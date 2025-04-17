Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Дивергенция MACD - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1576
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор является форком индикатора Divergence Awersome Ocilator
Youtube Tutorial Assembling this Indicator:
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/57644
Индикатор для расчета средней цены открытых позиций, вы можете использовать магическое число, если хотите разделить позиции только одного робота, но нулевое число предназначено для ручных операций.Лучший объем
Better Volume - это продвинутый индикатор, предназначенный для анализа поведения объема на ценовых графиках. Он объединяет информацию об объеме с такими метриками, как диапазон свечей и скользящие средние, чтобы выявить важные закономерности на рынке, такие как кульминации покупки/продажи, развороты и слабые свечи. Благодаря динамичному визуальному интерфейсу и классификации объемов индикатор предлагает ценную информацию для трейдеров, которые хотят принимать обоснованные решения на основе потока объемов.
Countdown - это продвинутый индикатор, предназначенный для трейдеров, которые хотят четко и эффективно отслеживать время, оставшееся до следующей свечи или следующего открытия рынка. Благодаря трем гибким режимам отображения (комментарий, границы графика или рядом с ценой), этот индикатор предлагает настраиваемое решение для удовлетворения ваших торговых потребностей.EquiPeak Drawdown Tracker
EquiPeak Drawdown Tracker - это индикатор, предназначенный для отслеживания и регистрации максимальной просадки вашего торгового счета в режиме реального времени. Это не просто индикатор текущей просадки; он особенно полезен для визуального сравнения текущей просадки с максимальной исторической просадкой, которую вы ожидаете или ранее зафиксировали.