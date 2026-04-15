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Индикаторы

Bid-Ask Pressure Dashboard - индикатор для MetaTrader 5

Chukwubuikem Okeke
Chukwubuikem Okeke

Chukwubuikem Okeke

4 (4)
In Christ Alone ✝️ | MQL5 Tutor 📈


Driven by an insatiable curiosity for the markets and a passion for problem-solving.
I specialize in building robust Expert Advisors, custom indicators, and advanced trading utilities using MQL5.
6 продуктов 7 статей 6 кодов 3 темы 16 комментариев
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Bid-Ask Profile Dashboard для MT5

Этот инструмент демонстрирует, как построить панель визуализации микроструктуры в реальном времени прямо на графике MetaTrader 5, используя стандартный фреймворк ChartObject GUI.

В проекте реализована пользовательская панель мониторинга Bid-Ask, которая отслеживает последовательные изменения цены входящих тиков и преобразует их в простую, но информативную гистограмму рыночного давления. Легкая структура хранит последние обновления цен и оценивает направленное движение, чтобы оценить краткосрочное давление на покупку или продажу.

Ключевые особенности

  • Полностью настраиваемая панель с графическим интерфейсом, построенная с использованием объектов диаграмм
  • Мониторинг цен Bid и Ask в режиме реального времени
  • Последовательный анализ ценовых трендов с затуханием силы тренда
  • Динамические гистограммы, отображающие давление на рынок
  • Цветовое определение направления (давление на покупку и продажу)
  • Интерактивная кнопка закрытия для быстрого удаления индикатора
  • Эффективные обновления на основе тиков
  • Информация для разработчиков

Исходный код также демонстрирует практические приемы для:

  1. Построения пользовательских торговых панелей на MQL5
  2. Управление легкими ценовыми буферами
  3. Реализация логики направленного тренда с обработкой распада
  4. Создание многократно используемых вспомогательных функций GUI
  5. Эффективного обновления компонентов интерфейса в режиме реального времени

Testing Note

Самый надежный способ оценить его поведение - приложить его к живому графику с активными рыночными тиками.

Этот проект хорошо подходит для разработчиков, интересующихся анализом рынка на уровне тиков, торговыми панелями и разработкой пользовательских интерфейсов на MQL5.




Бид-аск давление: живой график

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70631

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