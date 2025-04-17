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Обратный отсчет 2.0 - индикатор для MetaTrader 5
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Основные характеристики
1 - Гибкие режимы отображения:
- Комментарий: Отображает обратный отсчет непосредственно в левом верхнем углу графика.
- Края графика: Располагает секундомер в любом углу графика, обеспечивая фиксированный вид.
- Рядом с ценой: Секундомер динамически следует за ценой в реальном времени, обеспечивая постоянную видимость вблизи рыночных действий.
2. Совместимость с часовыми поясами:
- Индикатор автоматически подстраивает время под часовой пояс Бразилиа (UTC-3), включая автоматическую настройку на переход на летнее время (DST).
3. Интеллектуальный обратный отсчет:
- Рассчитывает время, оставшееся до следующей свечи, когда рынок открыт.
- Рассчитывает время, оставшееся до следующего открытия рынка, когда рынок закрыт, включая корректировку по дням недели и выходным.
4. Полная настройка:
- Выберите цвет, размер шрифта и точку привязки текста.
- Настройте время открытия и закрытия рынка в соответствии с вашими предпочтениями.
5. Интуитивно понятный интерфейс:
- Простые, хорошо документированные входные параметры облегчают настройку и использование индикатора.
Как настроить
1 Установка:
- Скачайте файл `Countdown.mq5` и скопируйте его в папку `Indicators` в MetaTrader 5.
- Перезапустите терминал и добавьте индикатор на нужный график.
2. Входные параметры:
- Положение таймера: Выберите между "Комментарий", "Границы графика" или "Рядом с ценой".
- Цвет текста: Настройте цвет таймера для улучшения видимости.
- Размер шрифта: Настройте размер текста по своему усмотрению.
- Время открытия и закрытия: Введите время открытия и закрытия рынка в формате ЧЧ:ММ (например, 09:00).
3. Использование:
- Когда рынок открыт, индикатор будет отображать обратный отсчет времени до следующей свечи.
- Когда рынок закрыт, индикатор будет отображать время, оставшееся до следующего открытия.
Преимущества
- Точность: точно рассчитывает оставшееся время с учетом часовых поясов и автоматической корректировки.
- Универсальность: работает на любом таймфрейме и финансовом активе.
- Простота использования: интуитивно понятный интерфейс и четкие параметры позволяют быстро настроить индикатор.
- Динамическая визуализация: режим "Близкая цена" гарантирует, что таймер всегда будет идти в ногу с рыночными событиями.
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/57731
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