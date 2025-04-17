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Индикаторы

Дивергенция MACD - индикатор для MetaTrader 5

Francisco Gomes Da Silva
Francisco Gomes Da Silva

Francisco Gomes Da Silva

4.7 (203)
Welcome to my profile, I am a developer of systems and currently I am working only with the language of the metatrade, but I have as goal to create script for tradingview too
34 продукта 8 кодов 2 темы 27 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
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Этот индикатор является форком индикатора Divergence Awersome Ocilator


Youtube Tutorial Assembling this Indicator:


Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/57644

AveragePrice AveragePrice

Индикатор для расчета средней цены открытых позиций, вы можете использовать магическое число, если хотите разделить позиции только одного робота, но нулевое число предназначено для ручных операций.

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Обратный отсчет 2.0 Обратный отсчет 2.0

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