Данный советник сочетает в себе фильтр силы тренда на основе индикатора ADX с методикой входа по откату на основе EMA, а также использует индикатор ATR для динамического определения размера стоп-лосса и тейк-профита. Он предназначен для торговли одним инструментом с открытием только одной позиции за раз.

Советник для проверки гипотезы о продолжении тренда на основе паттерна «Inside Bar». Советник размещает отложенные ордера в направлении движения основного бара после обнаружения достоверного паттерна «Inside Bar», с возможностью применения фильтров по ATR и качеству паттерна.