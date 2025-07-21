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Dots Indi MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Dots (индикатор MetaTrader) основан на индикаторе 2006 года отTrendLaboratory. Он отображает текущее направление тренда путем размещения точек на основном графике. Синие точки сигнализируют о бычьем тренде, а красные - о медвежьем. Хотя индикатор не опирается на стандартные индикаторы MetaTrader, он использует вызов iMA() ( скользящая средняя) для получения значений цены в зависимости от типа входной цены (Close, Open, High, Low, Typical и т.д.) Расчет основан на косинусе угла изменения цены. Трейдер может изменять несколько входных параметров. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.
Входные параметры
- Length ( по умолчанию = 10) - период индикатора. Чем выше значение, тем больше он запаздывает, но меньше ложных сигналов.
- AppliedPrice ( по умолчанию = PRICE_CLOSE) - тип цены для использования в расчетах.
- Filter ( по умолчанию = 0) - особенно полезный параметр для фильтрации пиков без добавления запаздывания.
- Deviation ( по умолчанию = 0) - смещает индикатор по вертикали.
- Shift ( по умолчанию = 0) - сдвиг отображения индикатора по горизонтали.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55380
Easy Trend Visualizer - это индикатор MetaTrader, который делает именно то, о чем говорит его название. Он показывает, где начинается тренд, где он заканчивается и где тренда вообще нет. Он основан на стандартных индикаторах MetaTrader ADX (Average Direction Movement Index) и работает довольно быстро. Easy Trend Visualizer отображается в главном окне графика. Он предлагает ряд оповещений: появление горизонтальной линии, пересечение горизонтальных линий, стрелка вверх, стрелка вниз, предыдущее пересечение горизонтальных линий (PHLC). Доступен для платформ MT4 и MT5Flexible Momentum for MT5
Flexible Momentum (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты за заданный период (в секундах) и отображает результат в виде количества пунктов и процентов в главном окне графика платформы. Предлагает легко настраиваемые оповещения, основанные на пороговых значениях максимального импульса в пунктах и процентах. Поскольку индикатор использует историю тиков для расчета импульса, он работает только в MT5.
Индикатор Donchian Ultimate MetaTrader - это классический канальный индикатор Donchian с множеством дополнительных функций:Moving Average x Relative Strength Indicator EA
Простой советник на основе RSI и скользящей средней для MQL5