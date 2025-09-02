Ключевые особенности:

Автоматическое определение и построение уровней Фибоначчи с использованием ценовых циклов на основе ZigZag.

Настраиваемые параметры: таймфрейм, количество баров, цвета Фибоначчи, видимость меток и стиль.

Поддержка нескольких уровней Фибоначчи (например, 23,6%, 38,2%, 61,8%, 161,8% и т. д.) с задаваемым пользователем минимальным уровнем отображения.

Возможность переключения видимости ZigZag и переключения между режимами рисования "тело к телу" или "фитиль к фитилю".

Легкий и оптимизированный для анализа графиков в реальном времени.

Входные параметры:

AF_Period : Таймфрейм для расчета (по умолчанию: 0 - текущий таймфрейм).

: Таймфрейм для расчета (по умолчанию: 0 - текущий таймфрейм). AF_NumBars : количество баров для анализа (по умолчанию: 200).

: количество баров для анализа (по умолчанию: 200). AF_MinLevelDisplayed : Минимальный уровень Фибоначчи для отображения (по умолчанию: -5).

: Минимальный уровень Фибоначчи для отображения (по умолчанию: -5). AF_FiboColor, AF_FiboColor2, ...: Пользовательские цвета для линий Фибоначчи.

Пользовательские цвета для линий Фибоначчи. AF_DrawBody2Body : включение/выключение отображения Фибоначчи между телами (по умолчанию: false).

: включение/выключение отображения Фибоначчи между телами (по умолчанию: false). ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep : Параметры зигзага для тонкой настройки.

: Параметры зигзага для тонкой настройки. AF_LabelsVisible: Показать/скрыть метки уровней Фибоначчи (по умолчанию: true).

Использование:

Добавьте индикатор на свой график, настройте параметры в соответствии со своим стилем торговли и используйте уровни Фибоначчи для определения потенциальных зон поддержки/сопротивления для ABCD или других моделей ценового действия.





Обратная связь

Если у вас есть предложения или возникли проблемы, пожалуйста, оставьте комментарий на странице MQL5 CodeBase илисвяжитесь со мной через MQL5-сообщество. Ваши отзывы будут полезны для улучшения этого инструмента!





Счастливой торговли!