Countdown - это продвинутый индикатор, предназначенный для трейдеров, которые хотят четко и эффективно отслеживать время, оставшееся до следующей свечи или следующего открытия рынка. Благодаря трем гибким режимам отображения (комментарий, границы графика или рядом с ценой), этот индикатор предлагает настраиваемое решение для удовлетворения ваших торговых потребностей.

Индикатор MACD Divergence