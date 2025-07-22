MARSI- EA는 상대강도지수(RSI) 와 단순이동평균(SMA) 의 논리를 결합하여 XAUUSD(금)와 같은 금융시장에서 거래 신호를 식별하고 실행하는 초보자 친화적인 EA(Expert Advisor)입니다.

EA는 데모를 위해 제작되었습니다:

계좌 위험도에 따른 동적 랏 크기 조정

RSI 기반 과매수/과매도 진입 조건

이동평균을 이용한 추세 필터링

심볼 틱 정밀도에 맞게 조정된 SL 및 TP 레벨

이 EA는 기술적 전략을 실험하고 지표 처리, 동적 위험, 브로커 숫자 차이가 트레이딩 로직에 미치는 영향을 이해하고자 하는 학습자에게 특히 유용합니다.

트레이딩 로직

EA는 다음과 같은 진입 규칙으로 작동합니다:

매수 타이밍 : 현재 가격이 이동평균 이상(강세) RSI가 과매도 임계치 미만(가격 상승을 시사하는 경우)

매도할 때 : 가격이 이동평균 아래(약세)일 때(하락) RSI가 과매수 임계값을 초과한 경우(가격 하락을 시사)

스톱로스 및 테이크프로핏은 브로커의 호가 정밀도(_자리)에 따라 조정된 _Point를 사용하여 설정합니다.

외부 입력 매개변수

변수 설명 maPeriod 단순이동평균에 사용되는 기간 rsiPeriod 상대강도지수에 사용되는 기간 rsiOverbought 시장이 과매수로 간주되는 RSI 임계값(매도 트리거) rsiOversold 시장이 과매도로 간주되는 RSI 임계값 (매수 트리거) 위험 비율 거래당 위험 대비 잔고의 백분율 stopLoss 스톱로스 거리(포인트) 테이크프로핏 이익실현 거리(포인트) 슬리피지 포인트 단위로 허용되는 최대 슬리피지

권장 사용법

기호 : XAUUSD (Gold)

기간 M15 또는 H1

브로커 : 적절한 틱 데이터가 있는 모든 브로커 (일관성을 위해 2/3 및 4/5 자리 브로커 모두에서 테스트)

백테스트 범위 : 3-6개월 권장

조건: 신뢰할 수 있는 RSI/MA 값에 대한 틱 데이터를 사용할 수 있는지 확인합니다.

추가 참고 사항