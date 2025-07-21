Dots (индикатор MetaTrader) основан на индикаторе 2006 года отTrendLaboratory. Он отображает текущее направление тренда путем размещения точек на основном графике. Синие точки сигнализируют о бычьем тренде, а красные - о медвежьем. Хотя индикатор не опирается на стандартные индикаторы MetaTrader, он использует вызов iMA() ( скользящая средняя) для получения значений цены в зависимости от типа входной цены (Close, Open, High, Low, Typical и т.д.) Расчет основан на косинусе угла изменения цены. Трейдер может изменять несколько входных параметров. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.

Входные параметры

Length ( по умолчанию = 10) - период индикатора. Чем выше значение, тем больше он запаздывает, но меньше ложных сигналов.

по умолчанию = 10) - период индикатора. Чем выше значение, тем больше он запаздывает, но меньше ложных сигналов. AppliedPrice ( по умолчанию = PRICE_CLOSE) - тип цены для использования в расчетах.

по умолчанию = PRICE_CLOSE) - тип цены для использования в расчетах. Filter ( по умолчанию = 0) - особенно полезный параметр для фильтрации пиков без добавления запаздывания.

по умолчанию = 0) - особенно полезный параметр для фильтрации пиков без добавления запаздывания. Deviation ( по умолчанию = 0) - смещает индикатор по вертикали.

по умолчанию = 0) - смещает индикатор по вертикали. Shift ( по умолчанию = 0) - сдвиг отображения индикатора по горизонтали.

Рекомендуемая стратегия - дождаться появления 2 точек одного цвета и войти в сделку по тренду. К сожалению, иногда она не срабатывает. Использование сигнала одной точки с параметром Filter, установленным на что-то вроде

спреда

валютной пары

, может быть лучшей идеей

x 3



