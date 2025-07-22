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Moving Average x Relative Strength Indicator EA - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
MARSI- EA 是一款适合初学者使用的智能交易系统 (EA)，它结合了相对强弱指数 (RSI) 和简单移动平均线 (SMA) 的逻辑，可识别并执行 XAUUSD（黄金）等金融市场的交易信号。
该 EA 用于演示
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根据账户风险动态调整手数
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基于 RSI 的超买/超卖进入条件
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使用移动平均线进行趋势过滤
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根据符号刻度线精度调整 SL 和 TP 水平
该 EA对于 尝试技术策略并希望了解指标处理、动态风险和经纪商数字差异如何影响交易逻辑的学习者特别有用。
交易逻辑
该 EA 采用以下进入规则进行操作：
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买入：
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当前价格高于移动平均线（看涨）
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RSI 低于超卖阈值（暗示价格将上涨）
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卖出：
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价格低于移动平均线（看跌）
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RSI 高于超买临界值（表明价格将下跌）
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止损和止盈使用 _Point 进行配置，并根据经纪商的定价精度 ( _Digits ) 进行调整。
外部输入参数
|变量
|说明
|周期
|用于简单移动平均线的周期
|rsi 周期
|相对强弱指数使用的周期
|rsi 超买
|RSI 临界值，超过该临界值，市场被视为超买（卖出触发器）
|rsi超卖
|RSI 临界值低于该临界值时，市场被视为超卖（买入触发器）
|风险百分比
|每笔交易风险占余额的百分比
|止损
|以点为单位的止损距离
|获利
|以点为单位的获利距离
|滑点
|以点为单位的最大允许滑点
建议使用
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符号：XAUUSD (Gold)
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时间框架 M15 或 H1
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经纪商 任何有适当刻度线数据的经纪商（在 2/3 位和 4/5 位经纪商之间进行测试，以确保一致性）
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回溯测试范围：建议 3-6 个月
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条件：确保有刻度线数据，以获得可靠的 RSI/MA 值
附加说明
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PipSize()函数可帮助将不同_Digits经纪商的点值标准化。
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EA 根据当前账户余额和定义的风险自动计算手数。
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代码采用模块化设计，可通过跟踪止损、新闻过滤器或其他条件轻松扩展。
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本项目正在进行中，欢迎反馈！
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/60730
Donchian Ultimate MetaTrader 指标 - 是一个经典的 Donchian 通道指标，增加了多种功能：Dots Indi MT5
Dots（MetaTrader 指标）基于 TrendLaboratory 2006 年的指标。它通过在主图表上放置圆点来显示当前的趋势方向。蓝点表示看涨趋势，红点表示看跌趋势。虽然该指标不依赖于任何标准的 MetaTrader 指标，但它使用调用 iMA()（移动平均线）来获取价格值，具体取决于所使用的输入价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、典型值等）。交易者可以修改多个输入参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。
每日百分比变化（MetaTrader 指标）- 计算与前一日收盘价相关的货币汇率变化，并在平台的主图表窗口中以百分比点显示。此外，它还可以显示每周和每月的百分比变化。可以为正或负的价格上涨设置不同的颜色。此外，一个可自定义的小箭头有助于直观地显示价格变化方向。如果您的经纪商使用的是非常规时区，该指标可以使用时间偏移参数来调整当天结束时使用的小时。该指标同样适用于 MT4 和 MT5。Detrended Price Oscillator MT5
去趋势价格振荡器（MetaTrader 指标）--价格振荡器的一种，基于当前价格与简单移动平均线之间的差值，按（周期/2）+1 小节移动。与随机震荡指标不同，该指标旨在显示短期趋势变化（长期趋势中的价格波浪）。该指标显示在图表的单独窗口中。您可以在 MT4 和 MT5 版本的平台上使用该去趋势价格振荡器 (DPO) 指标。