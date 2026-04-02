ExMachina CandleTimer Lite - бесплатный таймер обратного отсчета времени для MetaTrader 5 с темой ExMachina steel palette.





Точно знайте, когда закроется текущая свеча. Этот легкий индикатор отображает обратный отсчет в реальном времени прямо на вашем графике, помогая вам точно определять время входа и выхода из рынка.





ПАНЕЛЬ ОТСЧЕТА - Три режима отображения на выбор:

Цифровые часы: крупные цифры обратного отсчета, показывающие часы, минуты и секунды. Четкие и читаемые при любом уровне масштабирования графика.

Прогресс-бар: Визуальный индикатор заполнения в процентах. Сразу видно, как далеко продвинулась текущая свеча.

Оба: Комбинированные цифровые часы и индикатор прогресса для полной осведомленности. Рекомендуемый режим.





FLASH ALERT - В последние 10 секунд перед закрытием свечи таймер ежесекундно чередует янтарный и красный цвета. Этот визуальный сигнал срочности невозможно пропустить даже при занятой настройке нескольких графиков. Можно включить или выключить.





ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ - дополнительное звуковое оповещение при формировании нового бара. Никогда не пропустите закрытие свечи при просмотре другого графика или таймфрейма.





ПРОШЕДШЕЕ / ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ - под таймером в компактной строке отображается прошедшее и оставшееся время в удобочитаемом формате (например, "45m12s elapsed - 14m48s left").





EXMACHINA STEEL THEME - Три режима темы графика:

Полная тема: глубокий космический фон со свечами стальной палитры, приглушенной сеткой и институциональной цветовой схемой. Превращает ваш график в чистое, профессиональное рабочее пространство.

Только непрозрачный: сохраняет существующие цвета графика, только обеспечивает чистое отображение панели поверх него.

Без темы: Никаких изменений в графике. Панель накладывается на ваш график как есть.





COLLAPSE / EXPAND - кнопка переключения одним щелчком мыши в строке заголовка. В свернутом режиме отображается компактная 30-пиксельная полоса с названием бренда, символом, таймфреймом и обратным отсчетом времени. Мгновенно разворачивается до полной панели. Минимизирует площадь диаграммы, когда вам нужно место на экране.





РАСПИСАНИЕ - сторона панели (правая или левая), отступ от края, смещение по оси Y и ширина панели настраиваются с помощью входных параметров.





Входы: сторона панели, отступ от края, смещение по оси Y, ширина панели, режим темы графика, стиль таймера (цифровой/прогрессивный/ оба), показ секунд, вспышка последние 10 с, звуковое оповещение.





Работает на всех символах и всех таймфреймах. Никаких DLL. Никаких внешних зависимостей.





Полная версия с 7 аналитическими панелями (Candle, Spread, Volatility, Multi-Timeframe, Session, Statistics) доступна на MQL5 Market.





Торговые системы ExMachina - точность превыше прибыли.







