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CExecutionSafety - Ping + Execution Latency Guard for MQL5 EAs - библиотека для MetaTrader 5
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Обзор
CExecutionSafety - это легкий включаемый класс MQL5, предназначенный для защиты советников от совершения сделок в плохих условиях сети или исполнения.
Он измеряет два компонента задержки - живой пинг терминала и реальную задержку исполнения в wall-clock - и блокирует попытки торговли, если их суммарное значение превышает настраиваемый порог.
Проблема, которую он решает
Большинство советников работают вслепую, не обращая внимания на сетевые условия. Скачок пинга или задержка исполнения со стороны брокера во время исполнения критического ордера может привести к проскальзыванию, реквотам или неудачному заполнению.
CExecutionSafety представляет собой ворота безопасности перед торговлей, которые предотвращают исполнение при ухудшении условий.
Как это работает
Класс использует два источника данных:
- TERMINAL_PING_LAST: считывает самый последний пинг, записанный MetaTerminal (в миллисекундах).
- RecordExecDelay(): принимает измерение в стенных часах, которое вы оборачиваете вокруг любой операции CTrade.
Эти два значения суммируются и сравниваются с настроенным порогом. Если суммарная задержка превышает порог, функция CheckExecutionSafety() возвращает false и печатает запись в диагностическом журнале.
Защита от отключения
Когда терминал не имеет связи с сервером, TERMINAL_PING_LAST возвращает -1. Класс обнаруживает это и автоматически возвращает false, предотвращая попытки торговли на отключенном терминале.
Пример интеграции
Включите файл и инстанцируйте класс в советнике:
#include <DeeFX/CExecutionSafety.mqh> CExecutionSafety safety; int OnInit() { safety.Init(150); // комбинированный порог 150 мс return INIT_SUCCEEDED; } void OnTick() { if(!safety.CheckExecutionSafety()) return; ulong t0 = GetTickCount64(); trade.PositionClose(ticket); safety.RecordExecDelay(GetTickCount64() - t0); }
Аксессоры
Следующие аксессоры, доступные только для чтения, доступны для отображения на приборной панели или для внешней логики:
- GetPingMs(): текущий пинг терминала в мс
- GetExecDelayMs(): последняя зарегистрированная задержка выполнения в мс
- GetCombinedMs(): пинг + задержка выполнения в мс (возвращает 9999, если соединение прервано)
- HasExecSample(): true, если было записано хотя бы одно измерение
- GetThresholdMs(): настроенный порог безопасности
Changelog
- v1.0 - Первоначальный выпуск
- v1.1 - Переименован макрос Guard. Спецификаторы формата %I64u заменены на (строковые) касты
- v1.2 - Изменен тип возвращаемого значения Init() на void → bool. Состояние сбрасывается при повторном запуске для предотвращения устаревших образцов
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/70033
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