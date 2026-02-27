该服务在图表上对未结头寸和相关交易提供了比终端默认提供的更直观的描述。具体来说，您可以看到开仓交易的时间和价格，还可以选择其他交易，如部分平仓或在净额结算账户中为头寸增加交易量。

该服务会监控未平仓头寸的账户状态，如果其符号至少与一个现有头寸相对应，则会在活动图表（显示在顶部或最大化）上创建图形对象。

输入



TimeInterval (seconds) - 默认为 5；

LinePrefix - 图表对象的常用前缀，如 "TradeTag"；

LineColorProfit - 盈利头寸线条的颜色（clrDodgerBlue）；

LineColorLoss - 亏损头寸线条的颜色（clrCoral）；

LineStyle - 线条的绘制样式（STYLE_DASHDOT）；

LineWidth - 线条的宽度 (1)；

LineType - 线条类型 - OBJ_TREND（默认）或 OBJ_VLINE；

ShowDeals - 显示交易箭头的选项（true）；

KeepLinesOnCharts - 关闭位置后在图表上保留图形对象的选项（false）；

Logging - 输出或不输出主要事件日志（true）；