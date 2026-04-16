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Inside Bar Detector with Alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Описание:
Этот индикатор обнаруживает на графике свечные паттерны Inside Bar и выделяет их цветом свечи. Внутренний бар возникает, когда максимум и минимум текущей свечи полностью находятся в диапазоне предыдущей свечи, что указывает на период консолидации рынка, который может предшествовать прорыву.
Когда на последней закрытой свече обнаруживается новый Inside Bar, индикатор может включить всплывающие оповещения и push-уведомления, чтобы информировать трейдера в режиме реального времени.
- InsideBarColor : Цвет, используемый для выделения свечей Inside Bar.
- FireAlerts : Включает или отключает оповещения при обнаружении Inside Bar.
- EnablePushNotification : отправляет push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader.
- EnablePopupAlert : Отображает всплывающее оповещение в терминале MetaTrader.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70649
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