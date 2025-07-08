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Telegram To MT5 Copier - библиотека для MetaTrader 5
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Описание
Советник Telegram Signal - это мощный инструмент, предназначенный для соединения ваших сообщений в Telegram с графиками MetaTrader 5 (MT5). Он позволяет отображать сообщения из каналов, групп и приватных чатов Telegram прямо на графиках MT5 в виде комментариев. Эта интеграция упрощает процесс отслеживания торговых сигналов и важных сообщений во время активной торговли.
Особенности
- Отображение сообщений в режиме реального времени: Просмотр сообщений из каналов, групп и приватных чатов Telegram прямо на графиках MT5.
- Настраиваемый интервал обновления: Наслаждайтесь обновлениями в реальном времени с настраиваемым интервалом проверки.
- Четкое форматирование: Сообщения отображаются с четким форматированием и правильным интервалом для удобства чтения.
- Всесторонняя поддержка: Совместимость с сообщениями на канале, групповыми сообщениями и приватными чатами.
- Автоматическая обработка: Автоматическая обработка сообщений и их отображение на графиках.
- Легко читаемые комментарии: Сообщения отображаются на графиках MT5 в виде удобных для чтения комментариев.
https://youtu.be/Ue1n0WeOni0
Шаги по установке
1. Создайте бота Telegram
- Откройте Telegram и найдите "@BotFather".
- Начните чат с BotFather.
- Отправьте команду: /newbot
- Следуйте подсказкам:
- Выберите имя для своего бота.
- Выберите имя пользователя (оно должно заканчиваться на 'bot').
- BotFather предоставит вам токен бота. Храните его в безопасности.
2. Настройте конфиденциальность бота
- В BotFather отправьте команду: /mybots
- Выберите своего бота.
- Нажмите "Настройки бота".
- Нажмите "Конфиденциальность группы".
- Нажмите "Выключить", чтобы отключить режим конфиденциальности.
- Нажмите "Назад", а затем "Готово".
3. Добавить бота в группы/каналы
a. Для групп:
- Откройте нужную группу.
- Нажмите на название группы.
- Нажмите "Добавить участников".
- Найдите своего бота.
- Добавьте бота в качестве администратора.
b. Для каналов:
- Откройте нужный канал.
- Щелкните название канала.
- Нажмите "Администраторы".
- Нажмите "Добавить администратора".
- Найдите своего бота.
- Добавьте бота в качестве администратора.
4. Настройте MetaTrader 5
- Откройте MetaTrader 5.
- Перейдите в меню Инструменты -> Параметры -> Советники.
- Установите флажок "Разрешить WebRequest для перечисленных URL".
- Добавьте "api.telegram.org" в список разрешенных URL.
- Нажмите OK, чтобы сохранить настройки.
5. Установите EA
- Скопируйте файлы советника в каталог MT5:
- TelegramToMT5.mq5 в MQL5/Experts/
- Telegram.mqh в MQL5/Include/
- jason.mqh в MQL5/Include/
- Common.mqh в MQL5/Include/
- Перезапустите MetaTrader 5.
- Откройте окно Навигатора (Ctrl+N).
- Найдите советника в разделе "Советники".
- Перетащите его на график.
6. Настройте советника
- В настройках советника введите токен вашего бота.
- Установите интервал обновления (по умолчанию: 1 секунда).
- Нажмите OK, чтобы запустить советника.
Использование
- Советник автоматически начнет отображать сообщения из ваших Telegram-каналов, групп и приватных чатов прямо на графике MT5.
- Сообщения отображаются в виде комментариев с правильным форматированием и интервалом.
- Каждое отображаемое сообщение включает в себя:
- Информация об источнике (канал/группа/частный чат)
- Информация об отправителе (для групп и приватных чатов)
- Содержание сообщения
- Временная метка
Устранение неполадок
1. Если сообщения не отображаются:
- Убедитесь, что ваш токен бота правильный.
- Проверьте, добавлен ли бот в группу/канал.
- Убедитесь, что для бота отключен режим конфиденциальности.
- Убедитесь, что api.telegram.org находится в списке разрешенных URL-адресов в MT5.
- Убедитесь, что все необходимые файлы находятся в правильных директориях.
2. Если вы видите ошибку "Failed to initialize":
- Проверьте подключение к интернету.
- Проверьте токен бота.
- Убедитесь, что советник имеет соответствующие разрешения.
- Убедитесь в наличии всех необходимых файлов.
3. Если сообщения приходят с задержкой:
- Отрегулируйте интервал обновления в настройках советника.
- Проверьте скорость интернет-соединения.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56646
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