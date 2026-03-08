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SilviosEAbest26 - эксперт для MetaTrader 5

Joachim Silvio Kellermann
Joachim Silvio Kellermann

Joachim Silvio Kellermann

1 код 1 тема
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Опубликован:
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Год 2025

Основная логика торговли

Советник использует подход Mean Reversion, используя границы ценового действия и скользящую среднюю для ориентации на тренд:

  • Динамические ценовые зоны: советник постоянно рассчитывает самый высокий максимум и самый низкий минимум за последние 48 свечей (LookbackPeriod), чтобы определить ключевые уровни спроса и предложения.

  • Триггер входа: сделки начинаются, когда цена входит в заранее определенную буферную зону (ZoneBufferPips). Это позволяет осуществлять точные входы непосредственно перед разворотом рынка на историческом уровне сопротивления или поддержки.

  • Подтверждение моментума: чтобы отсеять ложные прорывы, индикатор RSI должен подтвердить движение:

    • ПОКУПКА: Цена касается нижней зоны + RSI < 40.

    • ПРОДАЖА: цена касается верхней зоны + RSI > 55 (оптимизированный порог для максимального коэффициента выигрыша).

Управление рисками и защита торговли

  • Динамический размер лота: размер позиции автоматически рассчитывается на основе баланса счета и заданного пользователем процента риска ( RiskPercent ).

  • Расширенная защита: каждая сделка оснащена фиксированными стоп-лоссом и тейк-профитом.

  • Фиксация прибыли: Встроенная функция безубыточности и трейлинг-стоп автоматически фиксируют прибыль при движении сделки в вашу пользу.

  • Умный выход: система отслеживает условия перекупленности/перепроданности и может досрочно закрыть позицию, если RSI достигает экстремальных противоположных значений.

Технические характеристики

  • Живая приборная панель: основные данные, включая текущий RSI, спред, риск и назначенное магическое число, отображаются прямо на графике.

  • Оптимизированная производительность: полная совместимость с MT5 (хеджирование/сетевые счета), отсутствие предупреждений компилятора и подробный диагностический журнал на вкладке экспертов.

  • Удобная настройка: Все параметры, включая периоды возврата, пороги RSI и значения пунктов, полностью настраиваются под различные рыночные условия.


Перевод с немецкого произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/de/code/68934

Price Action Intraday Trading - Expert for MT5 Price Action Intraday Trading - Expert for MT5

Price Action Day Trader - это надежный трендовый MQL5-эксперт, предназначенный для внутридневной торговли. Он фокусируется на высоковероятных паттернах ценового действия Pin Bars, Engulfing Candles и Inside Bar Breakouts, фильтруя сделки через двойной фильтр тренда Moving Average.

ShowTradeLines Service ShowTradeLines Service

Это сервис для отображения точек входа/выхода из существующих позиций/сделок в виде линий тренда и/или стрелок на графиках.

Support and Resistance(SNR) Sentinel Indicator Support and Resistance(SNR) Sentinel Indicator

Адаптивный индикатор поддержки и сопротивления, который автоматически обнаруживает, отслеживает и обновляет ближайшие действительные уровни S/R с помощью настраиваемых баров подтверждения. Уровни динамически смещаются после подтвержденных прорывов и расширяются вперед в режиме реального времени.

VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия VR Rsi Robot - Мультитаймфреймовая торговая стратегия

Всего два таймфрейма — H1 и D1 — работают синхронно, чтобы отсеять шум и ловить только сильные развороты RSI из зон перекупленности и перепроданности. Никаких случайных входов, только чёткое подтверждение направления от «старшего брата».