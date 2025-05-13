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Индиана Джонс Средняя реверсия EA - эксперт для MetaTrader 5

Yashar Seyyedin
Yashar Seyyedin

Yashar Seyyedin

4.9 (331)
Not available for jobs.
15 кодов 88 тем 1334 комментария
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Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Стратегия

  • открывать короткие позиции, когда цена достигает n-lookback баров high с таргетингом mean of n-lookback.
  • go long when price hits n-lookback bars low targeting mean of n-lookback.

Это вводящая в заблуждение симуляция, проведенная на одноминутном OHLC:

XAUUSD Тест средней реверсии OHLC M1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58135

GZIP - Decode GZIP - Decode

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EquiPeak Drawdown Tracker EquiPeak Drawdown Tracker

EquiPeak Drawdown Tracker - это индикатор, предназначенный для отслеживания и регистрации максимальной просадки вашего торгового счета в режиме реального времени. Это не просто индикатор текущей просадки; он особенно полезен для визуального сравнения текущей просадки с максимальной исторической просадкой, которую вы ожидаете или ранее зафиксировали.

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Индикатор XMA_Ishimoku с дополнительной индикацией силы тренда с помощью цветных точек, основанных на алгоритме стандартного отклонения. Оригинальный код в прикрепленной ссылке имел проблемы с построением.

ICT_conceptsEA by Emil ICT_conceptsEA by Emil

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