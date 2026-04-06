ExMachina Prop Dashboard - никогда не теряйте финансируемый счет из-за математики

Точность превыше прибыли.

Вы находитесь в середине задачи FTMO на $100K. Вы хорошо торговали в течение 2 недель. Затем одна неудачная сессия, и вы не уверены - превысили ли вы дневной лимит? Насколько вы близки к максимальной просадке? Сколько торговых дней вам еще нужно?

Вы проверяете панель FTMO на своем телефоне. Пока она загружается, цифры уже успевают устареть на 30 секунд. Тем временем ваши позиции все еще открыты.

Prop Dashboard показывает вам все это в реальном времени, прямо на вашем графике, обновляясь на каждом тике.

Почему это существует

У каждой проп-фирмы свои правила. Ежедневные лимиты потерь. Максимальная просадка (статическая или трейлинговая). Целевые показатели прибыли. Минимальные торговые дни. Календарные сроки. Умственная нагрузка, связанная с отслеживанием всего этого во время торговли, является настоящей проблемой.

Большинство трейдеров полагаются на веб-панель фирмы, которая:

- Обновляется с задержкой (от 30 секунд до нескольких минут)

- Требует переключения окон

- Не показывает, насколько близко вы находитесь к лимитам в процентном выражении

- Не предупреждает вас о нарушении лимитов.

Prop Dashboard решает все эти проблемы с помощью одного индикатора.

Основные характеристики

Предустановленные пресеты фирм-продавцов

Выберите свою фирму из выпадающего списка, и все правила будут автоматически настроены:

FTMO : 5% ежедневно, 10% максимальный DD (статический), 10% целевой, 4 мин. дня, 30-дневный лимит

: 5% ежедневно, 10% максимальный DD (статический), 10% целевой, 4 мин. дня, 30-дневный лимит MyFundedFX : 5% ежедневно, 12% максимальный DD, 8% цель, 5 минут в день, 30 дневный лимит

: 5% ежедневно, 12% максимальный DD, 8% цель, 5 минут в день, 30 дневный лимит The Funded Trader : 5% ежедневно, 10% максимальный DD, 10% цель, 35 дневный лимит

: 5% ежедневно, 10% максимальный DD, 10% цель, 35 дневный лимит E8 Funding : 5% ежедневно, 8% максимальный DD (трейлинг HWM), 8% цель, без ограничений по времени

: 5% ежедневно, 8% максимальный DD (трейлинг HWM), 8% цель, без ограничений по времени Bulenox : Трейлинг максимального ДД, цель 6%, без ограничения по времени

: Трейлинг максимального ДД, цель 6%, без ограничения по времени Пользовательские: Установите любые правила вручную

Отслеживание ежедневных потерь

- P&L текущего дня в долларах и процентах

- Визуальный прогресс-бар (зеленый → желтый → красный по мере приближения к лимиту)

- Точный доллар и процент, оставшийся до нарушения

- Автоматический сброс в настраиваемое время (полночь по умолчанию, настраивается для разных серверов брокера)

Отслеживание максимальной просадки

- Три метода расчета в соответствии с правилами вашей проп-фирмы:

- Статический (от начального баланса) - FTMO, MFF, TFT

- Отслеживаемый максимум эквити - E8, Bulenox

- Баланс на конец дня - некоторые новые фирмы

- Визуальная шкала прогресса с цветовой кодировкой

- Точный остаток буфера в долларах и процентах

Profit Target Progress

- Сколько вы сделали по сравнению с тем, сколько вам нужно

- Визуальная полоса завершения

- Точная оставшаяся сумма

- Празднование достижения цели

Статус задачи

- Счетчик торговых дней (автоопределение дней с фактическими сделками)

- Счетчик календарных дней с оставшимися днями

- Общий вердикт: НА ПУТИ К ЦЕЛИ / В ЗОНЕ РИСКА / ПРОЙДЕН / ПРОВАЛЕН

Оповещения раннего предупреждения

- Оповещения при достижении 80% от любого лимита (настраивается)

- Оповещения при нарушении

- Опции всплывающего окна, звукового сигнала, push-уведомления и электронной почты

Система вердикта

На приборной панели отображается общий статус задачи:

Статус Значение НА ТРАЕКТОРИИ Все показатели находятся в безопасном диапазоне ПОД УГРОЗОЙ Приближается к 80%+ от дневного или максимального лимита DD Цель достигнута - нужно больше дней Цель по прибыли достигнута, но минимальное количество торговых дней не выполнено ПРОЙДЕН! Все условия выполнены НЕ УДАЛОСЬ - ЛИМИТ НАРУШЕН Превышен дневной или максимальный лимит DD НЕ ВЫПОЛНЕНО - ИСТЕКЛО ВРЕМЯ Календарный срок прошел без достижения цели

Параметры

Группа Параметр По умолчанию Предустановка Реквизит Фирма Пользовательский Размер счета $100,000 Правила Ежедневный лимит потерь 5.0% Максимальная просадка 10.0% Цель по прибыли 10.0% Минимальное количество торговых дней 0 Максимальное количество календарных дней 0 (неограниченно) Метод расчета DD От начального баланса Сброс Час сброса дня 0 (полночь) Оповещения Оповещение при 80% Да Оповещение о нарушении Да Push / Email Выключено

Установка

Скачайте файл .mq5 Поместите в папку MQL5/Indicators/ Скомпилируйте в MetaEditor Перетащите на любой график Выберите предустановку или настройте собственные правила

Важные замечания

Это чистый индикатор - он НЕ открывает, не изменяет и не закрывает никаких сделок

- он НЕ открывает, не изменяет и не закрывает никаких сделок Он отслеживает ВСЕ позиции на счете (не фильтруется по символу или магии)

Для точного отслеживания установите InpAccountSize на начальный баланс вашей задачи

Время сброса дня должно совпадать со временем переноса сервера вашей проп-компании

Сначала протестируйте на демо-версии, чтобы убедиться, что расчеты совпадают с приборной панелью вашей фирмы

Совместимость

MetaTrader 5, все брокеры

Все инструменты

Все таймфреймы

Счета неттинга и хеджирования

Торговые системы ExMachina - точность превыше прибыли.