Объедините тренды нескольких таймфреймов в один тренд с помощью MA. В этом индикаторе я использую M1, M5, M15 и H1, чтобы понять, является ли тренд бычьим, медвежьим или боковым. Кроме того, индикатор также использует точки как способ обнаружить боковое движение и понять, подходит ли оно для открытия торговой позиции или нет. Помимо объединения MTF-трендов в один тренд и круглых точек для обнаружения бокового движения, есть также стрелки, чтобы указать, является ли на определенном таймфрейме, например M30, хорошей точкой для открытия позиции или нет.

Я также предоставляю вам индикатор, позволяющий увидеть бычий или медвежий тренд на основе текущего таймфрейма. Эти индикаторы также используют МА для определения бычьего или медвежьего тренда.



