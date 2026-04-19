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OHLCMTF Scalper EA - Multi-Timeframe Price Action - эксперт для MetaTrader 5
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Этот советник представляет собой чистую торговую систему ценового действия. Он не использует никаких стандартных запаздывающих индикаторов, таких как скользящие средние или осцилляторы. Вместо этого он считывает точные данные OHLC (Open, High, Low, Close) на нескольких таймфреймах, чтобы найти точные точки входа, основанные на структуре рынка.
Основная идея стратегии заключается в том, чтобы согласовать импульс более низких таймфреймов со структурными максимумами и минимумами более высоких таймфреймов. Например, советник может определить, превышает ли предыдущий максимум H1 максимум H4, и одновременно проверить прорывы M5, совершая сделку только тогда, когда все выбранные таймфреймы подтвердят направление.
Основные компоненты стратегии:
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Выравнивание структуры MTF: Сравнивает предыдущие максимумы и минимумы на заданных таймфреймах (H1, H4, Daily).
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Ролевые развороты: Определяет, когда предыдущий максимум превращается в новый минимум (переворот поддержки/сопротивления).
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Прорыв и продолжение: Выставляет ордера на основании закрытия свечей, пробивающих критические уровни структуры.
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Исполнение отложенных ордеров: Размещает лимитные или стоп-ордера точно на структурных уровнях вместо того, чтобы впрыгивать в рынок по рыночной цене.
Рекомендуемая среда:
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Символы: Лучше всего работает на высоколиквидных и трендовых активах, таких как XAUUSD или BTCUSD.
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Таймфрейм: Прикрепите советник к графику H1 (внутренняя логика будет автоматически извлекать данные из M5, M30, H4 и D1, как настроено).
Пояснения к входным параметрам: Советник очень модульный, что позволяет пользователю включать или отключать любое конкретное условие.
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Look_Back_Bar / Look_Forward_Bar: Управляет глубиной сканирования предыдущих структур и длиной горизонтальных визуальных линий, нарисованных на графике.
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Условия покупки/продажи: Набор булевых переключателей для включения определенных MTF-сравнений (например, 60m High > 240m High).
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Нижние таймфреймы: Включает логику быстрого исполнения, комбинируя M5 с M30 или H1.
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SL_Mode: Выбор между фиксированными точками, % от баланса или фиксированной суммой USD для динамического изменения размера позиции.
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Use_Break_Even & Auto_Expiration: Перемещает стоп-лосс на вход после достижения безопасного расстояния и отменяет отложенные ордера через указанное время в минутах.
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Dot_Offset: Визуальная настройка, позволяющая отвести сигнальные точки от свечей, чтобы ценовое действие оставалось полностью видимым для трейдера.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70796
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