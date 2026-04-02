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ExMachina CandleTimer Lite - индикатор для MetaTrader 5
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ExMachina CandleTimer Lite - бесплатный таймер обратного отсчета времени для MetaTrader 5 с темой ExMachina steel palette.
Точно знайте, когда закроется текущая свеча. Этот легкий индикатор отображает обратный отсчет в реальном времени прямо на вашем графике, помогая вам точно определять время входа и выхода из рынка.
ПАНЕЛЬ ОТСЧЕТА - Три режима отображения на выбор:
Цифровые часы: крупные цифры обратного отсчета, показывающие часы, минуты и секунды. Четкие и читаемые при любом уровне масштабирования графика.
Прогресс-бар: Визуальный индикатор заполнения в процентах. Сразу видно, как далеко продвинулась текущая свеча.
Оба: Комбинированные цифровые часы и индикатор прогресса для полной осведомленности. Рекомендуемый режим.
FLASH ALERT - В последние 10 секунд перед закрытием свечи таймер ежесекундно чередует янтарный и красный цвета. Этот визуальный сигнал срочности невозможно пропустить даже при занятой настройке нескольких графиков. Можно включить или выключить.
ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ - дополнительное звуковое оповещение при формировании нового бара. Никогда не пропустите закрытие свечи при просмотре другого графика или таймфрейма.
ПРОШЕДШЕЕ / ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ - под таймером в компактной строке отображается прошедшее и оставшееся время в удобочитаемом формате (например, "45m12s elapsed - 14m48s left").
EXMACHINA STEEL THEME - Три режима темы графика:
Полная тема: глубокий космический фон со свечами стальной палитры, приглушенной сеткой и институциональной цветовой схемой. Превращает ваш график в чистое, профессиональное рабочее пространство.
Только непрозрачный: сохраняет существующие цвета графика, только обеспечивает чистое отображение панели поверх него.
Без темы: Никаких изменений в графике. Панель накладывается на ваш график как есть.
COLLAPSE / EXPAND - кнопка переключения одним щелчком мыши в строке заголовка. В свернутом режиме отображается компактная 30-пиксельная полоса с названием бренда, символом, таймфреймом и обратным отсчетом времени. Мгновенно разворачивается до полной панели. Минимизирует площадь диаграммы, когда вам нужно место на экране.
РАСПИСАНИЕ - сторона панели (правая или левая), отступ от края, смещение по оси Y и ширина панели настраиваются с помощью входных параметров.
Входы: сторона панели, отступ от края, смещение по оси Y, ширина панели, режим темы графика, стиль таймера (цифровой/прогрессивный/ оба), показ секунд, вспышка последние 10 с, звуковое оповещение.
Работает на всех символах и всех таймфреймах. Никаких DLL. Никаких внешних зависимостей.
Полная версия с 7 аналитическими панелями (Candle, Spread, Volatility, Multi-Timeframe, Session, Statistics) доступна на MQL5 Market.
Торговые системы ExMachina - точность превыше прибыли.
Translated from French by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/fr/code/70112
Это экспериментальный индикатор ценового действия Last Structure Break (LSB), который выявляет значимые рыночные структуры и потенциальные торговые грани с помощью интеллектуального анализа поддержки и сопротивления.CExecutionSafety - Ping + Execution Latency Guard for MQL5 EAs
Включает класс, который проверяет комбинированный пинг терминала + задержку выполнения перед торговыми операциями. Возвращает false, если порог превышен.
Трекер правил проп-фирмы в реальном времени: ежедневная просадка, максимальная просадка, прогресс в достижении цели по прибыли, количество торговых дней и статус задачи с визуальными индикаторами прогресса. Предустановки для FTMO, MyFundedFX, E8, TFT и Bulenox. Чистый индикатор - никакого вмешательства в торговлю.ExMachina TradePilot
Профессиональная панель управления торговлей: покупка/продажа одним кликом с автоматическим определением размера лота, умный трейлинг-стоп (ATR/Fixed/Candle), автоматический безубыток, система частичного закрытия по нескольким ТФ (TP1/TP2/TP3) и отложенные ордера одним кликом. Управление ордерами "все в одном" для серьезных трейдеров.