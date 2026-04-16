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Индикаторы

Inside Bar Detector with Alerts - индикатор для MetaTrader 5

Ezequiel Henrique Melo Do Nascimento
Ezequiel Henrique Melo Do Nascimento

Ezequiel Henrique Melo Do Nascimento

  • Computer Engineering and Independent MQL5 Developer в  Freelance Developer
  • Бразилия
  • 567
5 (1)
Computer Engineer and freelance developer specializing in algorithmic trading, data analysis, and backend development. I create custom MQL5 indicators, trading tools, and automations to help traders improve decision making.
2 кода 4 комментария
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
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Описание:

Этот индикатор обнаруживает на графике свечные паттерны Inside Bar и выделяет их цветом свечи. Внутренний бар возникает, когда максимум и минимум текущей свечи полностью находятся в диапазоне предыдущей свечи, что указывает на период консолидации рынка, который может предшествовать прорыву.

Когда на последней закрытой свече обнаруживается новый Inside Bar, индикатор может включить всплывающие оповещения и push-уведомления, чтобы информировать трейдера в режиме реального времени.


Внешние входы:
  • InsideBarColor : Цвет, используемый для выделения свечей Inside Bar.
  • FireAlerts : Включает или отключает оповещения при обнаружении Inside Bar.
  • EnablePushNotification : отправляет push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader.
  • EnablePopupAlert : Отображает всплывающее оповещение в терминале MetaTrader.

Иллюстрация:


Индикатор Inside Bar - Визуальный пример графика

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70649

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