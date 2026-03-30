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Combine Multi Timeframe Trends into one trend using MA. - индикатор для MetaTrader 5
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Объедините тренды нескольких таймфреймов в один тренд с помощью MA. В этом индикаторе я использую M1, M5, M15 и H1, чтобы понять, является ли тренд бычьим, медвежьим или боковым. Кроме того, индикатор также использует точки как способ обнаружить боковое движение и понять, подходит ли оно для открытия торговой позиции или нет. Помимо объединения MTF-трендов в один тренд и круглых точек для обнаружения бокового движения, есть также стрелки, чтобы указать, является ли на определенном таймфрейме, например M30, хорошей точкой для открытия позиции или нет.
Я также предоставляю вам индикатор, позволяющий увидеть бычий или медвежий тренд на основе текущего таймфрейма. Эти индикаторы также используют МА для определения бычьего или медвежьего тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47717
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