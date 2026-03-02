Это сервис для отображения точек входа/выхода из существующих позиций/сделок в виде линий тренда и/или стрелок на графиках.

SilviosEAbest26 - это высокоточный советник для MetaTrader 5, предназначенный для торговли разворотами рынка с использованием сложной комбинации динамических ценовых каналов и фильтров импульса. Система разработана для получения стабильной прибыли при соблюдении строгих протоколов управления рисками.

Адаптивный индикатор поддержки и сопротивления, который автоматически обнаруживает, отслеживает и обновляет ближайшие действительные уровни S/R с помощью настраиваемых баров подтверждения. Уровни динамически смещаются после подтвержденных прорывов и расширяются вперед в режиме реального времени.