Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Institutional GARCH(1,1) Volatility Forecaster - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
- Просмотров:
- 681
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Математический недостаток индикатора волатильности на розничном рынке (ATR)
Алгоритмы розничных трейдеров повсеместно используют показатель среднего истинного диапазона (ATR) для расчета стоп-лоссов и определения размера позиции. Это фатальный структурный недостаток. Показатель ATR носит чисто ретроспективный характер — он просто усредняет прошлые ценовые движения. Когда происходят макроэкономические потрясения, ATR значительно отстаёт, оставляя ваш капитал незащищённым именно в те моменты, когда динамическая защита нужна больше всего.
Институциональный стандарт: модель GARCH(1,1)
Чтобы выжить в условиях динамичных рыночных режимов, ведущие количественные хедж-фонды и отделы ценообразования опционов не ориентируются на прошлые средние значения. Они прогнозируют будущую дисперсию с помощью модели обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности (GARCH).
Институциональный прогнозирующий модуль GARCH(1,1) привносит эту удостоенную Нобелевской премии эконометрическую математику прямо в ваш терминал MQL5.
Основная количественная архитектура
-
Прогнозируемая дисперсия: вместо усреднения прошлых диапазонов алгоритм рассчитывает логарифмические шоки доходности (Alpha) и устойчивость исторической волатильности (Beta), чтобы спрогнозировать точную математическую вероятность дисперсии для следующей свечи исполнения.
-
Оценка риска без задержки: мгновенно обнаруживает кластеризацию волатильности (тенденцию, при которой за крупными движениями следуют другие крупные движения), что позволяет вашему советнику упреждающе расширять скользящие стопы еще до того, как ATR начнет реагировать.
-
Стандартные веса для институциональных инвесторов: предварительно настроены со стандартными эконометрическими параметрами Уолл-стрит ($\alpha = 0,09$, $\beta = 0,90$) для моделирования типичного снижения стоимости финансовых активов, при этом все входные данные доступны для расширенной оптимизации параметров.
-
Отсутствие внешних зависимостей: вычисляет сложные логарифмические массивы непосредственно на языке C++, обходя необходимость в медленных внешних интеграциях с Python.
Как внедрить в алгоритмическую торговлю
-
Откажитесь от ATR: перестаньте использовать средние значения за фиксированный период для динамических стоп-лоссов.
-
Прогнозируйте шок: следите за гистограммой GARCH. Внезапный всплеск указывает на то, что с высокой вероятностью математически неизбежен шок волатильности.
-
Защита капитала: используйте буфер этого индикатора, чтобы динамически уменьшать размер лота (VAPS) или расширять стоп-лосс за миллисекунды до того, как крупное вливание ликвидности пронесется по книге розничных ордеров.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/72043
Количественный мультиактивный осциллятор, разработанный для статистического арбитража (парной торговли), который рассчитывает логарифмический спред между двумя коррелирующими активами и измеряет его Z-показатель с целью выявления риск-нейтральных возможностей, связанных с возвратом к среднему значению.Precision Sniper
Precision Sniper — это индикатор MT5, использующий несколько индикаторов, разработанный по мотивам лучших инструментов для генерации сигналов TradingView. Он оценивает каждый сигнал на покупку/продажу (A+, A, B, C) на основе структуры EMA, RSI, MACD, ADX, VWAP и выравниванием объемов, с 8 предустановками, подтверждением смещения HTF, автоматическими уровнями TP/SL, трейлинг-стопом и встроенной панелью бэктеста.
Индикатор находит зоны имбаланса (Fair Value Gap) на графике и сигнализирует стрелкой, когда цена возвращается к ним. Подходит для Gold, Forex и любых ликвидных инструментов на таймфреймах от M5 до H4.XANDER Adaptive Cross
Две адаптивные скользящие средние, которые по-разному интерпретируют рынок. Пересечения этих линий сигнализируют об изменении тренда.