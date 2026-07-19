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003 - Weekly Day Reversal - MetaTrader 5EA
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用于测试星期市场模式的专家顾问。
策略逻辑：该专家顾问分析前一交易日的走势方向，并在次日根据趋势延续或反转方向开仓。可测试任意工作日组合，从而评估市场周期性行为及基于日历的效应。
头寸可在交易日结束时平仓，以孤立纯周几效应；也可通过可选的止损、止盈及附加过滤器进行管理。这使得能够将基础模式与优化的交易管理规则进行对比。
该EA作为研究框架开发，旨在系统性地测试不同市场（包括外汇、大宗商品和股票指数）中的星期效应假设。
参数
- LotType- 仓位规模计算方法。
Fixed Lot— 固定交易量。
% Risk from Start Balance— 根据预定义的风险百分比计算出的仓位规模。
- 手数- 选择“固定手数”模式时使用的固定手数。
- 风险- 每笔交易的风险百分比。（仅在启用基于风险的仓位规模计算时使用。）
每周日期
- 星期几- 我们要评估其交易方向的星期几
- 方向- 顺势或逆势交易
ATR 过滤器
- FilterATR- 启用或禁用波动率过滤器。
- DailyATRPeriod- 基于日线图计算的ATR周期。
- MinCheckDayATR- 以 ATR 倍数表示的周一最小波动范围。
Example:
ATR = 100 点，
，MinCheckDayATR = 1.5
只有当周一的波动幅度超过150点时，才会开仓。
仓位设置
- kDailyATR- 以日ATR倍数表示的止损距离（0表示禁用止损）。
示例：
ATR = 100 点
kDailyATR = 0.5
止损位将设置在距入场价50点处。
- rrTP- 用于计算止盈的风险回报比（0 表示禁用止盈）。
示例：
止损 = 50点
rrTP = 2.0
止盈点将设置在距入场价100点处。
平仓
- 平仓时间 - 所有未平仓头寸被强制平仓的具体小时 。
若止损或止盈均未触发，头寸将按市价平仓。
- MagicNumber- 用于EA持仓的唯一标识符。
重要说明
- 无论图表时间周期如何，EA 都会分析日线K线。
- 只有当出现新的日线柱时，才会检查入场条件。
- ATR 值取自日线图（PERIOD_D1）。
- 每个交易品种一次只能持有一笔头寸。
- 所有头寸将在 CloseHour 指定的时间强制平仓。
- 如果止损功能被禁用（kDailyATR = 0），则无法计算基于风险的仓位大小。在这种情况下，将使用允许的最小手数。
风险计算
使用“起始余额风险百分比” 时，头寸规模是根据 EA 启动时记录的账户余额计算的，而不是根据当前账户余额计算的。
这种行为是故意的，旨在使策略测试更加一致。在整个测试过程中，风险保持恒定，不会随着余额的增加或减少而变化。
如果您更倾向于基于当前余额或净值的传统方法，可以在 CalcLot() 函数中修改仓位大小计算逻辑。
回测结果
该策略在2016–2026年 期间对EURUSD、XAUUSD和SP500 进行了回测。
XAUUSD在添加 ATR过滤器 和仓位管理规则后，结果发生了变化：
- 盈利因子：1.31
完整研究报告、权益曲线及测试结果：https://www.mql5.com/en/blogs/post/771715
源代码已开源——欢迎自由修改、在其他交易品种上测试并在此基础上进行扩展。
本EA旨在验证交易假设，切勿在未进行额外研究和验证的情况下用于实盘交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74137
Session Boxes 是一款适用于 MetaTrader 5 的自定义指标，它会在图表上绘制带颜色标记的矩形框，以表示亚洲、伦敦和纽约交易时段的高低价区间。该指标内部使用 H1 数据，支持按格林尼治标准时间（GMT）配置交易时段，并提供经纪商服务器时差参数。适用于MT5的TradingView风格MACD指标
一款针对MT5开发的MACD指标，采用TradingView的视觉风格。 4色柱状图，基于SMA的信号线——数值与 TradingView的每根K线完全一致。
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