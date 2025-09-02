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Smart Fibonacci - индикатор для MetaTrader 5
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Ключевые особенности:
- Автоматическое определение и построение уровней Фибоначчи с использованием ценовых циклов на основе ZigZag.
- Настраиваемые параметры: таймфрейм, количество баров, цвета Фибоначчи, видимость меток и стиль.
- Поддержка нескольких уровней Фибоначчи (например, 23,6%, 38,2%, 61,8%, 161,8% и т. д.) с задаваемым пользователем минимальным уровнем отображения.
- Возможность переключения видимости ZigZag и переключения между режимами рисования "тело к телу" или "фитиль к фитилю".
- Легкий и оптимизированный для анализа графиков в реальном времени.
Входные параметры:
- AF_Period: Таймфрейм для расчета (по умолчанию: 0 - текущий таймфрейм).
- AF_NumBars: количество баров для анализа (по умолчанию: 200).
- AF_MinLevelDisplayed: Минимальный уровень Фибоначчи для отображения (по умолчанию: -5).
- AF_FiboColor, AF_FiboColor2, ...: Пользовательские цвета для линий Фибоначчи.
- AF_DrawBody2Body: включение/выключение отображения Фибоначчи между телами (по умолчанию: false).
- ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep: Параметры зигзага для тонкой настройки.
- AF_LabelsVisible: Показать/скрыть метки уровней Фибоначчи (по умолчанию: true).
Использование:
Добавьте индикатор на свой график, настройте параметры в соответствии со своим стилем торговли и используйте уровни Фибоначчи для определения потенциальных зон поддержки/сопротивления для ABCD или других моделей ценового действия.
Обратная связь
Если у вас есть предложения или возникли проблемы, пожалуйста, оставьте комментарий на странице MQL5 CodeBase илисвяжитесь со мной через MQL5-сообщество. Ваши отзывы будут полезны для улучшения этого инструмента!
Счастливой торговли!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/62205
Simple_Grid - это простейший советник "сеточник".Hammer Indicator
Приведенный выше код - это индикатор "Молот", который обнаруживает свечные формации молот (бычьи и медвежьи) и перевернутые молоты (бычьи и медвежьи) на графике MetaTrader 5. Индикатор выявляет разворотные модели цены, рассчитывая размер и соотношение фитилей свечей на основе настраиваемых параметров: MaxRatioShortWick, MinRatioLongWick и MinCandleSize. При обнаружении паттерна индикатор отображает цветную стрелку возле самой низкой или самой высокой цены свечи в соответствии с направлением паттерна. В код также включены функции для автоматического создания и удаления объектов при инициализации или остановке индикатора.
Индикатор WeekDays отображает День недели, Неделю года, День года или Индекс бара в окне данных и, по желанию, в метках на графике.Value Area Retracement Volume Indicator
Индикатор Value Area Retracement - это мощный инструмент, основанный на профиле объема и предназначенный для определения ключевых торговых уровней - контрольной точки (POC), высокой зоны стоимости (VAH), низкой зоны стоимости (VAL) и профильных максимумов/минимумов - на различных таймфреймах. Он помогает трейдерам обнаружить потенциальные возможности отката к POC, зонам прорыва и зонам стоимости, что делает его полезным для внутридневной, свинговой и позиционной торговли.