Moving Average x Relative Strength Indicator EA - MetaTrader 5용 expert
Harrison Kiptallam Kipchumba
122
-
MARSI- EA는 상대강도지수(RSI) 와 단순이동평균(SMA) 의 논리를 결합하여 XAUUSD(금)와 같은 금융시장에서 거래 신호를 식별하고 실행하는 초보자 친화적인 EA(Expert Advisor)입니다.
EA는 데모를 위해 제작되었습니다:
-
계좌 위험도에 따른 동적 랏 크기 조정
-
RSI 기반 과매수/과매도 진입 조건
-
이동평균을 이용한 추세 필터링
-
심볼 틱 정밀도에 맞게 조정된 SL 및 TP 레벨
이 EA는 기술적 전략을 실험하고 지표 처리, 동적 위험, 브로커 숫자 차이가 트레이딩 로직에 미치는 영향을 이해하고자 하는 학습자에게 특히 유용합니다.
트레이딩 로직
EA는 다음과 같은 진입 규칙으로 작동합니다:
-
매수 타이밍:
-
현재 가격이 이동평균 이상(강세)
-
RSI가 과매도 임계치 미만(가격 상승을 시사하는 경우)
-
-
매도할 때:
-
가격이 이동평균 아래(약세)일 때(하락)
-
RSI가 과매수 임계값을 초과한 경우(가격 하락을 시사)
-
-
스톱로스 및 테이크프로핏은 브로커의 호가 정밀도(_자리)에 따라 조정된 _Point를 사용하여 설정합니다.
외부 입력 매개변수
|변수
|설명
|maPeriod
|단순이동평균에 사용되는 기간
|rsiPeriod
|상대강도지수에 사용되는 기간
|rsiOverbought
|시장이 과매수로 간주되는 RSI 임계값(매도 트리거)
|rsiOversold
|시장이 과매도로 간주되는 RSI 임계값 (매수 트리거)
|위험 비율
|거래당 위험 대비 잔고의 백분율
|stopLoss
|스톱로스 거리(포인트)
|테이크프로핏
|이익실현 거리(포인트)
|슬리피지
|포인트 단위로 허용되는 최대 슬리피지
권장 사용법
-
기호: XAUUSD (Gold)
-
기간 M15 또는 H1
-
브로커: 적절한 틱 데이터가 있는 모든 브로커 (일관성을 위해 2/3 및 4/5 자리 브로커 모두에서 테스트)
-
백테스트 범위: 3-6개월 권장
-
조건: 신뢰할 수 있는 RSI/MA 값에 대한 틱 데이터를 사용할 수 있는지 확인합니다.
추가 참고 사항
-
핍사이즈() 함수는 _자릿수가 다른 브로커의 핍 값을 정규화하는 데 도움이 됩니다.
-
EA는 현재 계좌 잔고와 정의된 리스크를 기준으로 랏 크기를 자동으로 계산합니다.
-
코드는 모듈식이며 추적손절, 뉴스 필터 또는 기타 조건으로 쉽게 확장할 수 있습니다.
-
이 프로젝트는 현재 진행 중이며 피드백을 환영합니다!
