Этот советник представляет собой чистую торговую систему ценового действия. Он не использует никаких стандартных запаздывающих индикаторов, таких как скользящие средние или осцилляторы. Вместо этого он считывает точные данные OHLC (Open, High, Low, Close) на нескольких таймфреймах, чтобы найти точные точки входа, основанные на структуре рынка.

Основная идея стратегии заключается в том, чтобы согласовать импульс более низких таймфреймов со структурными максимумами и минимумами более высоких таймфреймов. Например, советник может определить, превышает ли предыдущий максимум H1 максимум H4, и одновременно проверить прорывы M5, совершая сделку только тогда, когда все выбранные таймфреймы подтвердят направление.

Основные компоненты стратегии:

Выравнивание структуры MTF: Сравнивает предыдущие максимумы и минимумы на заданных таймфреймах (H1, H4, Daily).

Ролевые развороты: Определяет, когда предыдущий максимум превращается в новый минимум (переворот поддержки/сопротивления).

Прорыв и продолжение: Выставляет ордера на основании закрытия свечей, пробивающих критические уровни структуры.

Исполнение отложенных ордеров: Размещает лимитные или стоп-ордера точно на структурных уровнях вместо того, чтобы впрыгивать в рынок по рыночной цене.







Рекомендуемая среда:

Символы: Лучше всего работает на высоколиквидных и трендовых активах, таких как XAUUSD или BTCUSD.

Таймфрейм: Прикрепите советник к графику H1 (внутренняя логика будет автоматически извлекать данные из M5, M30, H4 и D1, как настроено).

Пояснения к входным параметрам: Советник очень модульный, что позволяет пользователю включать или отключать любое конкретное условие.