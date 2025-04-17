코드베이스섹션
지표

EquiPeak 드로다운 트래커 - MetaTrader 5용 지표

Enrique Enguix | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
150
평가:
(4)
게시됨:
게시됨:
정확히 어떤 용도로 사용하나요?

  • EA의 성과를 시각적으로 확인할 수 있습니다: 전략의 알려진 또는 예상되는 최대 드로다운 기록(예: 백테스팅 또는 이전 결과)을 수동으로 입력합니다. 이렇게 하면 EA가 정상 범위 내에 있는지 또는 예기치 않은 상황이 발생했는지 항상 명확하게 확인할 수 있습니다.
  • 현재 위험에 대한 지속적인 모니터링: 또한 이 기능을 사용하여 현재 드로다운을 실시간으로 모니터링하고 즉각적인 주의가 필요한 위험 수준을 초과하고 있는지 확인할 수 있습니다.
  • 스마트하고 상세한 알림: 이 인디케이터는 새로운 드로다운 기록이 설정될 때마다 또는 주기적으로(설정에 따라 다름) 푸시 알림(메타트레이더 앱을 통해 휴대폰으로)을 보내 불필요한 메시지로 부담을 주지 않고 계속 정보를 알려줍니다.
  • 자동 로깅: 나중에 분석할 수 있도록 드로다운을 외부 파일(CSV 또는 TXT)에 지속적으로 기록할 수 있습니다.

누구를 위한 기능인가요?

  • 자동 또는 반자동 시스템으로 운용하며 EA가 최대 예상 드로다운 범위 내에서 작동하는지 빠르게 알고 싶은 트레이더.
  • 실제 조건에서 전략의 동작을 이전 테스트에 따른 예상과 비교하여 시각적으로 확인해야 하는 사용자.
  • 거래가 허용 한도를 초과하는 시점을 즉시 파악하여 리스크를 효과적으로 관리하고자 하는 트레이더.

상세 구성 가이드(입력)

인디케이터의 모든 사용자 지정 가능한 매개변수입니다:

  1. 모니터링할 매직(-1은 모두 추적)
    추적할 포지션의 매직넘버를 지정합니다. 모든 포지션을 모니터링하려면 -1을 사용합니다.
  2. 초기 최대 손실률 (%)
    여기에 EA의 알려진 과거 최대 손실률(예: 장기 백테스트에서 얻은 가장 높은 결과)을 입력합니다. 이는 시각적 참고 자료로 사용됩니다.
  3. 새로 고침 간격(초)
    계산 업데이트 빈도.
  4. MaxDD 업데이트 모드
    역대 최고가 업데이트 방법을 정의합니다:
    • UPDATE_MAX_DD_IF_BIGGER: 현재 기록이 입력한 기록을 초과하면 자동으로 업데이트합니다.
    • NO_UPDATE_MAX_DD: 수동으로 입력한 기록값을 업데이트하지 않지만 60분마다 현재 상태에 대한 알림을 보냅니다.
  5. 푸시 알림을 보내시겠습니까?
    모바일로 푸시 알림을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
  6. 고정 또는 피크 기준?
    잔액 기준값을 정의하는 방법을 선택합니다:
    • REF_FIXED_BALANCE: 고정 잔액, 수동으로 입력합니다.
    • REF_PEAK_BALANCE: 항상 도달한 최대 잔액을 사용합니다(자동으로 저장됨).
  7. 고정 잔액(0 => 현재)
    초기 고정 잔액. 0을 사용하면 표시기를 로드할 때 현재 잔액이 사용됩니다.
  8. 현재 DD 텍스트 색상
    현재 차감 텍스트의 색상입니다.
  9. 최대 DD 텍스트의 색상
    과거 드로다운 텍스트 색상.
  10. 글꼴 크기(현재 DD)
    현재 드로다운의 글꼴 크기입니다.
  11. 글꼴 크기(최대 DD)
    과거 드로다운 글꼴 크기.
  12. 차트 뒤에 레이블을 배치하시겠습니까?
    그래픽 뒤에 텍스트를 배치합니다.
  13. 레이블 X(픽셀)
    왼쪽 가장자리로부터의 수평 거리.
  14. 레이블 Y(픽셀)
    위쪽 가장자리로부터의 수직 거리.
  15. 세로 간격
    텍스트 사이의 세로 간격입니다.
  16. 저널에서 로그를 인쇄하시겠습니까?
    저널에서 상세 메시지를 활성화합니다.
  17. 파일 로그 활성화
    현재 드로다운을 외부 파일에 자동으로 기록합니다.
  18. 파일 확장자(CSV 또는 TXT)
    생성된 파일의 형식을 선택하세요.

파일에 자동 등록

드로다운 값은 날짜 및 시간과 함께 CSV 또는 TXT 형식으로 MT5 공통 폴더( MetaTrader 5 Terminal/Common/Files/ )에 자동으로 기록됩니다. 이는 나중에 결과를 분석하는 데 이상적입니다.

이를 최대한 활용하기 위한 중요 권장 사항

  • 항상 예상되는 과거 최대 드로다운 ( 백테스트 결과, 이전 실적 등)을 입력란에 " 초기 최대 DD (%)" 를 입력합니다. 이렇게하면 EA가 정상적인 기간을 겪고 있는지 또는 조정이 필요한지 신속하게 평가할 수 있습니다.
  • 지표를 전용 차트에 배치하여 모든 매직넘버를 모니터링하거나 독립 데이터를 선호하는 경우 각 특정 차트에 배치합니다.
  • 원하는 대로 새로 고침 빈도, 색상, 위치, 텍스트 크기를 신중하게 조정하여 최적의 상태로 볼 수 있도록 합니다.

모바일에서 푸시 알림을 받으려면

  1. 모바일에서 메타트레이더를 열고 메타시세 ID를 복사합니다 ( 설정 > 메시지 ).
  2. 메타트레이더 5 데스크톱에서 도구 > 옵션 > 알림으로 이동합니다.
  3. 브랜드 푸시 알림을 활성화하고 메타시세 ID를 붙여넣습니다.

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/58231

