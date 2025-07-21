Индикатор Donchian Ultimate MetaTrader - это классический индикатор канала Дончиана с множеством дополнительных функций:

Изменяемый период и сдвиг канала Donchian.

Средняя линия, которую можно отключить.

Поддержка работы с несколькими таймфреймами (MTF).

5 различных методов расчета границ канала.

Дополнительные зоны поддержки и сопротивления у границ основного канала Donchian.

Комплексная система оповещений.

Высокий уровень кастомизации в соответствии с вашими торговыми потребностями.

Индикатор рисуется в главном окне и не использует в своем коде ни стандартные, ни пользовательские индикаторы. Donchian Ultimate доступен для торговых платформ MT4, MT5 и cTrader.

Входные параметры

Период ( по умолчанию = 20) - период канала Donchian.

по умолчанию = 20) - период канала Donchian. Таймфрейм ( по умолчанию = Current) - таймфрейм, на котором будет рассчитываться канал. Если задать таймфрейм выше текущего, то индикатор будет отображать на текущем графике канал более высокого таймфрейма. Параметр игнорируется, если установлен на таймфрейм, который ниже текущего.

по умолчанию = Current) - таймфрейм, на котором будет рассчитываться канал. Если задать таймфрейм выше текущего, то индикатор будет отображать на текущем графике канал более высокого таймфрейма. Параметр игнорируется, если установлен на таймфрейм, который ниже текущего. PriceType ( по умолчанию = Highest High (Lowest Low)) - тип цен, который будет использоваться в расчетах. Может быть одним из пяти режимов: Highest High (Lowest Low) - классическая конфигурация канала Дончиана, при которой верхняя полоса рассчитывается как самый высокий максимум периода, а нижняя - как самый низкий минимум периода. Average Highest High, Highest Open (Lowest Low, Lowest Open) - верхняя полоса рассчитывается как среднее между Highest High и Highest Open за период, а нижняя полоса - как среднее между Low Low и Lowest Open за период. Average Highest High, Highest Close (Lowest Low, Lowest Close) - верхняя полоса рассчитывается как среднее между Highest High и Highest Close за период, а нижняя полоса - как среднее между Lowest Low и Lowest Close за период. Highest Open (Lowest Open) - верхняя полоса рассчитывается как самое высокое открытие за период, а нижняя полоса - как самое низкое открытие за период. Highest Close (Lowest Close) - верхняя полоса рассчитывается как самое высокое закрытие периода, а нижняя полоса - как самое низкое закрытие периода.

по умолчанию = Highest High (Lowest Low)) - тип цен, который будет использоваться в расчетах. Может быть одним из пяти режимов: Shift ( по умолчанию = 0) - сдвиг индикатора в барах.

по умолчанию = 0) - сдвиг индикатора в барах. Show Resistance Span ( по умолчанию = true) - если значениеравно true, на графике будет отображаться верхний диапазон сопротивления.

по умолчанию = true) - если значениеравно true, на графике будет отображаться верхний диапазон сопротивления. Show Support Span ( по умолчанию = true) - еслиtrue, на графике будет отображаться нижний диапазон поддержки.

по умолчанию = true) - еслиtrue, на графике будет отображаться нижний диапазон поддержки. Alert Candle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.

по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча. Alert About Bullish Crossing of Mid Line ( по умолчанию = true) - еслизначение равно true, индикатор будет выдавать предупреждения, когда свеча закрывается, пересекая среднюю линию снизу.

по умолчанию = true) - еслизначение равно true, индикатор будет выдавать предупреждения, когда свеча закрывается, пересекая среднюю линию снизу. Alert About Bearish Crossing of Mid Line ( по умолчанию = true) - еслиtrue, индикатор будет выдавать предупреждения, когда свеча закрывается, пересекая среднюю линию сверху.

по умолчанию = true) - еслиtrue, индикатор будет выдавать предупреждения, когда свеча закрывается, пересекая среднюю линию сверху. Alert About Candle Close Inside Resistance ( по умолчанию = true) - еслиtrue, индикатор будет выдавать предупреждения, когда свеча закроется внутри зоны сопротивления.

по умолчанию = true) - еслиtrue, индикатор будет выдавать предупреждения, когда свеча закроется внутри зоны сопротивления. Alert About Candle Close Inside Support ( по умолчанию = true) - еслиtrue, то индикатор будет выдавать предупреждения, когда свеча закроется внутри зоны поддержки.

по умолчанию = true) - еслиtrue, то индикатор будет выдавать предупреждения, когда свеча закроется внутри зоны поддержки. Показывать оповещения ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.

по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать встроенные всплывающие оповещения MetaTrader. Send Email ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения MetaTrader по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.

по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения MetaTrader по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email. Отправить уведомление ( по умолчанию = false) - если значениеравно true, индикатор будет использовать оповещения MetaTrader в виде push-уведомлений. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.

Пример и стратегия

Как и классический индикатор канала Дончиана, Donchian Ultimate не может самостоятельно генерировать сигналы на покупку или продажу. Что он может сделать, так это продемонстрировать текущую ситуацию с трендом и то, насколько цена близка к изменению направления или продлению тренда. Как вы можете видеть на графике ниже, верхняя полоса уверенно поднимается, когда начинается тренд, в то время как обе полосы начинают двигаться вбок, когда валютная пара консолидируется:







