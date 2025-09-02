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Индикаторы

Smart Fibonacci - индикатор для MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
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1245
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Ключевые особенности:

  • Автоматическое определение и построение уровней Фибоначчи с использованием ценовых циклов на основе ZigZag.
  • Настраиваемые параметры: таймфрейм, количество баров, цвета Фибоначчи, видимость меток и стиль.
  • Поддержка нескольких уровней Фибоначчи (например, 23,6%, 38,2%, 61,8%, 161,8% и т. д.) с задаваемым пользователем минимальным уровнем отображения.
  • Возможность переключения видимости ZigZag и переключения между режимами рисования "тело к телу" или "фитиль к фитилю".
  • Легкий и оптимизированный для анализа графиков в реальном времени.

Входные параметры:

  • AF_Period: Таймфрейм для расчета (по умолчанию: 0 - текущий таймфрейм).
  • AF_NumBars: количество баров для анализа (по умолчанию: 200).
  • AF_MinLevelDisplayed: Минимальный уровень Фибоначчи для отображения (по умолчанию: -5).
  • AF_FiboColor, AF_FiboColor2, ...: Пользовательские цвета для линий Фибоначчи.
  • AF_DrawBody2Body: включение/выключение отображения Фибоначчи между телами (по умолчанию: false).
  • ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep: Параметры зигзага для тонкой настройки.
  • AF_LabelsVisible: Показать/скрыть метки уровней Фибоначчи (по умолчанию: true).

    Использование:
    Добавьте индикатор на свой график, настройте параметры в соответствии со своим стилем торговли и используйте уровни Фибоначчи для определения потенциальных зон поддержки/сопротивления для ABCD или других моделей ценового действия.

    Обратная связь

    Если у вас есть предложения или возникли проблемы, пожалуйста, оставьте комментарий на странице MQL5 CodeBase илисвяжитесь со мной через MQL5-сообщество. Ваши отзывы будут полезны для улучшения этого инструмента!

    Счастливой торговли!


    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62205

    Simple_Grid Simple_Grid

    Simple_Grid - это простейший советник "сеточник".

    Hammer Indicator Hammer Indicator

    Приведенный выше код - это индикатор "Молот", который обнаруживает свечные формации молот (бычьи и медвежьи) и перевернутые молоты (бычьи и медвежьи) на графике MetaTrader 5. Индикатор выявляет разворотные модели цены, рассчитывая размер и соотношение фитилей свечей на основе настраиваемых параметров: MaxRatioShortWick, MinRatioLongWick и MinCandleSize. При обнаружении паттерна индикатор отображает цветную стрелку возле самой низкой или самой высокой цены свечи в соответствии с направлением паттерна. В код также включены функции для автоматического создания и удаления объектов при инициализации или остановке индикатора.

    Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart Day Of Week, Week Of Year and other marks in Data Window and on chart

    Индикатор WeekDays отображает День недели, Неделю года, День года или Индекс бара в окне данных и, по желанию, в метках на графике.

    Value Area Retracement Volume Indicator Value Area Retracement Volume Indicator

    Индикатор Value Area Retracement - это мощный инструмент, основанный на профиле объема и предназначенный для определения ключевых торговых уровней - контрольной точки (POC), высокой зоны стоимости (VAH), низкой зоны стоимости (VAL) и профильных максимумов/минимумов - на различных таймфреймах. Он помогает трейдерам обнаружить потенциальные возможности отката к POC, зонам прорыва и зонам стоимости, что делает его полезным для внутридневной, свинговой и позиционной торговли.