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Советники

Price Action Intraday Trading - Expert for MT5 - эксперт для MetaTrader 5

Lakshya Pandey
Lakshya Pandey

Lakshya Pandey

5 (2)
7 продуктов 1 сигнал 1 код
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(13)
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Советник для дневных трейдеров Price Action

Основная торговая логика

Советник анализирует ценовое действие на каждом новом баре и совершает сделки на основе трех основных сетапов:

  • Пин-бар (отклонение): Определяет отклонение цены на ключевых уровнях с настраиваемыми коэффициентами "фитиль-тело".

  • Свечи Энгульфинга (Моментум): Ловит развороты, когда большая свеча полностью перекрывает предыдущее ценовое действие.

  • Прорывы внутренних баров (Консолидация): Торгует прорывы материнского бара, сигнализирующие о продолжении или развороте тренда.

  • Фильтр тренда: Двойная EMA (по умолчанию 20/50) обеспечивает вход советника в сделки только в направлении среднесрочного импульса.

  • S/R Context: Интегрированный обзор поддержки и сопротивления позволяет советнику проверять сигналы на основе исторических ценовых уровней.

Бэктест на M15 свечах EURUSD

Ключевые особенности

  • Динамическое управление рисками: Автоматически рассчитывает размер лота на основе процента от баланса счета (по умолчанию 1,5%).

  • Защитные меры: Включает ограничение максимального дневного убытка (3%) для защиты капитала в дни нестабильной ситуации на рынке.

  • Эволюция торговли: Включает автоматический триггер безубыточности и трейлинг-стоп для фиксации прибыли по мере того, как торговля развивается в вашу пользу.

  • Контроль времени: Встроенный фильтр сессий позволяет определять конкретные торговые часы и автоматически закрывать позиции в конце дня.

  • Режим автоматического определения наполнения: Продуманная логика исполнения ордеров, которая автоматически определяет и адаптируется к режиму наполнения вашего брокера (FOK, IOC или Return).

Входные параметры

  • RiskPercent: Процент от баланса, которым следует рисковать в каждой сделке.

  • StopLossPips: Фиксированное расстояние стоп-лосса.

  • TakeProfitRatio: Целевая прибыль по отношению к стоп-лоссу (например, 2,0 = 2:1 R:R).

  • PinBarRatio: Минимальное отношение фитиля к телу для обнаружения пин-бара.

  • SRLookback: Количество баров, используемых для расчета уровней поддержки и сопротивления.

  • Fast/Slow MA: Периоды для трендового фильтра EMA.

  • Start/End Hour: временное окно для открытия новых позиций.

Рекомендации

  • Таймфреймы: Оптимизировано для M15, H1 и H4.

  • Символы: Лучше всего работает на основных парах (EURUSD, GBPUSD) и XAUUSD.

  • Оптимизация: Рекомендуется оптимизировать StopLossPips и PinBarRatio в зависимости от волатильности выбранного вами инструмента.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68704

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Binary tradng based on candle colors Binary tradng based on candle colors

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SilviosEAbest26 SilviosEAbest26

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