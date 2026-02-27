Сервис обеспечивает более наглядное и интуитивно понятное представление открытых позиций и связанных с ними сделок на графиках, чем это предлагается в терминале по умолчанию. В частности, вы можете увидеть время и цену открытия сделки, а также другие сделки, такие как частичное закрытие или добавление объема к позиции на неттинг-счете.

Сервис отслеживает состояние счета на предмет открытых позиций и создает графические объекты на активном графике (показанном сверху или в максимальном размере), если его символ соответствует хотя бы одной из существующих позиций.

Входные данные



TimeInterval (секунды) - по умолчанию 5;

LinePrefix - общий префикс для объектов на графике, например "TradeTag";

LineColorProfit - цвет для линий прибыльных позиций (clrDodgerBlue);

LineColorLoss - цвет для линий убыточных позиций (clrCoral);

LineStyle - стиль рисования линий (STYLE_DASHDOT);

LineWidth - ширина линий (1);

LineType - тип линий - OBJ_TREND (по умолчанию) или OBJ_VLINE;

ShowDeals - опция показывать стрелки для сделок (true);

KeepLinesOnCharts - опция сохранения графических объектов на графике после закрытия позиции (false);

Logging - выводить или не выводить основные события в журнал (true);