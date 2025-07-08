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Telegram To MT5 Copier - библиотека для MetaTrader 5

Salman Soltaniyan
Salman Soltaniyan

Salman Soltaniyan

4.9 (64)
I'm an MQL4/5, Pinescript developer
You can post a job for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=salmansoltaniyan
8 продуктов 6 кодов 5 комментариев
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Просмотров:
860
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
jason.mqh (42.23 KB) просмотр
Common.mqh (56.48 KB) просмотр
Telegram.mqh (70.63 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
TelegramToMT5.mq5 (9.4 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Telegram Signal EA: отображение сигналов в реальном времени на графиках MT5

Описание

Советник Telegram Signal - это мощный инструмент, предназначенный для соединения ваших сообщений в Telegram с графиками MetaTrader 5 (MT5). Он позволяет отображать сообщения из каналов, групп и приватных чатов Telegram прямо на графиках MT5 в виде комментариев. Эта интеграция упрощает процесс отслеживания торговых сигналов и важных сообщений во время активной торговли.

Особенности

  • Отображение сообщений в режиме реального времени: Просмотр сообщений из каналов, групп и приватных чатов Telegram прямо на графиках MT5.
  • Настраиваемый интервал обновления: Наслаждайтесь обновлениями в реальном времени с настраиваемым интервалом проверки.
  • Четкое форматирование: Сообщения отображаются с четким форматированием и правильным интервалом для удобства чтения.
  • Всесторонняя поддержка: Совместимость с сообщениями на канале, групповыми сообщениями и приватными чатами.
  • Автоматическая обработка: Автоматическая обработка сообщений и их отображение на графиках.
  • Легко читаемые комментарии: Сообщения отображаются на графиках MT5 в виде удобных для чтения комментариев.

Панель на диаграмме

https://youtu.be/Ue1n0WeOni0

Шаги по установке

1. Создайте бота Telegram

  • Откройте Telegram и найдите "@BotFather".
  • Начните чат с BotFather.
  • Отправьте команду: /newbot
  • Следуйте подсказкам:
    • Выберите имя для своего бота.
    • Выберите имя пользователя (оно должно заканчиваться на 'bot').
  • BotFather предоставит вам токен бота. Храните его в безопасности.

2. Настройте конфиденциальность бота

  • В BotFather отправьте команду: /mybots
  • Выберите своего бота.
  • Нажмите "Настройки бота".
  • Нажмите "Конфиденциальность группы".
  • Нажмите "Выключить", чтобы отключить режим конфиденциальности.
  • Нажмите "Назад", а затем "Готово".

3. Добавить бота в группы/каналы

a. Для групп:

  • Откройте нужную группу.
  • Нажмите на название группы.
  • Нажмите "Добавить участников".
  • Найдите своего бота.
  • Добавьте бота в качестве администратора.

b. Для каналов:

  • Откройте нужный канал.
  • Щелкните название канала.
  • Нажмите "Администраторы".
  • Нажмите "Добавить администратора".
  • Найдите своего бота.
  • Добавьте бота в качестве администратора.

4. Настройте MetaTrader 5

  • Откройте MetaTrader 5.
  • Перейдите в меню Инструменты -> Параметры -> Советники.
  • Установите флажок "Разрешить WebRequest для перечисленных URL".
  • Добавьте "api.telegram.org" в список разрешенных URL.
  • Нажмите OK, чтобы сохранить настройки.

5. Установите EA

  • Скопируйте файлы советника в каталог MT5:
    • TelegramToMT5.mq5 в MQL5/Experts/
    • Telegram.mqh в MQL5/Include/
    • jason.mqh в MQL5/Include/
    • Common.mqh в MQL5/Include/
  • Перезапустите MetaTrader 5.
  • Откройте окно Навигатора (Ctrl+N).
  • Найдите советника в разделе "Советники".
  • Перетащите его на график.

6. Настройте советника

  • В настройках советника введите токен вашего бота.
  • Установите интервал обновления (по умолчанию: 1 секунда).
  • Нажмите OK, чтобы запустить советника.

Использование

  1. Советник автоматически начнет отображать сообщения из ваших Telegram-каналов, групп и приватных чатов прямо на графике MT5.
  2. Сообщения отображаются в виде комментариев с правильным форматированием и интервалом.
  3. Каждое отображаемое сообщение включает в себя:
    • Информация об источнике (канал/группа/частный чат)
    • Информация об отправителе (для групп и приватных чатов)
    • Содержание сообщения
    • Временная метка

Устранение неполадок

1. Если сообщения не отображаются:

  • Убедитесь, что ваш токен бота правильный.
  • Проверьте, добавлен ли бот в группу/канал.
  • Убедитесь, что для бота отключен режим конфиденциальности.
  • Убедитесь, что api.telegram.org находится в списке разрешенных URL-адресов в MT5.
  • Убедитесь, что все необходимые файлы находятся в правильных директориях.

2. Если вы видите ошибку "Failed to initialize":

  • Проверьте подключение к интернету.
  • Проверьте токен бота.
  • Убедитесь, что советник имеет соответствующие разрешения.
  • Убедитесь в наличии всех необходимых файлов.

3. Если сообщения приходят с задержкой:

  • Отрегулируйте интервал обновления в настройках советника.
  • Проверьте скорость интернет-соединения.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/56646

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