Kuskus Starlight - это осциллятор, использующий преобразование цены Фишера для выявления трендов и потенциальных разворотов. Оригинальный код MT4 от Scriptor доступен по адресу: https://www.mql5.com/en/code/8365.

Индикатор для расчета средней цены открытых позиций, вы можете использовать магическое число, если хотите разделить позиции только одного робота, но нулевое число предназначено для ручных операций.

Индикатор MACD Divergence