Математический недостаток индикатора волатильности на розничном рынке (ATR)

Алгоритмы розничных трейдеров повсеместно используют показатель среднего истинного диапазона (ATR) для расчета стоп-лоссов и определения размера позиции. Это фатальный структурный недостаток. Показатель ATR носит чисто ретроспективный характер — он просто усредняет прошлые ценовые движения. Когда происходят макроэкономические потрясения, ATR значительно отстаёт, оставляя ваш капитал незащищённым именно в те моменты, когда динамическая защита нужна больше всего.









Институциональный стандарт: модель GARCH(1,1)

Чтобы выжить в условиях динамичных рыночных режимов, ведущие количественные хедж-фонды и отделы ценообразования опционов не ориентируются на прошлые средние значения. Они прогнозируют будущую дисперсию с помощью модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности (GARCH).

Институциональный прогнозирующий модуль GARCH(1,1) привносит эту удостоенную Нобелевской премии эконометрическую математику прямо в ваш терминал MQL5.





Основная количественная архитектура

Прогнозируемая дисперсия: вместо усреднения прошлых диапазонов алгоритм рассчитывает логарифмические шоки доходности (Alpha) и устойчивость исторической волатильности (Beta), чтобы спрогнозировать точную математическую вероятность дисперсии для следующей свечи исполнения.

Оценка риска без задержки: мгновенно обнаруживает кластеризацию волатильности (тенденцию, при которой за крупными движениями следуют другие крупные движения), что позволяет вашему советнику упреждающе расширять скользящие стопы еще до того, как ATR начнет реагировать.

Стандартные веса для институциональных инвесторов: предварительно настроены со стандартными эконометрическими параметрами Уолл-стрит ($\alpha = 0,09$, $\beta = 0,90$) для моделирования типичного снижения стоимости финансовых активов, при этом все входные данные доступны для расширенной оптимизации параметров.

Отсутствие внешних зависимостей: вычисляет сложные логарифмические массивы непосредственно на языке C++, обходя необходимость в медленных внешних интеграциях с Python.





Как внедрить в алгоритмическую торговлю