Я решилподелитьсякодом избольшогопроекта , разработанного в отдельнойбиблиотеке .



Если у вас есть доступ к коду эксперта, вы можете сохранять графики баланса и капитала и рассчитывать дополнительные критерии оптимизации, добавляя дополнительный код из этой библиотеки.



Скачайте файл Advanced Optimization Report Saver.mqh по прикрепленной ссылке и сохраните его в папке терминала \MQL5\Include\



Добавьте код, соединяющий скачанный файл: (вы можете добавить его под последней строкой кода вашего эксперта или в любом другом месте)

#include <Advanced Optimization Report Saver.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/68706

Затем необходимо добавить вызовы экспортированных функций к существующим функциям в вашем эксперте: (если их нет, добавьте их)

void OnTick (){ save_OnTick( TimeCurrent (), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )); } void OnTesterInit () { save_OnTesterInit(); } void OnTesterDeinit (){ save_OnTesterDeinit(); } double OnTester (){ double AvgPips= 0 ; save_Add( AvgPips, 2 , "Custom 1" , true ); save_Add( TesterStatistics ( STAT_PROFIT ), 2 , "Custom 2" ); double Custom = 0 ; saveCharts(Custom); return Custom; }

функции save_Add позволяют добавлять собственные критерии, которые вы хотите включить в отчет :

save_Add( AvgPips, 2 , "Custom 1" , true ); save_Add( TesterStatistics ( STAT_PROFIT ), 2 , "Custom 2" );



Например, давайте добавим этот код в советник Moving Average из папки Examples (...\MQL5\Experts\Examples\Moving Average\MovingAverage.mq5). Сначала скопируйте исходный советник и назовите его Moving Average Charts.mq5. Теперь добавьте в него код из инструкции выше.



Изменения вносятся только в самом конце кода, начиная с функции OnTick() после строки CheckForOpen();.

void OnTick ( void ) { if (SelectPosition()) CheckForClose(); else CheckForOpen(); save_OnTick ( TimeCurrent (), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ), AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )); } void OnTesterInit () { save_OnTesterInit(); } void OnTesterDeinit (){ save_OnTesterDeinit(); } double OnTester (){ double AvgPips= 0 ; save_Add( AvgPips, 2 , "Custom 1" , true ); save_Add( TesterStatistics ( STAT_PROFIT ), 2 , "Custom 2" ); double Custom = 0 ; saveCharts(Custom); return Custom; } #include <Advanced Optimization Report Saver.mqh>

Как видите, все довольно просто и занимает всего пару минут.



После этого можно запустить оптимизацию:

На последнем скриншоте видно, что подключенный код добавил 2 параметра:

Сохранять статистику - включает или отключает сбор статистики Pixels in balance and equity charts - задает количество пикселей в ширине мини-графиков.

После завершения оптимизации вы можете создать отчет (используя программу, которая анализирует сохраненные кадры) и увидеть следующее:

100 строк с MovingPeriod

10 строк с MovingShift





Если строк больше 20, то будут отображены только 3 горизонтальные линии средних значений: 3 сверху и 3 снизу.



100 линий трудно воспринимать, поэтому нужно уменьшить их количество.

Можно использовать входные переменные не с одинаковым шагом, а со шкалой через перечислитель (enum), например: 1,2,3,5,7,10,15,20,30,50,70,100 - будет только 12 линий вместо 100.

enum nums1 {__0= 0 , __1= 1 , __2= 2 , __3= 3 , __5= 5 , __7= 7 , __10= 10 , __15= 15 , __20= 20 , __30= 30 , __50= 50 , __70= 70 , __100= 100 , __150= 150 , __200= 200 , __300= 300 , __500= 500 }; input nums1 MovingPeriod = 10 ;

эксперта сможно скачать из прикрепленных файлов.Вместо 1000 проходов оптимизации будет 120, время расчета будет в ~8 раз быстрее, а размер файла в ~8 раз меньше.Результат более нагляден:





Результат с MovingPeriod = 15 выделяется сразу, с самой высокой средней линией и самым высоким максимумом.

Однако, как это часто бывает, лучшие результаты на бэктесте не являются лучшими на форвард-тесте.

Ваша программа, разбирающая сохраненные кадры, может отображать графики следующим образом:



И дополнительные критерии, как здесь:

Если у вас есть код для других интересных критериев, вы можете предложить их для добавления в библиотеку.

Сохраненный файл можно преобразовать в HTML-отчет с помощью утилиты Advanced Optimization Report из маркета.

Полный отчет для данного примера прилагается в архиве Advanced_Optimization_Report_Sample.zip



Видео по использованию отчета:





Обновления:

