Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Detrended Price Oscillator MT5 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 521
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Detrended Price Oscillator (индикатор MetaTrader) - версия ценового осциллятора, основанная на разнице между текущей ценой и простой скользящей средней, сдвинутой на(Период / 2) + 1 бар . В отличие от стохастического осциллятора, данный индикатор призван показывать краткосрочные изменения тренда (ценовые волны внутри долгосрочного тренда). Индикатор отображается в отдельном окне графика. Вы можете использовать этот индикатор Detrended Price Oscillator (DPO) как в MT4, так и в MT5-версии платформы.
Входные параметры
- MA_Period ( по умолчанию = 14) - период простой скользящей средней, используемой в индикаторе.
- BarsToCount ( по умолчанию = 400) - за сколько баров рассчитывать индикатор.
- EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.
- EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения MetaTrader по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.
- EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.
- TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.
Стратегия
О смене тренда сигнализирует пересечение индикатора с нулевым уровнем. Однако, поскольку индикатор запаздывает, прогнозирование таких пересечений может быть более эффективной техникой. Это не совсем точный индикатор для непосредственной торговли, но его все же можно использовать для краткосрочного подтверждения тренда.
Еще одна возможность использования Detrended Price Oscillator - это выявление дивергенций с графиком цены. Как видно на приведенном ниже графике, основной разворот тренда можно обнаружить, сравнив двойную вершину, продемонстрированную ценой, и нижний максимум на графике DPO.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/55376
Daily Percentage Change (индикатор MetaTrader) - рассчитывает изменение курса валюты относительно предыдущего дневного закрытия и отображает его в процентных пунктах в главном окне графика платформы. Кроме того, он может отображать недельные и месячные процентные изменения. Для положительного или отрицательного роста цены можно установить разные цвета. Кроме того, небольшая настраиваемая стрелка помогает визуализировать направление изменения цены. Если ваш брокер использует нетрадиционный часовой пояс, индикатор может использовать параметр Time Shift для настройки часа, который он будет использовать для окончания дня. Индикатор одинаково хорошо работает в MT4 и MT5.Moving Average x Relative Strength Indicator EA
Простой советник на основе RSI и скользящей средней для MQL5
Индикатор CCI Arrows MetaTrader - покажет вам, где происходит пересечение CCI с нулем (отмечая его красной или синей стрелкой), чтобы помочь вам решить, в какую сторону идти - короткую или длинную. Он имеет минимальное запаздывание и относительно высокую точность. Этот простой индикатор - хороший выбор для тех трейдеров, которые предпочитают все упрощать и ненавидят сложные индикаторы. CCI Arrows поддерживает все типы алертов. Индикатор доступен в версиях для MT4 и MT5.Candle Wicks Length Display Indicator MT5
Индикатор Candle Wicks Length Display MetaTrader - это индикатор, который может отображать длину свечных виксов в пунктах прямо на вашем графике. Вы можете задать минимальную длину, которая будет отображаться. Кроме того, индикатор может показывать фитили, длина которых меньше заданного предела. Индикатор поддерживает всевозможные оповещения и работает как в MT4, так и в MT5.