ExMachina 供需区 v2.0

ExMachina 供需区是一款专业指标，它利用基于脉冲的检测和 ATR 过滤功能，自动检测任何图表上的供需区。2.0 版引入了多蜡烛脉冲检测、全范围测量、区域合并、触摸跟踪、接近警报以及 ExMachina 深色主题，可将您的图表转变为专业的交易工作区。

该指标会扫描最近 1000 个条形图，寻找重要的价格脉冲--留下机构订单区块的急剧方向性移动。检测到脉冲时，该指标会将移动前的基础蜡烛标记为供应或需求区域。每个区域都按强度评级，跟踪其新鲜度，并监测价格触及和接近情况。

检测工作原理

核心算法在可配置的多蜡烛窗口（默认为 3 条）内测量脉冲移动。该指标不需要单根大阳烛，而是将 2-3 个连续条形图的总范围（高-低）或净移动（收-开）相加，然后与 ATR 进行比较。三条线的总移动量达到或超过 ATR 的 1.0 倍，即为脉冲--这就捕捉到了单根蜡烛检测完全忽略的渐进式机构推动。

当两个或多个相同类型的区域在相似的价位形成时，它们会自动合并成一个更强的区域。这就消除了关键价位上堆叠矩形所带来的视觉干扰，取而代之的是一个简洁、高置信度的区域。

区域信息

每个区域都会显示一个包含四个数据点的标签：类型（需求或供应）、新鲜度状态（● 表示新鲜，[T] 表示经过测试）、强度得分（相对于 ATR 的脉冲大小），以及显示价格测试该区域而未突破的次数的触及次数。强度得分高且多次触及的新区域是可能性最高的设置。

左上角的仪表板面板显示区域总数、供需明细、新区域数量、所有区域的平均强度以及最近的新区域及其距离（以点为单位）。当价格接近一个区域时，距离值会变成黄色，以示警告。

警报系统

该指标提供两种类型的警报。当当前蜡烛线进入新区域时，区域触碰警报会触发。当价格接近新区域的可配置距离（默认值为 50 点）时，接近警报会触发，在价格达到该水平之前向您发出预警。两种警报类型都支持弹出、声音和推送通知。

图表主题

启用（默认）后，指标将在整个图表中应用 ExMachina 暗色主题：超暗色背景、茶色看涨蜡烛图、红色看跌蜡烛图、最小网格和专业调色板，使供需区在视觉上截然不同，同时又不会影响价格走势。

参数

组 参数 默认值 检测 回溯条数 1000 检测 最小脉冲（ATR x） 1.0 检测 ATR 周期 14 检测 多烛窗口 3 条 检测 使用范围（对人体） 是 检测 合并距离（ATR x） 0.5 视觉 只显示新鲜 否（全部显示） 视觉 显示区域中线 是 可视 向右扩展区域 是 警报 触摸区域时发出警报 是 警报 接近时发出警报 是 警报 接近距离 50 点 主题 应用 ExMachina 主题 是 仪表盘 显示仪表板 显示

安装

下载 .mq5 文件并将其放在 MQL5/Indicators/ 文件夹中。 在 MetaEditor (F7) 中编译。 从导航面板附加到任何图表。 ExMachina 深色主题会自动应用。要禁用它，请在输入中将 "Apply ExMachina Theme（应用 ExMachina 主题）"设为 false。 如果看到的区域太少或太多，请调整最小脉冲参数：较低的值 (0.8) 可检测到更多的区域，较高的值 (1.5) 则只能检测到最强的区域。

提示

对于外汇（欧元兑美元、英镑兑美元）：默认设置效果很好。如果在 H1 上看到的区域少于 5 个，可将最小脉冲值降至 0.8。

黄金 (XAUUSD)：相对于 ATR，黄金的蜡烛图更大。您可能需要将最小脉冲提高到 1.2-1.5 以过滤噪音。

指数（NAS100、US30）：将多蜡烛窗口保持在 3，并使用区间模式。指数脉冲通常分布在多个柱状图中。

兼容性

MetaTrader 5，所有经纪商

所有工具：外汇、黄金、指数、加密货币

所有时间框架（建议使用 H1 和 H4）

对冲和净额结算账户

更新日志

v2.00 - 多蜡烛图脉冲检测（1-3 条窗口）。全方位测量模式。区域接近合并。触摸次数跟踪。近距离警报仪表盘中的最近区域。平均强度ExMachina 深色图表主题带单独填充颜色的点状区域边框。可选区域中线ATR 处理性能修复。递增新鲜度更新。默认脉冲降低至 1.0x ATR，回看增加至 1000 条。

v1.00 - 首次发布。

ExMachina Trading Systems - 先精确后利润。