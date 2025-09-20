Обновление:



Я значительно обновил эту библиотеку, которую я использую для оптимизации своих советников. Эта версия упрощена, но вы можете легко расширить ее, чтобы включить в нее повседневные задачи, которые вы, возможно, захотите автоматизировать. Например, вы можете добавить ограничения на торговлю после неудачного вызова проп-фирмы или возобновить торговлю в понедельник после успешного или неудачного вызова.

Все изменения и дополнения к этой библиотеке описаны в конце кода. Этот фреймворк является гибким и может быть адаптирован под ваши конкретные нужды, будь то добавление более сложной логики для торговых ограничений, планирование сделок или тонкая настройка производительности на основе результатов оптимизации.

Не стесняйтесь и дальше настраивать его под свои рутинные задачи!





Эта библиотека предназначена для тестирования советников (EA) в MetaTrader 5 с особым акцентом на требования собственной торговой компании. Цель - смоделировать торговую среду, в которой трейдер должен достичь определенных порогов прибыли и убытков, чтобы пройти испытание фирмы. Советник корректирует баланс счета, возвращая его к начальному значению при достижении заданных процентов прибыли или убытков, что имитирует правила многих проп-фирм.

Вот полная структура советника (EA), использующего библиотеку BalanceReset.mqh. Эта установка интегрирует логику сброса баланса непосредственно в советник, сохраняя чистое разделение функций с помощью директивы #include:

#include <BalanceReset.mqh> int OnInit () { InitBalance(); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnTick () { CheckBalanceAndReset(); } void OnDeinit ( const int reason) { PrintBalanceResetResults(); }





Ключевые функции

Настраиваемые пороги прибыли и убытков Библиотека позволяет настраивать пороговые значения прибыли и убытков, которые вызывают сброс баланса в процессе бэктестинга. Эти пороги могут быть изменены с помощью входных параметров, что облегчает настройку условий тестирования. Пример:

input double profit_threshold = 8.0 ; input double loss_threshold = - 6.0 ;





2. Начальный баланс Инициализация

Эта функция сохраняет начальный баланс счета в начале теста. Она запускается только на первом тике, чтобы зафиксировать начальный стартовый баланс.

Пример:

void InitBalance() { initial_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); }





3. Логика сброса баланса

Ядро библиотеки сверяет текущий баланс с начальным балансом, чтобы вычислить процент прибыли или убытка. Если прибыль превышает заданный порог (например, 8%) или убыток превышает порог (например, -6%), баланс сбрасывается до начального значения.

Сброс прибыли: Функция TesterWithdrawal используется для снятия избыточной суммы, чтобы вернуть баланс к начальному значению при достижении порога прибыли.

Функция TesterWithdrawal используется для снятия избыточной суммы, чтобы вернуть баланс к начальному значению при достижении порога прибыли. Сброс убытков: Функция TesterDeposit восстанавливает баланс до начального значения при достижении порога убытков.

Пример:

void CheckBalanceAndReset() { double current_balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); if (initial_balance == 0 ) { initial_balance = current_balance; } double profit_percentage = (current_balance - initial_balance) / initial_balance * 100.0 ; if (profit_percentage >= profit_threshold) { double withdrawal_amount = current_balance - initial_balance; if ( TesterWithdrawal (withdrawal_amount)) { successful_resets++; ArrayResize (reset_times, ArraySize (reset_times) + 1 ); reset_times[ ArraySize (reset_times) - 1 ] = TimeCurrent (); Print ( "Profit reached. Balance has been reset to the initial value." ); } } if (profit_percentage <= loss_threshold) { double deposit_amount = initial_balance - current_balance; if ( TesterDeposit (deposit_amount)) { unsuccessful_resets++; ArrayResize (reset_times, ArraySize (reset_times) + 1 ); reset_times[ ArraySize (reset_times) - 1 ] = TimeCurrent (); Print ( "Loss reached. Balance has been reset to the initial value." ); } } }

4. Регистрация результатов

После завершения теста эта функция выводит количество успешных сбросов (как для прибыли, так и для убытка) и количество дней между каждым сбросом. Это дает представление о том, как часто происходили сбросы баланса во время теста.

Пример:

void PrintBalanceResetResults() { PrintFormat ( "Number of successful profit resets: %d" , successful_resets); PrintFormat ( "Number of successful loss resets: %d" , unsuccessful_resets); for ( int i = 1 ; i < ArraySize (reset_times); i++) { int days_between_resets = (reset_times[i] - reset_times[i- 1 ]) / 86400 ; PrintFormat ( "Days between reset %d and reset %d: %d days" , i, i + 1 , days_between_resets); } }





Заключение

Эта библиотека помогает смоделировать торговую среду, соответствующую общим требованиям собственных торговых компаний. Сбрасывая баланс при достижении заданных пороговых значений прибыли и убытков, она позволяет трейдерам более эффективно тестировать свои стратегии и анализировать работу советника на основе правил собственной торговой компании.





Описание изменений и дополнений кода:

Новый код содержит несколько улучшений и дополнений по сравнению со старым кодом. Ниже приведено подробное объяснение того, что было добавлено и изменено:

Новые входные параметры:

max_loss и min_won :

input double max_loss = 1 ; input double min_won = 1 ;



Назначение: Эти входные параметры позволяют установить максимально допустимый убыток ( max_loss ) и минимальное количество необходимых успешных сбросов прибыли ( min_won ). Они обеспечивают больший контроль над условиями оптимизации.

Дополнительные переменные:

reset_status[] :

string reset_status[];

Назначение: Массив, добавленный для хранения статуса ("Сброс прибыли" или "Сброс убытков") каждого события сброса баланса.

stopOptimization :

bool stopOptimization = false ;

Назначение: Флаг, используемый для указания того, когда оптимизация должна быть остановлена на основании определенных условий.

badResult :

bool badResult = false ;

Назначение: Флаг для пометки результата оптимизации как неблагоприятного, который может быть использован для влияния на результат в OnTester().

Изменения в CheckBalanceAndReset() :

Запись состояния сброса:

ArrayResize (reset_status, ArraySize (reset_status) + 1 ); reset_status[ ArraySize (reset_status) - 1 ] = "Profit reset" ;

Назначение: Когда происходит сброс прибыли, статус записывается в массив reset_status[].

Обработка сброса убытков с условием остановки оптимизации:

if ( TesterDeposit (deposit_amount)) { unsuccessful_resets++; ArrayResize (reset_status, ArraySize (reset_status) + 1 ); reset_status[ ArraySize (reset_status) - 1 ] = "Loss reset" ; { stopOptimization = true ; CheckStopCondition(); } PrintFormat ( "Loss reached. Balance has been reset to the initial value." ); }

Цель: После сброса потерь код теперь инкрементирует unsuccessful_resets, записывает статус, устанавливает stopOptimization в true и вызывает CheckStopCondition(), чтобы определить, следует ли остановить оптимизацию.

Новая функция CheckStopCondition() :

void CheckStopCondition() { if (stopOptimization) { Print ( "Stopping current optimization pass" ); badResult = true ; TesterStop (); } }

Назначение: Эта функция проверяет, истинно ли значение stopOptimization, и, если да, помечает результат как плохой и останавливает текущий проход оптимизации с помощью TesterStop().

Новая функция OnTester() :

double OnTester () { if (successful_resets < min_won || badResult) { Print ( "Optimization failed: returning a highly unfavorable result." ); return - 999999 ; } int reset_difference = successful_resets - unsuccessful_resets; if (reset_difference < 0 ) { Print ( "Negative difference between successful and unsuccessful resets. Returning a highly unfavorable result." ); return - 999999 ; } PrintFormat ( "Difference between successful and unsuccessful resets: %d" , reset_difference); return reset_difference; }





Назначение: Эта функция обеспечивает пользовательский критерий для процесса оптимизации. Она проверяет, соответствует ли количество успешных сбросов минимальному требованию или результат плохой. Она вычисляет разницу между успешными и неуспешными сбросами и возвращает это значение, если только разница не отрицательна, в этом случае она возвращает крайне неблагоприятный результат, чтобы повлиять на оптимизатора.





Усовершенствования в функции PrintBalanceResetResults() :

for ( int i = 1 ; i < ArraySize (reset_times); i++) { int days_between_resets = (reset_times[i] - reset_times[i- 1 ]) / 86400 ; PrintFormat ( "Reset %d: %s (%s), Reset %d: %s (%s), Days between: %d days" , i, TimeToString (reset_times[i- 1 ], TIME_DATE ), reset_status[i- 1 ], i + 1 , TimeToString (reset_times[i], TIME_DATE ), reset_status[i], days_between_resets); }





Назначение: Теперь функция не только выводит количество сбросов, но и подробно описывает каждое событие сброса, включая дату, статус и количество дней между сбросами. Это позволяет получить более полный журнал действий по сбросу.

Инициализация и использование переменных:

Начальная проверка баланса:

if (initial_balance == 0 ) { initial_balance = current_balance; }

Назначение: Обеспечивает правильную установку начального_баланса при первом тике.

Расчет процента прибыли:

double profit_percentage = (current_balance - initial_balance) / initial_balance * 100.0 ;

Вычисляет процент прибыли или убытка по отношению к начальному балансу.





Сводка дополнений:

Контроль над процессом оптимизации: Теперь в коде предусмотрены механизмы остановки процесса оптимизации на основе определенных условий, таких как превышение максимального количества неудачных сбросов или недостижение минимального количества успешных сбросов.

Улучшенное протоколирование и отслеживание: Добавление функции reset_status[] и подробное протоколирование в PrintBalanceResetResults() позволяет лучше отслеживать события сброса и их результаты.

Интеграция с Optimizer через OnTester() : Реализовав функцию OnTester(), скрипт может передавать результаты обратно в механизм оптимизации, влияя на выбор наборов параметров на основе пользовательских критериев.



Эти изменения расширяют функциональность скрипта, обеспечивая лучший контроль над торговыми операциями во время оптимизации, более подробное протоколирование событий и возможность влиять на процесс оптимизации на основе пользовательских критериев.



























