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ShowTradeLines Service - сервис для MetaTrader 5
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Сервис обеспечивает более наглядное и интуитивно понятное представление открытых позиций и связанных с ними сделок на графиках, чем это предлагается в терминале по умолчанию. В частности, вы можете увидеть время и цену открытия сделки, а также другие сделки, такие как частичное закрытие или добавление объема к позиции на неттинг-счете.
Сервис отслеживает состояние счета на предмет открытых позиций и создает графические объекты на активном графике (показанном сверху или в максимальном размере), если его символ соответствует хотя бы одной из существующих позиций.
Входные данные
- TimeInterval (секунды) - по умолчанию 5;
- LinePrefix - общий префикс для объектов на графике, например "TradeTag";
- LineColorProfit - цвет для линий прибыльных позиций (clrDodgerBlue);
- LineColorLoss - цвет для линий убыточных позиций (clrCoral);
- LineStyle - стиль рисования линий (STYLE_DASHDOT);
- LineWidth - ширина линий (1);
- LineType - тип линий - OBJ_TREND (по умолчанию) или OBJ_VLINE;
- ShowDeals - опция показывать стрелки для сделок (true);
- KeepLinesOnCharts - опция сохранения графических объектов на графике после закрытия позиции (false);
- Logging - выводить или не выводить основные события в журнал (true);
Сервис регистрирует все объекты, добавленные на график, в списке глобальных переменных. Это помогает программе определить, какие объекты нужно удалить, когда позиция закрыта и значение KeepLinesOnCharts равно false. Если KeepLinesOnCharts равен true, то сервис сохраняет соответствующие объекты на графиках (они оставлены для ручного управления пользователем), но в любом случае соответствующие глобальные переменные (описывающие закрытые позиции и их сделки) удаляются при закрытии позиции.
Все объекты получают текстовые описания с наиболее важными свойствами позиций и сделок, которые можно увидеть во всплывающих подсказках (при наведении мыши) и прямо на графике (если соответствующая опция включена в настройках графика).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68713
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