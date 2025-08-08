거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
AIS 상관관계 - MetaTrader 5용 지표
이 지표는 두 통화 쌍의 상관관계를 보여줍니다. 여러 가지 접근 방식을 구현하는데, 제가 가장 흥미로웠던 접근 방식입니다.
인디케이터 설정:
- SecSymbol - 상관관계가 구축되는 두 번째 기호입니다;
- 유형 - 상관관계 유형
- iPeriod - 인디케이터 기간.
이 지표는 여러 통화쌍을 거래하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 두 기호의 발산 수렴을 평가할 수 있습니다. 그리고 이 차이를 바탕으로 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/61261
