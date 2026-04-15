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Bid-Ask Pressure Dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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- Полностью настраиваемая панель с графическим интерфейсом, построенная с использованием объектов диаграмм
- Мониторинг цен Bid и Ask в режиме реального времени
- Последовательный анализ ценовых трендов с затуханием силы тренда
- Динамические гистограммы, отображающие давление на рынок
- Цветовое определение направления (давление на покупку и продажу)
- Интерактивная кнопка закрытия для быстрого удаления индикатора
- Эффективные обновления на основе тиков
- Информация для разработчиков
- Построения пользовательских торговых панелей на MQL5
- Управление легкими ценовыми буферами
- Реализация логики направленного тренда с обработкой распада
- Создание многократно используемых вспомогательных функций GUI
- Эффективного обновления компонентов интерфейса в режиме реального времени
Testing Note
Самый надежный способ оценить его поведение - приложить его к живому графику с активными рыночными тиками.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70631
Это минималистичный визуализатор CRT (Candle Range Theory), построенный менее чем в 100 строках, показывающий, какие "идеальные" сетапы на одном таймфрейме на самом деле получаются на реальных рынках.ExMachina Telegram Bridge
Подключите свой счет MetaTrader 5 к Telegram. Получайте мгновенные уведомления каждый раз, когда сделка открывается, закрывается или изменяется - прямо в ваш телефон. Это советник только для уведомлений. Он не размещает, не изменяет и не закрывает сделки. Он отслеживает активность на вашем счете и отправляет форматированные сообщения в ваш чат Telegram через Bot API.
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