Индикатор WeekDays отображает День недели, Неделю года, День года или Индекс бара в окне данных и, по желанию, в метках на графике.

SmartFibo - это мощный пользовательский индикатор на MQL5, который автоматически строит уровни коррекции и расширения Фибоначчи на основе алгоритма ZigZag, идеально подходящий для торговли паттернами ABCD. Он поддерживает расчеты Фибоначчи по принципу "от фитиля к фитилю" и "от тела к телу", что делает его универсальным для различных торговых стратегий, включая пары JPY.