Индикатор WeekDays отображает Day Of Week, Week Of Year, Day Of Year или Bar Index в окне данных, а также, по желанию, в виде меток на графике.





Как обычно, информация в окне данных обновляется динамически в зависимости от движения мыши: в левой колонке всегда оперативно обновляется название дня, а содержимое правой колонки определяется настройками, в частности, входами WholePart и FractionalPart. Каждый из них позволяет пользователю выбрать одну из сущностей для отображения: День недели, Неделя года, День года, Индекс бара или Нет.

WholePart - селектор для числа перед плавающей точкой;

- селектор для числа перед плавающей точкой; FractionalPart - селектор для числа после плавающей точки;

Два выбранных свойства (целые числа) объединяются в одно значение с плавающей точкой для каждого бара и сохраняются в буфере индикатора. Разумеется, буфер делается невидимым на графике благодаря стилю DRAW_NONE, поскольку его значения являются синтетическими.





Например, на скриншоте ниже название дня - Tue, а буфер, содержащий Week.DoY (Day Of Year index), показывает значение 44.302, то есть 44-я неделя и 302-й день года соответственно.





Остальные входы позволяют пользователю указать, показывать или нет надписи на графике, какие FontName, FontSize, FontColor использовать, а также Padding от верхнего/нижнего краев, как их выровнять (сверху/средины/снизу), и необязательный RotationAngle для выравнивания посередине.





Значение по умолчанию clrNONE для FontColor означает обратный цвет для текущего фона графика.







