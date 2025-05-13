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Индиана Джонс Средняя реверсия EA - эксперт для MetaTrader 5
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Стратегия
- открывать короткие позиции, когда цена достигает n-lookback баров high с таргетингом mean of n-lookback.
- go long when price hits n-lookback bars low targeting mean of n-lookback.
Это вводящая в заблуждение симуляция, проведенная на одноминутном OHLC:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/58135
Распаковка GZIP архивов из *.gz файлов или ответов с сайтов сжатых этим форматом.EquiPeak Drawdown Tracker
EquiPeak Drawdown Tracker - это индикатор, предназначенный для отслеживания и регистрации максимальной просадки вашего торгового счета в режиме реального времени. Это не просто индикатор текущей просадки; он особенно полезен для визуального сравнения текущей просадки с максимальной исторической просадкой, которую вы ожидаете или ранее зафиксировали.
Индикатор XMA_Ishimoku с дополнительной индикацией силы тренда с помощью цветных точек, основанных на алгоритме стандартного отклонения. Оригинальный код в прикрепленной ссылке имел проблемы с построением.ICT_conceptsEA by Emil
Заключает сделки на основе ICT silverbullet и 2022 модели с трейлинг стопами и партициями, также сохраняет вход в соответствии с OTE, а риск минимален. Он работает в небольшом временном окне серебряной пули, особенно на NY-сессии, и если сделка не найдена, 2022 модель и фибоначчи OTE впрыгивают, чтобы получить сделку. Но вход осуществляется только после подтверждения наличия этих моделей, следовательно, сделок будет меньше для минимальной просадки и высокого винрейта. Чтобы узнать больше об этих стратегиях, вы можете посетить YouTube-канал Inner Circle Trader.