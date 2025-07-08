Индикатор Rainbow Multiple Moving Average (RMMA) MetaTrader - это очень простой, но визуально информативный индикатор, основанный на стандартной скользящей средней. Он рисует 66 скользящих средних линий цвета радуги по выбранному вами типу и цене прямо в главном окне графика. Индикатор доступен для версий торговой платформы MT4 и MT5.

Индикатор QQE MetaTrader - или Quantitative Qualitative Estimation, основан на довольно сложном расчете сглаженных показателей RSI. В результате в отдельном окне индикатора вы получаете две линии - быструю и медленную. Также есть важный уровень индикатора (50), который используется в сигналах. Для этого индикатора можно включить текстовые, звуковые и электронные оповещения. Данная реализация QQE поддерживает мультитаймфреймовый анализ с отображением верхнего таймфрейма. Индикатор доступен для MT4, MT5

В индикаторе реализованы некоторые, наиболее интересные, подходы к измерению корреляций