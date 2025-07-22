Detrended Price Oscillator (индикатор MetaTrader) - версия ценового осциллятора, основанная на разнице между текущей ценой и простой скользящей средней, сдвинутой на (Период / 2) + 1 бар. В отличие от стохастического осциллятора, данный индикатор призван показывать краткосрочные изменения тренда (ценовые волны внутри долгосрочного тренда). Индикатор отображается в отдельном окне графика. Вы можете использовать этот индикатор Detrended Price Oscillator (DPO) как в MT4, так и в MT5-версии платформы.

Индикатор CCI Arrows MetaTrader - покажет вам, где происходит пересечение CCI с нулем (отмечая его красной или синей стрелкой), чтобы помочь вам решить, в какую сторону идти - короткую или длинную. Он имеет минимальное запаздывание и относительно высокую точность. Этот простой индикатор - хороший выбор для тех трейдеров, которые предпочитают все упрощать и ненавидят сложные индикаторы. CCI Arrows поддерживает все типы алертов. Индикатор доступен в версиях для MT4 и MT5.