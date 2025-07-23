Detrended Price Oscillator (индикатор MetaTrader) - версия ценового осциллятора, основанная на разнице между текущей ценой и простой скользящей средней, сдвинутой на(Период / 2) + 1 бар . В отличие от стохастического осциллятора, данный индикатор призван показывать краткосрочные изменения тренда (ценовые волны внутри долгосрочного тренда). Индикатор отображается в отдельном окне графика. Вы можете использовать этот индикатор Detrended Price Oscillator (DPO) как в MT4, так и в MT5-версии платформы.

Входные параметры

MA_Period ( по умолчанию = 14) - период простой скользящей средней, используемой в индикаторе.

по умолчанию = 14) - период простой скользящей средней, используемой в индикаторе. BarsToCount ( по умолчанию = 400) - за сколько баров рассчитывать индикатор.

по умолчанию = 400) - за сколько баров рассчитывать индикатор. EnableNativeAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать встроенные всплывающие оповещения MetaTrader.

по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать встроенные всплывающие оповещения MetaTrader. EnableEmailAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения MetaTrader по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email.

по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения MetaTrader по электронной почте. Электронная почта должна быть правильно настроена в MetaTrader черезTools->Options->Email. EnablePushAlerts ( по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications.

по умолчанию = false) - еслиtrue, индикатор будет использовать оповещения о push-уведомлениях MetaTrader. Уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader черезTools->Options->Notifications. TriggerCandle ( по умолчанию = Previous) - свеча, по которой будут выдаваться оповещения:Previous - последняя закрытая свеча илиCurrent - еще незавершенная свеча.





Стратегия

О смене тренда сигнализирует пересечение индикатора с нулевым уровнем. Однако, поскольку индикатор запаздывает, прогнозирование таких пересечений может быть более эффективной техникой. Это не совсем точный индикатор для непосредственной торговли, но его все же можно использовать для краткосрочного подтверждения тренда.

Еще одна возможность использования Detrended Price Oscillator - это выявление дивергенций с графиком цены. Как видно на приведенном ниже графике, основной разворот тренда можно обнаружить, сравнив двойную вершину, продемонстрированную ценой, и нижний максимум на графике DPO.







