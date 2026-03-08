Price Action Day Trader - это надежный трендовый MQL5-эксперт, предназначенный для внутридневной торговли. Он фокусируется на высоковероятных паттернах ценового действия Pin Bars, Engulfing Candles и Inside Bar Breakouts, фильтруя сделки через двойной фильтр тренда Moving Average.

Это сервис для отображения точек входа/выхода из существующих позиций/сделок в виде линий тренда и/или стрелок на графиках.