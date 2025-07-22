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Daily Percentage Change MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Daily Percentage Change (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты относительно предыдущего дневного закрытия и отображает его в процентных пунктах в главном окне графика платформы. Кроме того, он может отображать недельные и месячные процентные изменения. Для положительного или отрицательного роста цены можно установить разные цвета. Кроме того, небольшая настраиваемая стрелка помогает визуализировать направление изменения цены. Если вашброкер использует нетрадиционный часовой пояс, индикатор может использовать параметр Time Shift для настройки часа, который он будет использовать для окончания дня. Индикатор одинаково хорошо работает в MT4 и MT5.
Входные параметры
Общие
- Time Shift ( по умолчанию = 0) - если значение ненулевое, сдвигает эффективное окончание дня вперед или назад. Может находиться в диапазоне от -12 до 12.
- Показывать еженедельно ( по умолчанию = true) - есливерно, еженедельное процентное изменение будет показано на графике.
- Показывать ежемесячно ( по умолчанию = true) - еслиtrue, на графике будет показано ежемесячное процентное изменение.
Внешний вид
- Размер шрифта ( по умолчанию = 8) - размер шрифта для отображаемого текста.
- Размер стрелки ( по умолчанию = 10) - размер шрифта для отображаемой стрелки.
- Цвет вверх ( по умолчанию =clrGreen) - цвет текста и стрелки при положительном изменении цены.
- Стрелка вверх ( по умолчанию = "p") - символ Windings 3 для стрелки увеличения.
- Цвет вниз ( по умолчанию =clrRed) - цвет текста и стрелки при отрицательном изменении цены.
- Стрелка вниз ( по умолчанию = "q") - символ Windings 3 для стрелки уменьшения.
- No Change Color ( по умолчанию =clrBlue) - цвет текста при отсутствии изменения цены.
Позиционирование
- X Distance for Text ( по умолчанию = 21) - расстояние по горизонтали в пикселях от выбранного угла экрана до текста ежедневных изменений.
- Расстояние по Y для текста ( по умолчанию = 20) - расстояние по вертикали в пикселях от выбранного угла экрана до текста ежедневного изменения.
- Text Corner ( по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) - угол графика для отображения текста ежедневных изменений.
- X Distance for Arrow ( по умолчанию = 5) - расстояние по горизонтали в пикселях от выбранного угла экрана до стрелки ежедневного изменения.
- Y Distance for Arrow ( по умолчанию = 20) - расстояние по вертикали в пикселях от выбранного угла экрана до стрелки ежедневного изменения.
- Угол стрелки ( по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) - угол графика для отображения стрелки ежедневного изменения.
- X Distance for Weekly Text ( по умолчанию = 21) - расстояние по горизонтали в пикселях от выбранного угла экрана до текста еженедельных изменений.
- Y Distance for Weekly Text ( по умолчанию = 35) - расстояние по вертикали в пикселях от выбранного угла экрана до текста еженедельного изменения.
- Угол еженедельного текста ( по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) - угол графика для отображения текста еженедельных изменений.
- X Distance for Weekly Arrow ( по умолчанию = 5) - расстояние по горизонтали в пикселях от выбранного угла экрана до стрелки еженедельного изменения.
- Расстояние по Y для стрелки еженедельника ( по умолчанию = 35) - расстояние по вертикали в пикселях от выбранного угла экрана до стрелки еженедельного изменения.
- Угол еженедельной стрелки ( по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) - угол графика, в котором будет отображаться стрелка еженедельного изменения.
- X Distance for Monthly Text ( по умолчанию = 21) - расстояние по горизонтали в пикселях от выбранного угла экрана до текста изменения месяца.
- Y Distance for Monthly Text ( по умолчанию = 50) - расстояние по вертикали в пикселях от выбранного угла экрана до текста изменения месяца.
- Угол текста ежемесячного изменения ( по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) - угол графика для отображения текста ежемесячного изменения.
- X Distance for Monthly Arrow ( по умолчанию = 5) - расстояние по горизонтали в пикселях от выбранного угла экрана до стрелки изменения месяца.
- Расстояние по Y для стрелки месяца ( по умолчанию = 50) - расстояние по вертикали в пикселях от выбранного угла экрана до стрелки изменения месяца.
- Угол стрелки месяца ( по умолчанию = CORNER_LEFT_LOWER) - угол графика для отображения стрелки изменения месяца.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55373
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