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Индикаторы

Last Structure Indicator : LSB Explorer - индикатор для MetaTrader 5

Chukwubuikem Okeke
Chukwubuikem Okeke

Chukwubuikem Okeke

4 (4)
In Christ Alone ✝️ | MQL5 Tutor 📈


Driven by an insatiable curiosity for the markets and a passion for problem-solving.
I specialize in building robust Expert Advisors, custom indicators, and advanced trading utilities using MQL5.
6 продуктов 7 статей 6 кодов 3 темы 16 комментариев
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Индикатор последней структуры (однофазный) - изучение торговой концепции последнего разрыва структуры (LSB)

Этот индикатор - мое личное стремление исследовать и подтвердить торговую идею Last Structure Break (LSB) с помощью структурированного анализа ценового действия.

Он работает независимо от дневного таймфрейма ( PERIOD_D1 ), вместо этого используя логическое разделение дней и определение на основе разделителей для идентификации новых торговых дней.

Такой подход позволяет сохранить последовательность анализа структуры на разных таймфреймах и у разных брокеров, избегая зависимости от данных дневного графика.

Индикатор сканирует значимые разворотные точки поддержки и сопротивления, используя настраиваемые режимы структуры (обнаружение на основе фитиля или тела). Он определяет последние действующие структурные уровни торгового дня, которые оставались непокоренными до окончания сессии, и проецирует их в виде линий тренда на новый торговый день.

Чтобы обеспечить аналитическую релевантность, только уровни, которые соблюдались до конца дня, считаются действительными и прорисовываются. Это дает более четкое представление о структуре рынка и помогает более эффективно выявить поведение цены.

Ключевые особенности включают:

  • Логическое определение дня, не зависящее от PERIOD_D1

  • Автоматическое распознавание нового дня с помощью разделителей графиков и нормализации времени даты

  • Проверка структуры с помощью силы разворота (анализ левого/правого бара)

  • Обнаружение поддержки и сопротивления в нескольких режимах структуры

  • Проверка последнего разрыва структуры для экспериментов с LSB

  • Визуализация трендовых линий действительных структурных уровней, расширенных на новые сессии

  • Минимальный пересчет для эффективности и работы в реальном времени

Данный проект представляет собой экспериментальную базу для изучения динамики рыночных структур и оценки их потенциальной роли в торговых стратегиях. Анализируя концепцию LSB с помощью независимой дневной модели, я стремлюсь определить, имеют ли структурные конечные точки сессии прогностическое или стратегическое значение для последующего ценового действия.

Тестер LSB

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70076

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