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Индикаторы

Binary tradng based on candle colors - индикатор для MetaTrader 5

Soewono Effendi
Soewono Effendi

Soewono Effendi

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2 статьи 4 кода 49 тем 634 комментария
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор служит демонстрацией того, что можно посылать торговые сигналы, используя глобальные переменные MT5.

Реализация "реальной торговли" зависит от читателя, для тестирования можно посмотреть следующий блог https://www.mql5.com/en/blogs/post/766943 (Binomo Trading using MT5 Terminal)

Обратите внимание, что для достижения наилучшего результата следует использовать 5-секундный график любого актива.
Цвета свечей подсчитываются, и большинство цветов определяет, какую сделку заключать, CALL или PUT, что можно изменить в настройках индикатора. В обратном случае, цвета меньшинства будут определять сделку.

Настройки


Проверить используемые глобальные переменные можно, нажав F3, чтобы отобразить MT5 Global Variables, как показано на следующем рисунке.

Глобальные переменные


Удачи и приятного аппетита.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/68693

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