Краткое описание

Session Boxes — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, который выводит на график прямоугольные блоки с цветовой маркировкой, отображающие диапазон максимумов и минимумов азиатской, лондонской и нью-йоркской торговых сессий. Индикатор использует данные таймфрейма H1 и поддерживает настройку часов сессий в формате GMT, а также параметр смещения по отношению к серверу брокера.





На каких идеях основан код?

Индикатор построен на концепции анализа торговых сессий — наблюдении, что поведение цен и волатильность различаются на трех основных мировых рыночных сессиях: азиатской (Токио), лондонской (Европа) и нью-йоркской (США). Определяя диапазон максимумов и минимумов каждой сессии в течение дня, трейдеры могут отмечать значимые ценовые уровни для использования в стратегиях прорыва, ликвидности и диапазонных стратегиях.

Технически индикатор преобразует время сервера брокера в GMT путем применения настраиваемого часового смещения (InpBrokerGMTOffset). Затем он определяет, попадает ли каждый бар H1 в окно GMT данной сессии, используя проверку часового диапазона, которая корректно обрабатывает ночные сессии, где час начала больше часа окончания — логика пересечения полуночи обрабатывается функцией IsHourInSession. Механизм отслеживания по дням гарантирует, что на каждый календарный день рисуется один объект «прямоугольник» на сессию, охватывающий период от первого до последнего бара H1 сессии и весь диапазон максимумов и минимумов этого периода.

Как интерпретировать эти индикации?

Каждый нарисованный прямоугольник представляет полный диапазон максимумов и минимумов торговой сессии за один торговый день. Отображаются три сессионных прямоугольника:

Азиатский прямоугольник (цвет по умолчанию: «Слатовый синий») — отмечает диапазон ночной консолидации перед открытием лондонской сессии. Узкий диапазон в Азии часто предшествует значительному направленному движению во время лондонской или нью-йоркской сессии. Трейдеры используют максимум и минимум азиатской сессии в качестве ориентиров для операций по очистке ликвидности и входа по прорыву.

Лондонский прямоугольник (цвет по умолчанию: морской зелёный) — отражает диапазон европейской сессии, которая, как правило, является наиболее активным и направленным периодом для XAUUSD и основных валютных пар. Цена, пробившая и закрывшаяся за пределами лондонского прямоугольника во время нью-йоркской сессии, может указывать на продолжение или разворот тренда.

«Нью-Йоркский бокс» (цвет по умолчанию: золотисто-желтый) — отображает диапазон американской сессии. Перекрытие лондонской и нью-йоркской сессий (примерно с 12:00 до 16:00 по Гринвичу) приводит к повышенной волатильности, и боксы обеих сессий охватывают этот общий период. Нью-Йоркский бокс полезен для выявления расширения диапазона или консолидации в конце сессии.

Все боксы наносятся на фон графика, поэтому они не заслоняют видимость свечей. Количество отображаемых исторических дней регулируется параметром InpBoxLookbackDays.

Подходящие инструменты и таймфреймы

Индикатор можно применять к любому таймфрейму графика — он внутренне использует данные H1 независимо от периода, выбранного для графика. Он подходит для любых ликвидных торговых инструментов; особенно актуален для инструментов с выраженным сессионным поведением, таких как XAUUSD (золото), основные валютные пары (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) и индексы (US30, NAS100). Перед использованием в реальных условиях убедитесь, что значение параметра InpBrokerGMTOffset соответствует смещению по времени GMT сервера брокера.

Описание используемых файлов #include

В данном коде не используются внешние файлы #include.

Описание основных внешних переменных