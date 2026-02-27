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Сервисы

ShowTradeLines Service - сервис для MetaTrader 5

Stanislav Korotky
Stanislav Korotky

Stanislav Korotky

4.3 (59)
Трейдинг моё хобби, а основной род деятельности - IT, поэтому разработка любых торговых роботов, индикаторов, скриптов - не проблема. Использую широкий набор технологий: MQL4, MQL5, системное, прикладное, веб-программирование, нейросети...
Новинки:
97 продуктов 25 статей 29 кодов 87 тем 6122 комментария
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Просмотров:
652
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
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Сервис обеспечивает более наглядное и интуитивно понятное представление открытых позиций и связанных с ними сделок на графиках, чем это предлагается в терминале по умолчанию. В частности, вы можете увидеть время и цену открытия сделки, а также другие сделки, такие как частичное закрытие или добавление объема к позиции на неттинг-счете.

Сервис отслеживает состояние счета на предмет открытых позиций и создает графические объекты на активном графике (показанном сверху или в максимальном размере), если его символ соответствует хотя бы одной из существующих позиций.

Входные данные

  • TimeInterval (секунды) - по умолчанию 5;
  • LinePrefix - общий префикс для объектов на графике, например "TradeTag";
  • LineColorProfit - цвет для линий прибыльных позиций (clrDodgerBlue);
  • LineColorLoss - цвет для линий убыточных позиций (clrCoral);
  • LineStyle - стиль рисования линий (STYLE_DASHDOT);
  • LineWidth - ширина линий (1);
  • LineType - тип линий - OBJ_TREND (по умолчанию) или OBJ_VLINE;
  • ShowDeals - опция показывать стрелки для сделок (true);
  • KeepLinesOnCharts - опция сохранения графических объектов на графике после закрытия позиции (false);
  • Logging - выводить или не выводить основные события в журнал (true);

Сервис регистрирует все объекты, добавленные на график, в списке глобальных переменных. Это помогает программе определить, какие объекты нужно удалить, когда позиция закрыта и значение KeepLinesOnCharts равно false. Если KeepLinesOnCharts равен true, то сервис сохраняет соответствующие объекты на графиках (они оставлены для ручного управления пользователем), но в любом случае соответствующие глобальные переменные (описывающие закрытые позиции и их сделки) удаляются при закрытии позиции.

Графические объекты для открытой позиции и сделок с ней

Все объекты получают текстовые описания с наиболее важными свойствами позиций и сделок, которые можно увидеть во всплывающих подсказках (при наведении мыши) и прямо на графике (если соответствующая опция включена в настройках графика).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68713

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