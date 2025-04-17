거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
EquiPeak 드로다운 트래커 - MetaTrader 5용 지표
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
정확히 어떤 용도로 사용하나요?
- EA의 성과를 시각적으로 확인할 수 있습니다: 전략의 알려진 또는 예상되는 최대 드로다운 기록(예: 백테스팅 또는 이전 결과)을 수동으로 입력합니다. 이렇게 하면 EA가 정상 범위 내에 있는지 또는 예기치 않은 상황이 발생했는지 항상 명확하게 확인할 수 있습니다.
- 현재 위험에 대한 지속적인 모니터링: 또한 이 기능을 사용하여 현재 드로다운을 실시간으로 모니터링하고 즉각적인 주의가 필요한 위험 수준을 초과하고 있는지 확인할 수 있습니다.
- 스마트하고 상세한 알림: 이 인디케이터는 새로운 드로다운 기록이 설정될 때마다 또는 주기적으로(설정에 따라 다름) 푸시 알림(메타트레이더 앱을 통해 휴대폰으로)을 보내 불필요한 메시지로 부담을 주지 않고 계속 정보를 알려줍니다.
- 자동 로깅: 나중에 분석할 수 있도록 드로다운을 외부 파일(CSV 또는 TXT)에 지속적으로 기록할 수 있습니다.
누구를 위한 기능인가요?
- 자동 또는 반자동 시스템으로 운용하며 EA가 최대 예상 드로다운 범위 내에서 작동하는지 빠르게 알고 싶은 트레이더.
- 실제 조건에서 전략의 동작을 이전 테스트에 따른 예상과 비교하여 시각적으로 확인해야 하는 사용자.
- 거래가 허용 한도를 초과하는 시점을 즉시 파악하여 리스크를 효과적으로 관리하고자 하는 트레이더.
상세 구성 가이드(입력)
인디케이터의 모든 사용자 지정 가능한 매개변수입니다:
- 모니터링할 매직(-1은 모두 추적)
추적할 포지션의 매직넘버를 지정합니다. 모든 포지션을 모니터링하려면 -1을 사용합니다.
- 초기 최대 손실률 (%)
여기에 EA의 알려진 과거 최대 손실률(예: 장기 백테스트에서 얻은 가장 높은 결과)을 입력합니다. 이는 시각적 참고 자료로 사용됩니다.
- 새로 고침 간격(초)
계산 업데이트 빈도.
- MaxDD 업데이트 모드
역대 최고가 업데이트 방법을 정의합니다:
- UPDATE_MAX_DD_IF_BIGGER: 현재 기록이 입력한 기록을 초과하면 자동으로 업데이트합니다.
- NO_UPDATE_MAX_DD: 수동으로 입력한 기록값을 업데이트하지 않지만 60분마다 현재 상태에 대한 알림을 보냅니다.
- 푸시 알림을 보내시겠습니까?
모바일로 푸시 알림을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
- 고정 또는 피크 기준?
잔액 기준값을 정의하는 방법을 선택합니다:
- REF_FIXED_BALANCE: 고정 잔액, 수동으로 입력합니다.
- REF_PEAK_BALANCE: 항상 도달한 최대 잔액을 사용합니다(자동으로 저장됨).
- 고정 잔액(0 => 현재)
초기 고정 잔액. 0을 사용하면 표시기를 로드할 때 현재 잔액이 사용됩니다.
- 현재 DD 텍스트 색상
현재 차감 텍스트의 색상입니다.
- 최대 DD 텍스트의 색상
과거 드로다운 텍스트 색상.
- 글꼴 크기(현재 DD)
현재 드로다운의 글꼴 크기입니다.
- 글꼴 크기(최대 DD)
과거 드로다운 글꼴 크기.
- 차트 뒤에 레이블을 배치하시겠습니까?
그래픽 뒤에 텍스트를 배치합니다.
- 레이블 X(픽셀)
왼쪽 가장자리로부터의 수평 거리.
- 레이블 Y(픽셀)
위쪽 가장자리로부터의 수직 거리.
- 세로 간격
텍스트 사이의 세로 간격입니다.
- 저널에서 로그를 인쇄하시겠습니까?
저널에서 상세 메시지를 활성화합니다.
- 파일 로그 활성화
현재 드로다운을 외부 파일에 자동으로 기록합니다.
- 파일 확장자(CSV 또는 TXT)
생성된 파일의 형식을 선택하세요.
파일에 자동 등록
드로다운 값은 날짜 및 시간과 함께 CSV 또는 TXT 형식으로 MT5 공통 폴더( MetaTrader 5 Terminal/Common/Files/ )에 자동으로 기록됩니다. 이는 나중에 결과를 분석하는 데 이상적입니다.
이를 최대한 활용하기 위한 중요 권장 사항
- 항상 예상되는 과거 최대 드로다운 ( 백테스트 결과, 이전 실적 등)을 입력란에 " 초기 최대 DD (%)" 를 입력합니다. 이렇게하면 EA가 정상적인 기간을 겪고 있는지 또는 조정이 필요한지 신속하게 평가할 수 있습니다.
- 지표를 전용 차트에 배치하여 모든 매직넘버를 모니터링하거나 독립 데이터를 선호하는 경우 각 특정 차트에 배치합니다.
- 원하는 대로 새로 고침 빈도, 색상, 위치, 텍스트 크기를 신중하게 조정하여 최적의 상태로 볼 수 있도록 합니다.
모바일에서 푸시 알림을 받으려면
- 모바일에서 메타트레이더를 열고 메타시세 ID를 복사합니다 ( 설정 > 메시지 ).
- 메타트레이더 5 데스크톱에서 도구 > 옵션 > 알림으로 이동합니다.
- 브랜드 푸시 알림을 활성화하고 메타시세 ID를 붙여넣습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/58231
