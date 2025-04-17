Основные характеристики



1 - Гибкие режимы отображения:

- Комментарий: Отображает обратный отсчет непосредственно в левом верхнем углу графика.

- Края графика: Располагает секундомер в любом углу графика, обеспечивая фиксированный вид.

- Рядом с ценой: Секундомер динамически следует за ценой в реальном времени, обеспечивая постоянную видимость вблизи рыночных действий.



2 . Совместимость с часовыми поясами:

- Индикатор автоматически подстраивает время под часовой пояс Бразилиа (UTC-3), включая автоматическую настройку на переход на летнее время (DST).



3 . Интеллектуальный обратный отсчет :

- Рассчитывает время, оставшееся до следующей свечи, когда рынок открыт.

- Рассчитывает время, оставшееся до следующего открытия рынка, когда рынок закрыт, включая корректировку по дням недели и выходным.



4 . Полная настройка:

- Выберите цвет, размер шрифта и точку привязки текста.

- Настройте время открытия и закрытия рынка в соответствии с вашими предпочтениями.



5 . Интуитивно понятный интерфейс:

- Простые, хорошо документированные входные параметры облегчают настройку и использование индикатора.



Как настроить



1 Установка:

- Скачайте файл `Countdown.mq5` и скопируйте его в папку `Indicators` в MetaTrader 5.

- Перезапустите терминал и добавьте индикатор на нужный график.



2 . Входные параметры:

- Положение таймера: Выберите между "Комментарий", "Границы графика" или "Рядом с ценой".

- Цвет текста: Настройте цвет таймера для улучшения видимости.

- Размер шрифта: Настройте размер текста по своему усмотрению.

- Время открытия и закрытия: Введите время открытия и закрытия рынка в формате ЧЧ:ММ (например, 09:00).



3 . Использование:

- Когда рынок открыт, индикатор будет отображать обратный отсчет времени до следующей свечи.

- Когда рынок закрыт, индикатор будет отображать время, оставшееся до следующего открытия.



Преимущества



- Точность: точно рассчитывает оставшееся время с учетом часовых поясов и автоматической корректировки.

- Универсальность: работает на любом таймфрейме и финансовом активе.

- Простота использования: интуитивно понятный интерфейс и четкие параметры позволяют быстро настроить индикатор.

- Динамическая визуализация: режим "Близкая цена" гарантирует, что таймер всегда будет идти в ногу с рыночными событиями.









