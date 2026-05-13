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Institutional StatArb and Cointegration Spread Z-Score - MetaTrader 5脚本
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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趋势交易与简单相关性的缺陷
大多数散户算法试图预测市场的方向性走势，这使得资金面临难以预料的宏观经济冲击。为缓解这一风险，部分交易者采用跨货币对的简单“相关性”策略（例如欧元兑美元与英镑兑美元）。然而，相关性作为交易指标存在缺陷，因为两种资产可能高度相关，但其价差却可能无限分化。
机构优势：共整性与统计套利
顶尖的量化对冲基金通过统计套利（StatArb）运作市场中性 投资组合。他们不预测市场方向，而是依赖协整性——这一数学特性确保两项历史相关资产之间的价差最终会回归均值。
机构级StatArb点差Z分数 将这一先进的投资组合数学模型直接引入您的MQL5交易终端。
核心量化架构
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对数点差计算： 引擎并非简单地减去价格。它计算自然对数差值（Log(资产A) - Log(资产B)），以对不同定价尺度的工具（例如黄金与白银）进行波动率标准化。
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动态点差 Z 分数： 该功能对点差应用滚动标准差（Z 分数）。这一无界指标精确揭示了当前点差偏离其历史基准的距离（以标准差为单位）。
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多资产时间同步： 原生 MQL5 处理机制可完美同步图表符号与二次注入符号之间的时间序列数据，即使某项资产存在经纪商数据缺失，也能确保逐 tick 点差计算的准确性。
如何执行对冲交易（市场中性）
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添加指标： 将其放置在某项资产上（例如 AUDUSD），并在设置中输入自然共整合对（例如 NZDUSD）。
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识别背离： 等待点差 Z 分数突破关键极端值（例如 +2.5 或 -2.5）。
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执行套利：
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若Z值达到+2.5（点差过大）：卖出资产A并买入资产B。
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若Z-Score达到-2.5（点差过窄）：买入资产A并卖出资产B。
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当Z值回归至0.0（均值）时，同时平仓两笔交易。
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71862
Precision Sniper 是一款多指标融合型 MT5 指标，其设计灵感源自 TradingView 的顶级信号工具，根据 EMA 结构、RSI、MACD、ADX、 VWAP 以及成交量对齐情况，对每个买入/卖出信号进行分级（A+、A、B、C）。该指标提供 8 种预设模式、高时间周期偏向确认、自动止盈/止损位、追踪止损以及内置回测仪表盘。XANDER Pulse Candles
根据动量状态为蜡烛图着色。四种偏向级别 + 中性 — 专为暗色系图表设计。
这是一款取代滞后型零售ATR的预测性定量引擎，它利用曾获诺贝尔奖的GARCH(1,1)计量经济学模型，从数学角度预测未来的市场波动率和方差。XANDER Adaptive Cross
两种对市场解读不同的自适应移动平均线。交叉点预示着趋势的转变。