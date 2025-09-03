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Value Area Retracement Volume Indicator - MetaTrader 5脚本
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MT5 的 VAR（价值区域回调）成交量指标 是一种技术工具， 用于 分析价值区域 （ 通常是市场概况的 70% 成交量范围）内的价格走势。
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关键水平：突出显示关键价格区域和剖面极值。
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价格成交量 (VAP)： X 轴列出了与成交量数据配对的价格水平，显示流动性集中度。
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回调逻辑：识别回撤到高成交量节点（价值区域）的潜在反转或延续。
技术注解：该指标将市场轮廓概念（括号、轮廓高点）与成交量轮廓分析相结合，有助于发现机构足迹和具有统计意义的回撤区域。
字母数字序列可以编码时间-价格-成交量映射，用于算法回溯测试。
缩放交易者/波段交易者利用 VAR 来确认高成交量回撤水平附近的入场/出场，这与拍卖市场理论相一致。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/62214
Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart
WeekDays 指标在数据窗口中显示周日、年周、年日或条形图指数，也可选择在图表的标签中显示。Smart Fibonacci
SmartFibo 是一款功能强大的 MQL5 自定义指标，可根据 ZigZag 算法自动绘制斐波那契回撤和扩展水平，是 ABCD 形态交易的理想选择。它同时支持 "芯到芯 "和 "体到体 "的斐波纳契计算，因此适用于各种交易策略，包括日元货币对。
AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag
AutoFibo 指标是一种先进的斐波纳契回撤工具，可根据之字形形态自动绘制斐波纳契水平线。该指标旨在帮助交易者快速识别趋势市场中的潜在支撑位和阻力位。MT5-BuildYourGridEA
该专家系统可帮助任何交易者建立订单网格。