Dots（MetaTrader 指标）基于 TrendLaboratory 2006 年的指标。它通过在主图表上放置圆点来显示当前的趋势方向。蓝点表示看涨趋势，红点表示看跌趋势。虽然该指标不依赖于任何标准的 MetaTrader 指标，但它使用调用 iMA()（移动平均线）来获取价格值，具体取决于所使用的输入价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、典型值等）。交易者可以修改多个输入参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。

每日百分比变化（MetaTrader 指标）- 计算与前一日收盘价相关的货币汇率变化，并在平台的主图表窗口中以百分比点显示。此外，它还可以显示每周和每月的百分比变化。可以为正或负的价格上涨设置不同的颜色。此外，一个可自定义的小箭头有助于直观地显示价格变化方向。如果您的经纪商使用的是非常规时区，该指标可以使用时间偏移参数来调整当天结束时使用的小时。该指标同样适用于 MT4 和 MT5。

去趋势价格振荡器（MetaTrader 指标）--价格振荡器的一种，基于当前价格与简单移动平均线之间的差值，按（周期/2）+1 小节移动。与随机震荡指标不同，该指标旨在显示短期趋势变化（长期趋势中的价格波浪）。该指标显示在图表的单独窗口中。您可以在 MT4 和 MT5 版本的平台上使用该去趋势价格振荡器 (DPO) 指标。