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Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart - индикатор для MetaTrader 5
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- WholePart - селектор для числа перед плавающей точкой;
- FractionalPart - селектор для числа после плавающей точки;
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/53125
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