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Value Area Retracement Volume Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор объема VAR (Value Area Retracement) для MT5 - это технический инструмент, который анализирует ценовое действие в пределахValue Area ( обычно 70% диапазон объема рыночного профиля).
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Ключевые уровни: Выделяет критические ценовые зоны и экстремумы профиля.
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Volume-at-Price (VAP): На оси X показаны ценовые уровни в паре с данными об объеме, что указывает на концентрацию ликвидности.
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Логика ретрейсмента: Определяет откаты в узлы с высоким объемом (Value Area) для потенциальных разворотов или продолжений.
Техническое примечание: Индикатор объединяет концепции рыночного профиля (скобки, максимумы профиля) с профилированием объема, помогая обнаружить институциональные следы и статистически значимые зоны отката.
Буквенно-цифровые последовательности могут кодировать сопоставления цены времени и объема для алгоритмического бэктестинга.
Скальперы/колеблющиеся трейдеры используют VAR для подтверждения входов/выходов вблизи высокообъемных уровней коррекции, что соответствует теории аукционного рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62214
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