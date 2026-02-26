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记录平衡和权益图表并计算其他优化标准的模式 - MetaTrader 5程序库
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我 决定分享 一个 大型 项目中的代码 ，在 一个 单独的 库中设计 。
从所附链接下载高级优化报告 保存程序（ Advanced Optimization Report Saver.mqh）文件，并将其保存到终端文件夹
添加连接下载文件的代码：（可将其添加到您的智能交易系统代码的最后一行下面或其他任何地方）。
#include <Advanced Optimization Report Saver.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/68706
然后，您需要在 Expert Advisor 中的现有函数中添加对导出函数的调用：（如果没有函数，则添加它们）
void OnTick(){ //... 您的代码 //保存余额和净值图表 save_OnTick(TimeCurrent(), AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE), AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)); } void OnTesterInit() { //... 您的代码 save_OnTesterInit();//print to chart "Do not close this window until the optimization is complete!" (在优化完成之前不要关闭此窗口！) } void OnTesterDeinit(){ //... 您的代码 save_OnTesterDeinit();// 获取框架 } //void OnTesterPass(){ //... 您的代码 // save_OnTesterPass();// 可选。它将在每次测试通过后立即保存图表。如果删除此选项，图表将在优化结束时通过 saveCharts(Custom) 保存； //} double OnTester(){ //... 您的代码 //save any custom values： double AvgPips=0; save_Add( AvgPips, 2, "Custom 1", true);//值、位数、名称、排序_最小值_最大值 save_Add( TesterStatistics( STAT_PROFIT ), 2, "Custom 2"); double Custom = 0;//您的定制健身 saveCharts(Custom);//保存最终权益，所有交易... return Custom; }
save_Add 函数允许您在 报告中添加自己想要包含的标准：
save_Add( AvgPips, 2, "Custom 1", true);//值、位数、名称、排序_最小值_最大值
save_Add( TesterStatistics( STAT_PROFIT ), 2, "Custom 2");
例如，让我们将这段代码添加到Examples 文件夹中的 Moving Average Expert Advisor (...\MQL5\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5)。首先，复制原始的智能交易系统，并将其命名为Moving Average Charts.mq5。现在，将上面说明中的代码添加到其中。
更改 只在代码的最后，从CheckForOpen(); 行之后的 OnTick() 函数开始。
void OnTick(void) { //--- if(SelectPosition()) CheckForClose(); else CheckForOpen(); //保存余额和净值图表 save_OnTick (TimeCurrent(), AccountInfoDouble( ACCOUNT_BALANCE), AccountInfoDouble( ACCOUNT_EQUITY)); } void OnTesterInit() { //... 您的代码 save_OnTesterInit();//print to chart "Do not close this window until the optimization is complete!" (在优化完成之前不要关闭此窗口！) } void OnTesterDeinit(){ //... 您的代码 save_OnTesterDeinit();// 获取框架 } //void OnTesterPass(){ //... 您的代码 // save_OnTesterPass();// 可选。它将在每次测试通过后立即保存图表。如果删除此选项，图表将在优化结束时通过 saveCharts(Custom) 保存； //} double OnTester(){ //... 您的代码 //save any custom values： double AvgPips=0; save_Add( AvgPips, 2, "Custom 1", true);//值、位数、名称、排序_最小值_最大值 save_Add( TesterStatistics( STAT_PROFIT ), 2, "Custom 2"); double Custom = 0;//您的定制健身 saveCharts(Custom);//保存最终权益，所有交易... return Custom; } #include <Advanced Optimization Report Saver.mqh>
如您所见，这非常简单，只需几分钟。
之后，您就可以运行优化：
最后一张截图显示，连接的代码添加了 2 个参数：
- 保存统计数据- 启用或禁用统计数据收集功能
- 平衡图表和权益图表中的像素- 指定迷你图表宽度中的像素数。
优化完成后，您可以创建一份报告（使用解析已保存框架的程序），并看到以下内容：
|
100 行移动周期
|
10 行，使用 MovingShift
如果超过 20 行，则只显示平均值的 3 条横线：
100 行很难看清，因此需要减少行数。
使用输入变量时，不要使用相同的步长，而是通过枚举器（enum）进行标度，例如： 1,2,3,5,7,10,15,20,30,50,70,100 - 将只有 12 行，而不是 100 行。
enum nums1 {__0=0, __1=1, __2=2, __3=3, __5=5, __7=7, __10=10, __15=15, __20=20, __30=30, __50=50, __70=70, __100=100, __150=150, __200=200, __300=300, __500=500}; input nums1 MovingPeriod = 10; // 移动平均周期
您可以从附件中下载枚举版本 的智能交易系统。
计算时间将快约 8 倍，文件大小将小约 8 倍，优化次数将从 1000 次减少到 120 次：
不过，通常情况下，回溯测试的最佳结果并不是正向测试的最佳结果。
您解析已保存框架的程序可以显示这样的图表：
以及类似这样的附加标准：
如果您有其他有趣标准的代码，可以建议将它们添加到库中。
保存的文件可以使用市场上的高级优化报告 工具转换成 HTML 报告。
本示例的完整报告附在档案Advanced_Optimization_Report_Sample.zip 中
报告使用视频：
更新：
- 2026-02-02:已添加对自定义标准名称中 UTF 字符的支持。
- 2026-03-19：添加了每次通过的优化时间。
其他 变更。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68706
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