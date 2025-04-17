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EquiPeak Drawdown Tracker - индикатор для MetaTrader 5
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Для чего он нужен?
- Визуальная справка о производительности ваших советников: Вручную введите известную или ожидаемую максимальную историческую просадку вашей стратегии (например, из бэктестинга или предыдущих результатов). Таким образом, у вас всегда будет четкий ориентир, чтобы понять, находится ли ваш советник в пределах нормальных параметров или столкнулся с непредвиденной ситуацией.
- Постоянный мониторинг текущего риска: Вы также можете использовать его для отслеживания текущей просадки в режиме реального времени и проверки, не превышаете ли вы критические уровни, требующие вашего немедленного внимания.
- Умные и подробные уведомления: Индикатор отправляет push-уведомления (на ваш мобильный телефон через приложение MetaTrader) каждый раз, когда устанавливается новый рекорд просадки, или периодически (в зависимости от настроек), чтобы держать вас в курсе событий, не перегружая лишними сообщениями.
- Автоматическое протоколирование: Позволяет постоянно регистрировать просадку во внешнем файле (CSV или TXT) для последующего анализа.
Для кого это?
- Трейдеры, которые работают с автоматическими или полуавтоматическими системами и хотят быстро узнать, работает ли их советник в пределах максимальной ожидаемой просадки.
- Пользователям, которым необходимо визуально проверить поведение своих стратегий в реальных условиях по сравнению с ожиданиями, основанными на предыдущих тестах.
- Любой трейдер, который хочет эффективно управлять своими рисками, сразу понимая, когда его торговля выходит за допустимые пределы.
Подробное руководство по настройке (входы)
Это все настраиваемые параметры индикатора:
- Magics to monitor (-1 отслеживает все)
Указывает магические номера позиций, которые необходимо отслеживать. Используйте -1 , чтобы отслеживать все из них.
- Initial Max DD (%)
Здесь указывается известная историческая максимальная просадка вашего советника (например, самый высокий результат, полученный в длительном бэктесте). Это будет служить визуальным ориентиром.
- Интервал обновления (секунды)
Частота обновления расчетов.
- Режим обновления MaxDD
Определяет способ обновления максимума за все время:
- UPDATE_MAX_DD_IF_BIGGER: Автоматически обновляется, если текущий превышает введенную историю.
- NO_UPDATE_MAX_DD: никогда не обновляет введенное вручную историческое значение, но отправляет уведомления о текущем состоянии каждые 60 минут.
- Отправлять push-уведомления?
Включите или отключите отправку push-уведомлений на ваш мобильный телефон.
- Фиксированный или пиковый эталон?
Выберите способ определения эталона баланса:
- REF_FIXED_BALANCE: фиксированный баланс, введенный вручную.
- REF_PEAK_BALANCE: Всегда используйте максимальный достигнутый баланс (сохраняется автоматически).
- Фиксированный баланс (0 => текущий)
Начальный фиксированный баланс. Если вы используете 0 , то при загрузке индикатора берется текущий баланс.
- Цвет для текста текущего DD
Цвет текста текущей просадки.
- Цвет для текста максимального DD
Цвет текста исторической просадки.
- Размер шрифта (текущий DD)
Размер шрифта текущей просадки.
- Размер шрифта (max DD)
Размер шрифта исторической просадки.
- Метки за графиком?
Разместите тексты за графиком.
- Label X (pixels)
Расстояние по горизонтали от левого края.
- Метка Y (пиксели)
Расстояние по вертикали от верхнего края.
- Вертикальный интервал
Вертикальный интервал между текстами.
- Печатать журналы в Журнале?
Включить печать подробных сообщений в Журнале.
- Включить файловый журнал
Автоматически записывать текущую просадку во внешний файл.
- Расширение файла (CSV или TXT)
Выберите формат создаваемого файла.
Автоматическая регистрация в файле
Значения просадки автоматически регистрируются вместе с датой и временем в формате CSV или TXT в общей папке MT5 ( MetaTrader 5 Terminal/Common/Files/ ). Это идеально подходит для последующего анализа результатов.
Важные рекомендации, чтобы получить максимальную отдачу
- Всегда вводите ожидаемую максимальную историческую просадку ( результат бэктестинга, предыдущие результаты и т.д.) в поле ввода " Initial Max DD (%)". Это позволит вам быстро оценить, переживает ли ваш советник нормальный период или нуждается в корректировке.
- Поместите индикатор на выделенный график, отслеживая все магические числа, или на каждый отдельный график, если вы предпочитаете независимые данные.
- Тщательно настройте частоту обновления, цвета, положение и размер текста для оптимального просмотра в соответствии с вашими предпочтениями.
Чтобы получать push-уведомления на мобильном телефоне
- Откройте MetaTrader на мобильном и скопируйте свой MetaQuotes ID ( Настройки > Сообщения ).
- В настольном MetaTrader 5 перейдите в Инструменты > Параметры > Уведомления.
- Отметьте Включить Push-уведомления и вставьте свой MetaQuotes ID.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58231
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