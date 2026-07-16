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MACD в стиле TradingView для MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Изображение MT5
Изображение TradingView
Этот индикатор воспроизводит MACD, отображаемый на TradingView,
- 4-цветная гистограмма: тёмно-зелёный (рост выше нуля), светло-зелёный
(снижение выше нуля), светло-коралловый (рост к нулю), красный
(снижение ниже нуля)
- Сигнальная линия, построенная на основе SMA — идентична инициализации ta.ema() в Pine Script
, что обеспечивает полное совпадение по каждому бару
с TradingView
- Полностью настраиваемые параметры: быстрая EMA, медленная EMA, длина сигнала,
источник цены
Без DLL, без внешних зависимостей. «Подключи и работай».
Также доступно для MetaTrader 4:
Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/it/code/74050
Данный советник сочетает в себе фильтр силы тренда на основе индикатора ADX с методикой входа по откату на основе EMA, а также использует индикатор ATR для динамического определения размера стоп-лосса и тейк-профита. Он предназначен для торговли одним инструментом с открытием только одной позиции за раз.002 - Inside Bar
Советник для проверки гипотезы о продолжении тренда на основе паттерна «Inside Bar». Советник размещает отложенные ордера в направлении движения основного бара после обнаружения достоверного паттерна «Inside Bar», с возможностью применения фильтров по ATR и качеству паттерна.
Session Boxes — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, который выводит на график прямоугольные блоки с цветовой маркировкой, отображающие диапазон максимумов и минимумов азиатской, лондонской и нью-йоркской торговых сессий. Индикатор использует данные таймфрейма H1 и поддерживает настройку часов сессий в формате GMT, а также параметр смещения по отношению к серверу брокера.003 - Weekly Day Reversal
Советник с открытым исходным кодом для тестирования эффектов разворота и продолжения тренда в зависимости от дня недели. Создан для систематических исследований, проверки стратегий и дальнейшей разработки сообществом MQL5.