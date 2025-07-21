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Индикаторы

Dots Indi MT5 - индикатор для MetaTrader 5

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Dots (индикатор MetaTrader) основан на индикаторе 2006 года отTrendLaboratory. Он отображает текущее направление тренда путем размещения точек на основном графике. Синие точки сигнализируют о бычьем тренде, а красные - о медвежьем. Хотя индикатор не опирается на стандартные индикаторы MetaTrader, он использует вызов iMA() ( скользящая средняя) для получения значений цены в зависимости от типа входной цены (Close, Open, High, Low, Typical и т.д.) Расчет основан на косинусе угла изменения цены. Трейдер может изменять несколько входных параметров. Индикатор доступен как для MT4, так и для MT5 версий платформы.

Входные параметры

  • Length ( по умолчанию = 10) - период индикатора. Чем выше значение, тем больше он запаздывает, но меньше ложных сигналов.
  • AppliedPrice ( по умолчанию = PRICE_CLOSE) - тип цены для использования в расчетах.
  • Filter ( по умолчанию = 0) - особенно полезный параметр для фильтрации пиков без добавления запаздывания.
  • Deviation ( по умолчанию = 0) - смещает индикатор по вертикали.
  • Shift ( по умолчанию = 0) - сдвиг отображения индикатора по горизонтали.

Рекомендуемая стратегия - дождаться появления 2 точек одного цвета и войти в сделку по тренду. К сожалению, иногда она не срабатывает. Использование сигнала одной точки с параметром Filter, установленным на что-то вроде спреда валютной пары x 3 , может быть лучшей идеей.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55380

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