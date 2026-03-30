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Индикаторы

Combine Multi Timeframe Trends into one trend using MA. - индикатор для MetaTrader 5

namakulabu
namakulabu

namakulabu

9 кодов 4 комментария
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Объедините тренды нескольких таймфреймов в один тренд с помощью MA. В этом индикаторе я использую M1, M5, M15 и H1, чтобы понять, является ли тренд бычьим, медвежьим или боковым. Кроме того, индикатор также использует точки как способ обнаружить боковое движение и понять, подходит ли оно для открытия торговой позиции или нет. Помимо объединения MTF-трендов в один тренд и круглых точек для обнаружения бокового движения, есть также стрелки, чтобы указать, является ли на определенном таймфрейме, например M30, хорошей точкой для открытия позиции или нет.

ФТМ МА

Я также предоставляю вам индикатор, позволяющий увидеть бычий или медвежий тренд на основе текущего таймфрейма. Эти индикаторы также используют МА для определения бычьего или медвежьего тренда.

бычьи и медвежьи

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/47717

Modern Time Panel - Candle Time Modern Time Panel - Candle Time

Modern Time Panel для MT5 Modern Time Panel - это элегантный, минималистичный пользовательский индикатор для MetaTrader 5, который поможет вам точно отслеживать время. Закрепленный в правом верхнем углу вашего графика, он отображает текущее брокерское время, местное время и обратный отсчет до следующей свечи (нового бара). Благодаря независимому 1-секундному таймеру отсчет идет непрерывно, даже если рынок медленный или нет входящих тиков. Полностью настраиваемый и работающий в темном режиме, он является идеальным ненавязчивым инструментом, чтобы вы никогда не пропустили закрытие свечи.

Calculate Lot Percent Calculate Lot Percent

Функция для расчета лота от процента депозита

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