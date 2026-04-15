Это минималистичный визуализатор CRT (Candle Range Theory), построенный менее чем в 100 строках, показывающий, какие "идеальные" сетапы на одном таймфрейме на самом деле получаются на реальных рынках.

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