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ShowTradeLines Service - service for MetaTrader 5
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该服务在图表上对未结头寸和相关交易提供了比终端默认提供的更直观的描述。具体来说，您可以看到开仓交易的时间和价格，还可以选择其他交易，如部分平仓或在净额结算账户中为头寸增加交易量。
该服务会监控未平仓头寸的账户状态，如果其符号至少与一个现有头寸相对应，则会在活动图表（显示在顶部或最大化）上创建图形对象。
输入
- TimeInterval (seconds) - 默认为 5；
- LinePrefix - 图表对象的常用前缀，如 "TradeTag"；
- LineColorProfit - 盈利头寸线条的颜色（clrDodgerBlue）；
- LineColorLoss - 亏损头寸线条的颜色（clrCoral）；
- LineStyle - 线条的绘制样式（STYLE_DASHDOT）；
- LineWidth - 线条的宽度 (1)；
- LineType - 线条类型 - OBJ_TREND（默认）或 OBJ_VLINE；
- ShowDeals - 显示交易箭头的选项（true）；
- KeepLinesOnCharts - 关闭位置后在图表上保留图形对象的选项（false）；
- Logging - 输出或不输出主要事件日志（true）；
该服务会在全局变量列表中登记图表上添加的所有对象。这有助于程序在位置关闭且 KeepLinesOnCharts 为 false 时检测要删除的对象。如果 KeepLinesOnCharts 为真，服务会在图表上保留相应的对象（这些对象由用户手动控制），但在任何情况下，相关的全局变量（描述关闭的仓位及其交易）都会在仓位关闭时删除。
所有对象都会收到包含仓位和交易最重要属性的文字说明，这些说明可以在工具提示（鼠标悬停时）和图表右侧（如果图表设置中启用了相应选项）看到。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68713
Binary tradng based on candle colors
计算蜡烛颜色的简单二元交易策略。记录平衡和权益图表并计算其他优化标准的模式
如果您可以访问 Expert Advisor 代码，则可以保存余额和权益图表，并通过添加该库中的其他代码来计算其他优化标准。
Price Action Intraday Trading - Expert for MT5
Price Action Day Trader 是一款功能强大的趋势跟踪型 MQL5 Expert Advisor，专为日内交易而设计。它专注于高概率的价格行为模式，如销棒形态、吞没蜡烛形态和内棒突破形态，同时通过双重移动平均趋势过滤器过滤交易。SilviosEAbest26
SilviosEAbest26 是适用于 MetaTrader 5 的高精度智能交易系统，旨在利用动态价格通道和动量过滤器的复杂组合来交易市场反转。该系统在保持严格的风险管理协议的同时，还能获得稳定的收益。