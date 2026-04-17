ExMachina Supply & Demand Zones v2.0

ExMachina Supply & Demand Zones - это профессиональный индикатор, который автоматически определяет зоны спроса и предложения на любом графике, используя импульсное определение с фильтрацией ATR. В версии 2.0 появились многосвечные импульсы, измерение полного диапазона, объединение зон, отслеживание касаний, оповещения о приближении, а также темная тема ExMachina, которая превращает ваш график в профессиональное рабочее пространство для торговли.

Индикатор сканирует последние 1000 баров в поисках значительных ценовых импульсов - резких направленных движений, которые оставляют позади институциональные блоки ордеров. При обнаружении импульса индикатор отмечает базовую свечу, предшествующую движению, как зону спроса или предложения. Каждая зона оценивается по силе, отслеживается на предмет свежести и отслеживается на предмет ценовых касаний и близости.

Принцип работы детектора

Основной алгоритм измеряет импульсные движения в настраиваемом многосвечном окне (по умолчанию 3 бара). Вместо того чтобы требовать одну массивную свечу, индикатор суммирует общий диапазон (high low) или чистое движение (close-open) за 2-3 последовательных бара и сравнивает его с ATR. Совокупное движение на 1,0x ATR или более за три бара квалифицируется как импульс - это улавливает постепенные институциональные толчки, которые полностью пропускает определение одной свечи.

Когда две или более зон одного типа формируются на схожих ценовых уровнях, они автоматически объединяются в одну более сильную зону. Это устраняет визуальный беспорядок в виде сложенных прямоугольников на ключевых уровнях и представляет собой одну чистую, высоконадежную зону.

Информация о зоне

Каждая зона отображает метку с четырьмя данными: тип (DEMAND или SUPPLY), статус свежести (● - свежая, [T] - проверенная), оценка силы (размер импульса относительно ATR) и количество касаний, показывающее, сколько раз цена тестировала зону, не пробив ее. Свежая зона с высоким показателем силы и множеством касаний - это наиболее вероятная установка.

На панели в левом верхнем углу отображается общее количество зон, разбивка спроса и предложения, количество свежих зон, средняя сила по всем зонам, а также ближайшая свежая зона с указанием расстояния до нее в пунктах. Когда цена приближается к зоне, значение расстояния становится желтым в качестве визуального предупреждения.

Система оповещений

Индикатор предоставляет два типа оповещений. Сигналы касания зон подаются, когда текущая свеча входит в свежую зону. Сигналы близости срабатывают, когда цена приближается на настраиваемое расстояние (по умолчанию 50 пунктов) к свежей зоне, предупреждая вас заранее, до того как цена достигнет уровня. Оба типа оповещений поддерживают всплывающие, звуковые и push-уведомления.

Тема графика

Когда эта функция включена (по умолчанию), индикатор применяет темную тему ExMachina ко всему графику: ультратемный фон, тиловые бычьи свечи, красные медвежьи свечи, минимальная сетка и профессиональная цветовая палитра, которая делает зоны спроса и предложения визуально различимыми, не перегружая ценовое действие.

Параметры

Группа Параметр По умолчанию Обнаружение Бары обратного отсчета 1000 Обнаружение Минимальный импульс (ATR x) 1.0 Детекция Период ATR 14 Детекция Многосвечное окно 3 бара Детекция Диапазон использования (по отношению к телу) Да Обнаружение Расстояние слияния (ATR x) 0.5 Визуальный Показать только свежие Нет (показать все) Визуальный Показать среднюю линию зоны Да Визуальный Расширить зоны вправо Да Оповещения Оповещение при касании зоны Да Оповещения Оповещение о приближении Да Оповещения Расстояние близости 50 пунктов Тема Применить тему ExMachina Да Приборная панель Показать приборную панель Да

Установка

Скачайте файл .mq5 и поместите его в папку MQL5/Indicators/. Скомпилируйте в редакторе MetaEditor (F7). Прикрепите к любому графику из панели навигатора. Темная тема ExMachina применяется автоматически. Чтобы отключить ее, установите для параметра "Применять тему ExMachina" значение false во входах. Отрегулируйте параметр Min Impulse, если вы видите слишком мало или слишком много зон: при меньших значениях (0,8) обнаруживается больше зон, при больших (1,5) - только самые сильные.

Советы

Для Forex (EURUSD, GBPUSD): Настройки по умолчанию работают хорошо. Если вы видите меньше 5 зон на H1, уменьшите Min Impulse до 0,8.

Для золота (XAUUSD): Золото имеет более крупные свечи по отношению к ATR. Вы можете увеличить Min Impulse до 1,2-1,5, чтобы отфильтровать шум.

Для индексов (NAS100, US30): Сохраняйте многосвечное окно на уровне 3 и используйте режим диапазона. Импульсы индексов часто распределяются по нескольким барам.

Совместимость

MetaTrader 5, все брокеры

Все инструменты: Форекс, золото, индексы, криптовалюты

Все таймфреймы (рекомендуется использовать H1 и H4)

Хеджирование и неттинг счетов

Changelog

v2.00 - Определение многосвечных импульсов (окно 1-3 бара). Режим измерения полного диапазона. Слияние зон близости. Отслеживание количества касаний. Оповещения о близости. Ближайшая зона на приборной панели. Средняя сила. Темная тема графика ExMachina. Точечные границы зон с отдельными цветами заливки. Дополнительная средняя линия зоны. Исправление производительности ручек ATR. Инкрементные обновления свежести. Импульс по умолчанию снижен до 1.0x ATR, обратная связь увеличена до 1000 баров.

v1.00 - Первоначальный релиз.

ExMachina Trading Systems - Точность перед прибылью.