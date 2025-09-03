CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Value Area Retracement Volume Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Richard
Richard

Richard

1 код
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
819
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Индикатор объема VAR (Value Area Retracement) для MT5 - это технический инструмент, который анализирует ценовое действие в пределахValue Area ( обычно 70% диапазон объема рыночного профиля).

  • Ключевые уровни: Выделяет критические ценовые зоны и экстремумы профиля.

  • Volume-at-Price (VAP): На оси X показаны ценовые уровни в паре с данными об объеме, что указывает на концентрацию ликвидности.

  • Логика ретрейсмента: Определяет откаты в узлы с высоким объемом (Value Area) для потенциальных разворотов или продолжений.

Техническое примечание: Индикатор объединяет концепции рыночного профиля (скобки, максимумы профиля) с профилированием объема, помогая обнаружить институциональные следы и статистически значимые зоны отката.
Буквенно-цифровые последовательности могут кодировать сопоставления цены времени и объема для алгоритмического бэктестинга.

Скальперы/колеблющиеся трейдеры используют VAR для подтверждения входов/выходов вблизи высокообъемных уровней коррекции, что соответствует теории аукционного рынка.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62214

Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart

Индикатор WeekDays отображает День недели, Неделю года, День года или Индекс бара в окне данных и, по желанию, в метках на графике.

Smart Fibonacci Smart Fibonacci

SmartFibo - это мощный пользовательский индикатор на MQL5, который автоматически строит уровни коррекции и расширения Фибоначчи на основе алгоритма ZigZag, идеально подходящий для торговли паттернами ABCD. Он поддерживает расчеты Фибоначчи по принципу "от фитиля к фитилю" и "от тела к телу", что делает его универсальным для различных торговых стратегий, включая пары JPY.

AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag

Индикатор AutoFibo - это усовершенствованный инструмент для определения коррекции Фибоначчи, который автоматически строит уровни Фибоначчи на основе паттерна Зигзаг. Этот индикатор предназначен для того, чтобы помочь трейдерам быстро определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на трендовых рынках.

MT5-BuildYourGridEA MT5-BuildYourGridEA

Этот эксперт - система, которая поможет любому трейдеру составить сетку ордеров.