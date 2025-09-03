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Индикаторы

AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Marek Tomasz Korzeniewski
Marek Tomasz Korzeniewski

Marek Tomasz Korzeniewski

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Особенности:

  • Автоматические уровни Фибоначчи: Индикатор динамически рисует линии коррекции Фибоначчи на основе недавних максимумов и минимумов ZigZag, давая четкое представление о потенциальных точках разворота.
  • Динамические и статические Фибоначчи: Пользователи могут выбирать между динамическими и статическими уровнями коррекции Фибоначчи. Динамические уровни постоянно обновляются на основе последних точек ZigZag, в то время как статические уровни остаются фиксированными на предыдущем значительном максимуме или минимуме.
  • Настраиваемый внешний вид: Вы можете настроить цвет, стиль и ширину линий Фибоначчи как для динамических, так и для статических уровней, что позволяет создать индивидуальную визуализацию под различные фоны и стили графиков.
  • Оптимизирован для MetaTrader 5: Индикатор использует все преимущества работы с графическими объектами MT5, обеспечивая плавное и эффективное построение графиков.

Параметры:

  • Настройки ZigZag ( ExtDepth , ExtDeviation , ExtBackstep ): Настройте чувствительность паттерна ZigZag для захвата большего или меньшего количества ценовых колебаний.
  • Настройки динамического Фибоначчи: Настройте цвет, стиль линии и ширину динамических линий Фибоначчи.
  • Настройки статических Фибоначчи: Настройте внешний вид статических линий Фибоначчи, основанных на втором последнем максимуме/минимуме ZigZag.

Как использовать: Индикатор AutoFibo идеально подходит для торговых стратегий следования за трендом и разворота. Накладывая уровни Фибоначчи на паттерн Зигзаг, он позволяет трейдерам визуально оценить уровни коррекции и потенциальные точки входа/выхода. Этот индикатор можно использовать на различных таймфреймах, что делает его универсальным как для внутридневной, так и для долгосрочной торговли.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53041

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