趋势交易与简单相关性的缺陷

大多数散户算法试图预测市场的方向性走势，这使得资金面临难以预料的宏观经济冲击。为缓解这一风险，部分交易者采用跨货币对的简单“相关性”策略（例如欧元兑美元与英镑兑美元）。然而，相关性作为交易指标存在缺陷，因为两种资产可能高度相关，但其价差却可能无限分化。









机构优势：共整性与统计套利

顶尖的量化对冲基金通过统计套利（StatArb）运作市场中性 投资组合。他们不预测市场方向，而是依赖协整性——这一数学特性确保两项历史相关资产之间的价差最终会回归均值。

机构级StatArb点差Z分数 将这一先进的投资组合数学模型直接引入您的MQL5交易终端。





核心量化架构

对数点差计算： 引擎并非简单地减去价格。它计算自然对数差值（Log(资产A) - Log(资产B)），以对不同定价尺度的工具（例如黄金与白银）进行波动率标准化。

动态点差 Z 分数： 该功能对点差应用滚动标准差（Z 分数）。这一无界指标精确揭示了当前点差偏离其历史基准的距离（以标准差为单位）。

多资产时间同步： 原生 MQL5 处理机制可完美同步图表符号与二次注入符号之间的时间序列数据，即使某项资产存在经纪商数据缺失，也能确保逐 tick 点差计算的准确性。





如何执行对冲交易（市场中性）