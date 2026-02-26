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Binary tradng based on candle colors - индикатор для MetaTrader 5
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Этот индикатор служит демонстрацией того, что можно посылать торговые сигналы, используя глобальные переменные MT5.
Обратите внимание, что для достижения наилучшего результата следует использовать 5-секундный график любого актива.
Цвета свечей подсчитываются, и большинство цветов определяет, какую сделку заключать, CALL или PUT, что можно изменить в настройках индикатора. В обратном случае, цвета меньшинства будут определять сделку.
Проверить используемые глобальные переменные можно, нажав F3, чтобы отобразить MT5 Global Variables, как показано на следующем рисунке.
Удачи и приятного аппетита.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68693
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