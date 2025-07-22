MARSI- советник для начинающих, сочетающий в себе логику индекса относительной силы (RSI) и простой скользящей средней (SMA) для определения и исполнения торговых сигналов на финансовых рынках, таких как XAUUSD (золото).

Советник построен таким образом, чтобы демонстрировать:

Динамическое определение размера лота в зависимости от риска счета

Условия входа по перекупленности/перепроданности на основе RSI

Фильтрация тренда с помощью скользящей средней

Уровни SL и TP настраиваются с точностью до символьного тика

Этот советник особенно полезен для тех, кто экспериментирует с техническими стратегиями и хочет понять, как работа с индикаторами, динамический риск и разница в разрядах брокеров влияют на торговую логику.

Логика торговли

Советник работает по следующим правилам входа:

Покупать, когда : Текущая цена находится выше скользящей средней (бычья) RSI находится ниже порога перепроданности (говорит о том, что цена будет расти).

Продавать, когда : Цена ниже скользящей средней (медвежья) RSI находится выше порога перекупленности (предполагает, что цена будет падать).

Стоп-лосс и тейк-профит настраиваются с помощью _Point, корректируемого в зависимости от точности ценообразования брокера (_Digits).

Внешние входные параметры

Переменная Описание maPeriod Период, используемый для простой скользящей средней rsiPeriod Период, используемый для индекса относительной силы rsiOverbought Порог RSI, выше которого рынок считается перекупленным (триггер на продажу) rsiOversold Порог RSI, ниже которого рынок считается перепроданным (триггер на покупку) riskPercent Процент от баланса для риска на одну сделку stopLoss Расстояние до стоп-лосса в пунктах takeProfit Расстояние до тейк-профита в пунктах slippage Максимально допустимое проскальзывание в пунктах

Рекомендуемое использование

Символ : XAUUSD (золото)

Таймфрейм : M15 или H1

Брокер : Любой брокер с надлежащими тиковыми данными (тестируйте как 2/3, так и 4/5-значных брокеров для согласованности)

Диапазон бэктестов : 3-6 месяцев рекомендуется

Условия: Убедитесь, что тиковые данные доступны для получения надежных значений RSI/MA

Дополнительные примечания