https://www.mql5.com/en/code/74169

Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/it/code/74050

ADX Trend Pullback EA ADX Trend Pullback EA

Данный советник сочетает в себе фильтр силы тренда на основе индикатора ADX с методикой входа по откату на основе EMA, а также использует индикатор ATR для динамического определения размера стоп-лосса и тейк-профита. Он предназначен для торговли одним инструментом с открытием только одной позиции за раз.

002 - Inside Bar 002 - Inside Bar

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Session Boxes Session Boxes

Session Boxes — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, который выводит на график прямоугольные блоки с цветовой маркировкой, отображающие диапазон максимумов и минимумов азиатской, лондонской и нью-йоркской торговых сессий. Индикатор использует данные таймфрейма H1 и поддерживает настройку часов сессий в формате GMT, а также параметр смещения по отношению к серверу брокера.

003 - Weekly Day Reversal 003 - Weekly Day Reversal

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