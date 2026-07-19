用于测试星期市场模式的专家顾问。



策略逻辑：该专家顾问分析前一交易日的走势方向，并在次日根据趋势延续或反转方向开仓。可测试任意工作日组合，从而评估市场周期性行为及基于日历的效应。

头寸可在交易日结束时平仓，以孤立纯周几效应；也可通过可选的止损、止盈及附加过滤器进行管理。这使得能够将基础模式与优化的交易管理规则进行对比。

该EA作为研究框架开发，旨在系统性地测试不同市场（包括外汇、大宗商品和股票指数）中的星期效应假设。





参数



LotType - 仓位规模计算方法。

Fixed Lot — 固定交易量。

% Risk from Start Balance — 根据预定义的风险百分比计算出的仓位规模。

- 仓位规模计算方法。 — 固定交易量。 — 根据预定义的风险百分比计算出的仓位规模。 手数 - 选择“固定手数”模式时使用的固定手数。

- 选择“固定手数”模式时使用的固定手数。 风险- 每笔交易的风险百分比。（仅在启用基于风险的仓位规模计算时使用。）

每周日期

星期几 - 我们要评估其交易方向的星期几

- 我们要评估其交易方向的星期几 方向- 顺势或逆势交易

ATR 过滤器

FilterATR - 启用或禁用波动率过滤器。

- 启用或禁用波动率过滤器。 DailyATRPeriod - 基于日线图计算的ATR周期。

- 基于日线图计算的ATR周期。 MinCheckDayATR- 以 ATR 倍数表示的周一最小波动范围。

Example: ATR = 100 点，

，MinCheckDayATR = 1.5 只有当周一的波动幅度超过150点时，才会开仓。

仓位设置

kDailyATR- 以日ATR倍数表示的止损距离（ 0表示禁用止损 ）。

示例： ATR = 100 点

kDailyATR = 0.5 止损位将设置在距入场价50点处。

rrTP- 用于计算止盈的风险回报比（ 0 表示禁用止盈 ）。

示例： 止损 = 50点

rrTP = 2.0 止盈点将设置在距入场价100点处。

平仓

平仓时间 - 所有未平仓头寸被强制平仓的具体小时 。

若止损或止盈均未触发，头寸将按市价平仓。





MagicNumber- 用于EA持仓的唯一标识符。





重要说明 无论图表时间周期如何，EA 都会分析日线K线。 只有当出现新的日线柱时，才会检查入场条件。 ATR 值取自日线图（PERIOD_D1）。 每个交易品种一次只能持有一笔头寸。 所有头寸将在 CloseHour 指定的时间强制平仓。 如果止损功能被禁用（kDailyATR = 0），则无法计算基于风险的仓位大小。在这种情况下，将使用允许的最小手数。





风险计算 使用“起始余额风险百分比” 时，头寸规模是根据 EA 启动时记录的账户余额计算的，而不是根据当前账户余额计算的。 这种行为是故意的，旨在使策略测试更加一致。在整个测试过程中，风险保持恒定，不会随着余额的增加或减少而变化。 如果您更倾向于基于当前余额或净值的传统方法，可以在 CalcLot() 函数中修改仓位大小计算逻辑。





回测结果



该策略在2016–2026年 期间对EURUSD、XAUUSD和SP500 进行了回测。

XAUUSD在添加 ATR过滤器 和仓位管理规则后，结果发生了变化：

盈利因子：1.31















