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Last Structure Indicator : LSB Explorer - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор последней структуры (однофазный) - изучение торговой концепции последнего разрыва структуры (LSB)
Этот индикатор - мое личное стремление исследовать и подтвердить торговую идею Last Structure Break (LSB) с помощью структурированного анализа ценового действия.
Он работает независимо от дневного таймфрейма ( PERIOD_D1 ), вместо этого используя логическое разделение дней и определение на основе разделителей для идентификации новых торговых дней.
Такой подход позволяет сохранить последовательность анализа структуры на разных таймфреймах и у разных брокеров, избегая зависимости от данных дневного графика.
Индикатор сканирует значимые разворотные точки поддержки и сопротивления, используя настраиваемые режимы структуры (обнаружение на основе фитиля или тела). Он определяет последние действующие структурные уровни торгового дня, которые оставались непокоренными до окончания сессии, и проецирует их в виде линий тренда на новый торговый день.
Чтобы обеспечить аналитическую релевантность, только уровни, которые соблюдались до конца дня, считаются действительными и прорисовываются. Это дает более четкое представление о структуре рынка и помогает более эффективно выявить поведение цены.
Ключевые особенности включают:
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Логическое определение дня, не зависящее от PERIOD_D1
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Автоматическое распознавание нового дня с помощью разделителей графиков и нормализации времени даты
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Проверка структуры с помощью силы разворота (анализ левого/правого бара)
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Обнаружение поддержки и сопротивления в нескольких режимах структуры
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Проверка последнего разрыва структуры для экспериментов с LSB
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Визуализация трендовых линий действительных структурных уровней, расширенных на новые сессии
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Минимальный пересчет для эффективности и работы в реальном времени
Данный проект представляет собой экспериментальную базу для изучения динамики рыночных структур и оценки их потенциальной роли в торговых стратегиях. Анализируя концепцию LSB с помощью независимой дневной модели, я стремлюсь определить, имеют ли структурные конечные точки сессии прогностическое или стратегическое значение для последующего ценового действия.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70076
Включает класс, который проверяет комбинированный пинг терминала + задержку выполнения перед торговыми операциями. Возвращает false, если порог превышен.Combine Multi Timeframe Trends into one trend using MA.
Объедините тренды нескольких таймфреймов в один тренд с помощью MA.
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