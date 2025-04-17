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Индикаторы

EquiPeak Drawdown Tracker - индикатор для MetaTrader 5

Enrique Enguix
Enrique Enguix

Enrique Enguix

4.6 (527)
AntiOverfit PRO guide: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768007
6 кодов 68 тем 1035 комментариев
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Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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Для чего он нужен?

  • Визуальная справка о производительности ваших советников: Вручную введите известную или ожидаемую максимальную историческую просадку вашей стратегии (например, из бэктестинга или предыдущих результатов). Таким образом, у вас всегда будет четкий ориентир, чтобы понять, находится ли ваш советник в пределах нормальных параметров или столкнулся с непредвиденной ситуацией.
  • Постоянный мониторинг текущего риска: Вы также можете использовать его для отслеживания текущей просадки в режиме реального времени и проверки, не превышаете ли вы критические уровни, требующие вашего немедленного внимания.
  • Умные и подробные уведомления: Индикатор отправляет push-уведомления (на ваш мобильный телефон через приложение MetaTrader) каждый раз, когда устанавливается новый рекорд просадки, или периодически (в зависимости от настроек), чтобы держать вас в курсе событий, не перегружая лишними сообщениями.
  • Автоматическое протоколирование: Позволяет постоянно регистрировать просадку во внешнем файле (CSV или TXT) для последующего анализа.

Для кого это?

  • Трейдеры, которые работают с автоматическими или полуавтоматическими системами и хотят быстро узнать, работает ли их советник в пределах максимальной ожидаемой просадки.
  • Пользователям, которым необходимо визуально проверить поведение своих стратегий в реальных условиях по сравнению с ожиданиями, основанными на предыдущих тестах.
  • Любой трейдер, который хочет эффективно управлять своими рисками, сразу понимая, когда его торговля выходит за допустимые пределы.

Подробное руководство по настройке (входы)

Это все настраиваемые параметры индикатора:

  1. Magics to monitor (-1 отслеживает все)
    Указывает магические номера позиций, которые необходимо отслеживать. Используйте -1 , чтобы отслеживать все из них.
  2. Initial Max DD (%)
    Здесь указывается известная историческая максимальная просадка вашего советника (например, самый высокий результат, полученный в длительном бэктесте). Это будет служить визуальным ориентиром.
  3. Интервал обновления (секунды)
    Частота обновления расчетов.
  4. Режим обновления MaxDD
    Определяет способ обновления максимума за все время:
    • UPDATE_MAX_DD_IF_BIGGER: Автоматически обновляется, если текущий превышает введенную историю.
    • NO_UPDATE_MAX_DD: никогда не обновляет введенное вручную историческое значение, но отправляет уведомления о текущем состоянии каждые 60 минут.
  5. Отправлять push-уведомления?
    Включите или отключите отправку push-уведомлений на ваш мобильный телефон.
  6. Фиксированный или пиковый эталон?
    Выберите способ определения эталона баланса:
    • REF_FIXED_BALANCE: фиксированный баланс, введенный вручную.
    • REF_PEAK_BALANCE: Всегда используйте максимальный достигнутый баланс (сохраняется автоматически).
  7. Фиксированный баланс (0 => текущий)
    Начальный фиксированный баланс. Если вы используете 0 , то при загрузке индикатора берется текущий баланс.
  8. Цвет для текста текущего DD
    Цвет текста текущей просадки.
  9. Цвет для текста максимального DD
    Цвет текста исторической просадки.
  10. Размер шрифта (текущий DD)
    Размер шрифта текущей просадки.
  11. Размер шрифта (max DD)
    Размер шрифта исторической просадки.
  12. Метки за графиком?
    Разместите тексты за графиком.
  13. Label X (pixels)
    Расстояние по горизонтали от левого края.
  14. Метка Y (пиксели)
    Расстояние по вертикали от верхнего края.
  15. Вертикальный интервал
    Вертикальный интервал между текстами.
  16. Печатать журналы в Журнале?
    Включить печать подробных сообщений в Журнале.
  17. Включить файловый журнал
    Автоматически записывать текущую просадку во внешний файл.
  18. Расширение файла (CSV или TXT)
    Выберите формат создаваемого файла.

Автоматическая регистрация в файле

Значения просадки автоматически регистрируются вместе с датой и временем в формате CSV или TXT в общей папке MT5 ( MetaTrader 5 Terminal/Common/Files/ ). Это идеально подходит для последующего анализа результатов.

Важные рекомендации, чтобы получить максимальную отдачу

  • Всегда вводите ожидаемую максимальную историческую просадку ( результат бэктестинга, предыдущие результаты и т.д.) в поле ввода " Initial Max DD (%)". Это позволит вам быстро оценить, переживает ли ваш советник нормальный период или нуждается в корректировке.
  • Поместите индикатор на выделенный график, отслеживая все магические числа, или на каждый отдельный график, если вы предпочитаете независимые данные.
  • Тщательно настройте частоту обновления, цвета, положение и размер текста для оптимального просмотра в соответствии с вашими предпочтениями.

Чтобы получать push-уведомления на мобильном телефоне

  1. Откройте MetaTrader на мобильном и скопируйте свой MetaQuotes ID ( Настройки > Сообщения ).
  2. В настольном MetaTrader 5 перейдите в Инструменты > Параметры > Уведомления.
  3. Отметьте Включить Push-уведомления и вставьте свой MetaQuotes ID.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58231

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