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EA

Moving Average x Relative Strength Indicator EA - MetaTrader 5EA

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发布者:
Harrison Kiptallam Kipchumba
Harrison Kiptallam Kipchumba

Harrison Kiptallam Kipchumba

1 代码 1 主题 3 评论
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已发布:
marsi_ea.mq5 (8.12 KB) 预览
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MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

MARSI- 回溯测试 缩水/亏损(-1.07%) EA 是一款适合初学者使用的智能交易系统 (EA)，它结合了相对强弱指数 (RSI)简单移动平均线 (SMA) 的逻辑，可识别并执行 XAUUSD（黄金）等金融市场的交易信号。

该 EA 用于演示

  • 根据账户风险动态调整手数

  • 基于 RSI 的超买/超卖进入条件

  • 使用移动平均线进行趋势过滤

  • 根据符号刻度线精度调整 SL 和 TP 水平

该 EA对于 尝试技术策略并希望了解指标处理、动态风险和经纪商数字差异如何影响交易逻辑的学习者特别有用

交易逻辑

该 EA 采用以下进入规则进行操作：

  • 买入

    • 当前价格高于移动平均线（看涨）

    • RSI 低于超卖阈值（暗示价格将上涨）

  • 卖出

    • 价格低于移动平均线（看跌）

    • RSI 高于超买临界值（表明价格将下跌）

  • 止损和止盈使用 _Point 进行配置，并根据经纪商的定价精度 ( _Digits ) 进行调整。

外部输入参数

变量 说明
周期 用于简单移动平均线的周期
rsi 周期 相对强弱指数使用的周期
rsi 超买 RSI 临界值，超过该临界值，市场被视为超买（卖出触发器）
rsi超卖 RSI 临界值低于该临界值时，市场被视为超卖（买入触发器）
风险百分比 每笔交易风险占余额的百分比
止损 以点为单位的止损距离
获利 以点为单位的获利距离
滑点 以点为单位的最大允许滑点

建议使用

  • 符号：XAUUSD (Gold)

  • 时间框架 M15 或 H1

  • 经纪商 任何有适当刻度线数据的经纪商（在 2/3 位和 4/5 位经纪商之间进行测试，以确保一致性）

  • 回溯测试范围：建议 3-6 个月

  • 条件：确保有刻度线数据，以获得可靠的 RSI/MA 值

附加说明

  • PipSize()函数可帮助将不同_Digits经纪商的点值标准化。

  • EA 根据当前账户余额和定义的风险自动计算手数。

  • 代码采用模块化设计，可通过跟踪止损、新闻过滤器或其他条件轻松扩展。

  • 本项目正在进行中，欢迎反馈！


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/60730

Donchian Ultimate Indicator for MT5 Donchian Ultimate Indicator for MT5

Donchian Ultimate MetaTrader 指标 - 是一个经典的 Donchian 通道指标，增加了多种功能：

Dots Indi MT5 Dots Indi MT5

Dots（MetaTrader 指标）基于 TrendLaboratory 2006 年的指标。它通过在主图表上放置圆点来显示当前的趋势方向。蓝点表示看涨趋势，红点表示看跌趋势。虽然该指标不依赖于任何标准的 MetaTrader 指标，但它使用调用 iMA()（移动平均线）来获取价格值，具体取决于所使用的输入价格类型（收盘价、开盘价、最高价、最低价、典型值等）。交易者可以修改多个输入参数。该指标同时适用于 MT4 和 MT5 平台。

Daily Percentage Change MT5 Daily Percentage Change MT5

每日百分比变化（MetaTrader 指标）- 计算与前一日收盘价相关的货币汇率变化，并在平台的主图表窗口中以百分比点显示。此外，它还可以显示每周和每月的百分比变化。可以为正或负的价格上涨设置不同的颜色。此外，一个可自定义的小箭头有助于直观地显示价格变化方向。如果您的经纪商使用的是非常规时区，该指标可以使用时间偏移参数来调整当天结束时使用的小时。该指标同样适用于 MT4 和 MT5。

Detrended Price Oscillator MT5 Detrended Price Oscillator MT5

去趋势价格振荡器（MetaTrader 指标）--价格振荡器的一种，基于当前价格与简单移动平均线之间的差值，按（周期/2）+1 小节移动。与随机震荡指标不同，该指标旨在显示短期趋势变化（长期趋势中的价格波浪）。该指标显示在图表的单独窗口中。您可以在 MT4 和 MT5 版本的平台上使用该去趋势价格振荡器 (DPO) 指标。