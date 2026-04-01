Индикатор последней структуры (однофазный) - изучение торговой концепции последнего разрыва структуры (LSB)

Этот индикатор - мое личное стремление исследовать и подтвердить торговую идею Last Structure Break (LSB) с помощью структурированного анализа ценового действия.

Он работает независимо от дневного таймфрейма ( PERIOD_D1 ), вместо этого используя логическое разделение дней и определение на основе разделителей для идентификации новых торговых дней.

Такой подход позволяет сохранить последовательность анализа структуры на разных таймфреймах и у разных брокеров, избегая зависимости от данных дневного графика.

Индикатор сканирует значимые разворотные точки поддержки и сопротивления, используя настраиваемые режимы структуры (обнаружение на основе фитиля или тела). Он определяет последние действующие структурные уровни торгового дня, которые оставались непокоренными до окончания сессии, и проецирует их в виде линий тренда на новый торговый день.

Чтобы обеспечить аналитическую релевантность, только уровни, которые соблюдались до конца дня, считаются действительными и прорисовываются. Это дает более четкое представление о структуре рынка и помогает более эффективно выявить поведение цены.

Ключевые особенности включают:

Логическое определение дня, не зависящее от PERIOD_D1

Автоматическое распознавание нового дня с помощью разделителей графиков и нормализации времени даты

Проверка структуры с помощью силы разворота (анализ левого/правого бара)

Обнаружение поддержки и сопротивления в нескольких режимах структуры

Проверка последнего разрыва структуры для экспериментов с LSB

Визуализация трендовых линий действительных структурных уровней, расширенных на новые сессии

Минимальный пересчет для эффективности и работы в реальном времени

Данный проект представляет собой экспериментальную базу для изучения динамики рыночных структур и оценки их потенциальной роли в торговых стратегиях. Анализируя концепцию LSB с помощью независимой дневной модели, я стремлюсь определить, имеют ли структурные конечные точки сессии прогностическое или стратегическое значение для последующего ценового действия.



