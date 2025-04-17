Индикатор для расчета средней цены открытых позиций, вы можете использовать магическое число, если хотите разделить позиции только одного робота, но нулевое число предназначено для ручных операций.

Better Volume - это продвинутый индикатор, предназначенный для анализа поведения объема на ценовых графиках. Он объединяет информацию об объеме с такими метриками, как диапазон свечей и скользящие средние, чтобы выявить важные закономерности на рынке, такие как кульминации покупки/продажи, развороты и слабые свечи. Благодаря динамичному визуальному интерфейсу и классификации объемов индикатор предлагает ценную информацию для трейдеров, которые хотят принимать обоснованные решения на основе потока объемов.