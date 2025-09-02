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Индикаторы

Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart - индикатор для MetaTrader 5

Stanislav Korotky
Stanislav Korotky

Stanislav Korotky

4.3 (59)
Трейдинг моё хобби, а основной род деятельности - IT, поэтому разработка любых торговых роботов, индикаторов, скриптов - не проблема. Использую широкий набор технологий: MQL4, MQL5, системное, прикладное, веб-программирование, нейросети...
Новинки:
97 продуктов 25 статей 29 кодов 87 тем 6122 комментария
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Просмотров:
621
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
WeekDays.mq5 (10.93 KB) просмотр
\MQL5\MQL5Book\Include\
ArrayUtils.mqh (4.19 KB) просмотр
DateTime.mqh (2.56 KB) просмотр
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Индикатор WeekDays отображает Day Of Week, Week Of Year, Day Of Year или Bar Index в окне данных, а также, по желанию, в виде меток на графике.

Как обычно, информация в окне данных обновляется динамически в зависимости от движения мыши: в левой колонке всегда оперативно обновляется название дня, а содержимое правой колонки определяется настройками, в частности, входами WholePart и FractionalPart. Каждый из них позволяет пользователю выбрать одну из сущностей для отображения: День недели, Неделя года, День года, Индекс бара или Нет.
  • WholePart - селектор для числа перед плавающей точкой;
  • FractionalPart - селектор для числа после плавающей точки;
Два выбранных свойства (целые числа) объединяются в одно значение с плавающей точкой для каждого бара и сохраняются в буфере индикатора. Разумеется, буфер делается невидимым на графике благодаря стилю DRAW_NONE, поскольку его значения являются синтетическими.

Например, на скриншоте ниже название дня - Tue, а буфер, содержащий Week.DoY (Day Of Year index), показывает значение 44.302, то есть 44-я неделя и 302-й день года соответственно.

Остальные входы позволяют пользователю указать, показывать или нет надписи на графике, какие FontName, FontSize, FontColor использовать, а также Padding от верхнего/нижнего краев, как их выровнять (сверху/средины/снизу), и необязательный RotationAngle для выравнивания посередине.

Значение по умолчанию clrNONE для FontColor означает обратный цвет для текущего фона графика.

День недели, неделя года, день года, индикатор Bar Index


День недели


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53125

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