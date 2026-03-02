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Price Action Intraday Trading - Expert for MT5 - эксперт для MetaTrader 5
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Основная торговая логика
Советник анализирует ценовое действие на каждом новом баре и совершает сделки на основе трех основных сетапов:
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Пин-бар (отклонение): Определяет отклонение цены на ключевых уровнях с настраиваемыми коэффициентами "фитиль-тело".
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Свечи Энгульфинга (Моментум): Ловит развороты, когда большая свеча полностью перекрывает предыдущее ценовое действие.
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Прорывы внутренних баров (Консолидация): Торгует прорывы материнского бара, сигнализирующие о продолжении или развороте тренда.
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Фильтр тренда: Двойная EMA (по умолчанию 20/50) обеспечивает вход советника в сделки только в направлении среднесрочного импульса.
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S/R Context: Интегрированный обзор поддержки и сопротивления позволяет советнику проверять сигналы на основе исторических ценовых уровней.
Ключевые особенности
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Динамическое управление рисками: Автоматически рассчитывает размер лота на основе процента от баланса счета (по умолчанию 1,5%).
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Защитные меры: Включает ограничение максимального дневного убытка (3%) для защиты капитала в дни нестабильной ситуации на рынке.
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Эволюция торговли: Включает автоматический триггер безубыточности и трейлинг-стоп для фиксации прибыли по мере того, как торговля развивается в вашу пользу.
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Контроль времени: Встроенный фильтр сессий позволяет определять конкретные торговые часы и автоматически закрывать позиции в конце дня.
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Режим автоматического определения наполнения: Продуманная логика исполнения ордеров, которая автоматически определяет и адаптируется к режиму наполнения вашего брокера (FOK, IOC или Return).
Входные параметры
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RiskPercent: Процент от баланса, которым следует рисковать в каждой сделке.
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StopLossPips: Фиксированное расстояние стоп-лосса.
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TakeProfitRatio: Целевая прибыль по отношению к стоп-лоссу (например, 2,0 = 2:1 R:R).
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PinBarRatio: Минимальное отношение фитиля к телу для обнаружения пин-бара.
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SRLookback: Количество баров, используемых для расчета уровней поддержки и сопротивления.
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Fast/Slow MA: Периоды для трендового фильтра EMA.
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Start/End Hour: временное окно для открытия новых позиций.
Рекомендации
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Таймфреймы: Оптимизировано для M15, H1 и H4.
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Символы: Лучше всего работает на основных парах (EURUSD, GBPUSD) и XAUUSD.
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Оптимизация: Рекомендуется оптимизировать StopLossPips и PinBarRatio в зависимости от волатильности выбранного вами инструмента.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68704
Это сервис для отображения точек входа/выхода из существующих позиций/сделок в виде линий тренда и/или стрелок на графиках.Binary tradng based on candle colors
Простая стратегия бинарной торговли, которая считает цвета свечей.
SilviosEAbest26 - это высокоточный советник для MetaTrader 5, предназначенный для торговли разворотами рынка с использованием сложной комбинации динамических ценовых каналов и фильтров импульса. Система разработана для получения стабильной прибыли при соблюдении строгих протоколов управления рисками.Support and Resistance(SNR) Sentinel Indicator
Адаптивный индикатор поддержки и сопротивления, который автоматически обнаруживает, отслеживает и обновляет ближайшие действительные уровни S/R с помощью настраиваемых баров подтверждения. Уровни динамически смещаются после подтвержденных прорывов и расширяются вперед в режиме реального времени.