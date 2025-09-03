Индикатор Value Area Retracement - это мощный инструмент, основанный на профиле объема и предназначенный для определения ключевых торговых уровней - контрольной точки (POC), высокой зоны стоимости (VAH), низкой зоны стоимости (VAL) и профильных максимумов/минимумов - на различных таймфреймах. Он помогает трейдерам обнаружить потенциальные возможности отката к POC, зонам прорыва и зонам стоимости, что делает его полезным для внутридневной, свинговой и позиционной торговли.

Индикатор WeekDays отображает День недели, Неделю года, День года или Индекс бара в окне данных и, по желанию, в метках на графике.