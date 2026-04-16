Это минималистичный визуализатор CRT (Candle Range Theory), построенный менее чем в 100 строках, показывающий, какие "идеальные" сетапы на одном таймфрейме на самом деле получаются на реальных рынках.

ExMachina Supply & Demand Zones - это профессиональный индикатор, который автоматически определяет зоны спроса и предложения на любом графике, используя импульсное определение с фильтрацией ATR. В версии 2.0 добавлены многосвечное определение импульсов, измерение полного диапазона, объединение зон, отслеживание касаний, оповещения о приближении и темная тема ExMachina, которая превращает ваш график в профессиональное рабочее пространство для торговли.

Строгий многотаймфреймовый советник Price Action, который торгует на основе точных условий OHLC на разных таймфреймах одновременно. В нем предусмотрены отложенные ордера, ролевые развороты и динамическое управление рисками без использования каких-либо запаздывающих индикаторов.