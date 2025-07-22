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Moving Average x Relative Strength Indicator EA - эксперт для MetaTrader 5
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MARSI- советник для начинающих, сочетающий в себе логику индекса относительной силы (RSI) и простой скользящей средней (SMA) для определения и исполнения торговых сигналов на финансовых рынках, таких как XAUUSD (золото).
Советник построен таким образом, чтобы демонстрировать:
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Динамическое определение размера лота в зависимости от риска счета
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Условия входа по перекупленности/перепроданности на основе RSI
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Фильтрация тренда с помощью скользящей средней
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Уровни SL и TP настраиваются с точностью до символьного тика
Этот советник особенно полезен для тех, кто экспериментирует с техническими стратегиями и хочет понять, как работа с индикаторами, динамический риск и разница в разрядах брокеров влияют на торговую логику.
Логика торговли
Советник работает по следующим правилам входа:
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Покупать, когда:
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Текущая цена находится выше скользящей средней (бычья)
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RSI находится ниже порога перепроданности (говорит о том, что цена будет расти).
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Продавать, когда:
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Цена ниже скользящей средней (медвежья)
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RSI находится выше порога перекупленности (предполагает, что цена будет падать).
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Стоп-лосс и тейк-профит настраиваются с помощью _Point, корректируемого в зависимости от точности ценообразования брокера (_Digits).
Внешние входные параметры
|Переменная
|Описание
|maPeriod
|Период, используемый для простой скользящей средней
|rsiPeriod
|Период, используемый для индекса относительной силы
|rsiOverbought
|Порог RSI, выше которого рынок считается перекупленным (триггер на продажу)
|rsiOversold
|Порог RSI, ниже которого рынок считается перепроданным (триггер на покупку)
|riskPercent
|Процент от баланса для риска на одну сделку
|stopLoss
|Расстояние до стоп-лосса в пунктах
|takeProfit
|Расстояние до тейк-профита в пунктах
|slippage
|Максимально допустимое проскальзывание в пунктах
Рекомендуемое использование
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Символ: XAUUSD (золото)
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Таймфрейм: M15 или H1
-
Брокер: Любой брокер с надлежащими тиковыми данными (тестируйте как 2/3, так и 4/5-значных брокеров для согласованности)
-
Диапазон бэктестов: 3-6 месяцев рекомендуется
-
Условия: Убедитесь, что тиковые данные доступны для получения надежных значений RSI/MA
Дополнительные примечания
-
Функция PipSize() помогает нормализовать значения пунктов у брокеров с разными _цифрами.
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Советник автоматически рассчитывает размер лота на основе текущего баланса счета и заданного риска.
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Код является модульным и легко расширяется с помощью трейлинг-стопов, новостных фильтров или других условий.
-
Данный проект находится на стадии реализации, поэтому отзывы приветствуются!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/60730
Индикатор Donchian Ultimate MetaTrader - это классический канальный индикатор Donchian с множеством дополнительных функций:Dots Indi MT5
Dots (индикатор MetaTrader) основан на индикаторе 2006 года от TrendLaboratory. Он отображает текущее направление тренда путем размещения точек на основном графике. Синие точки сигнализируют о бычьем тренде, а красные - о медвежьем. Хотя индикатор не опирается на стандартные индикаторы MetaTrader, он использует вызов iMA() (скользящая средняя) для получения значений цены в зависимости от типа входной цены (Close, Open, High, Low, Typical и т.д.) Расчет основан на косинусе угла изменения цены. Трейдер может изменять несколько входных параметров. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.
Daily Percentage Change (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты относительно предыдущего дневного закрытия и отображает его в процентных пунктах в главном окне графика платформы. Кроме того, он может отображать недельные и месячные процентные изменения. Для положительного или отрицательного роста цены можно установить разные цвета. Кроме того, небольшая настраиваемая стрелка помогает визуализировать направление изменения цены. Если ваш брокер использует нетрадиционный часовой пояс, индикатор может использовать параметр Time Shift для настройки часа, который он будет использовать для окончания дня. Индикатор одинаково хорошо работает в MT4 и MT5.Detrended Price Oscillator MT5
Detrended Price Oscillator (индикатор MetaTrader) - версия ценового осциллятора, основанная на разнице между текущей ценой и простой скользящей средней, сдвинутой на (Период / 2) + 1 бар. В отличие от стохастического осциллятора, данный индикатор призван показывать краткосрочные изменения тренда (ценовые волны внутри долгосрочного тренда). Индикатор отображается в отдельном окне графика. Вы можете использовать этот индикатор Detrended Price Oscillator (DPO) как в MT4, так и в MT5-версии платформы.