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Лучший объем - индикатор для MetaTrader 5
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Основные характеристики
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Динамическая классификация громкости :
- Индикатор классифицирует объемы по различным категориям, присваивая им различные цвета для облегчения визуальной интерпретации:
- Buying Climax ( clrCrimson ): Определяет моменты, когда объем чрезвычайно высок, а цена растет.
- Климакс продаж ( clrLimeGreen ): Сигнализирует о моментах сильного давления продаж с высоким объемом.
- Churn ( clrGold ): Обнаруживает высокую волатильность без четкого направления движения цены.
- Climax Churn ( clrMagenta ): Сочетает в себе кульминацию покупки/продажи и разворот, указывая на экстремальную волатильность.
- Слабая свеча ( clrDarkTurquoise ): Определяет свечи с минимальным объемом в окне просмотра.
- Баланс объема ( clrWhiteSmoke ): Представляет собой стандартный объем, не имеющий специфических характеристик, позволяющих отнести его к другим категориям. Этот цвет используется в качестве "базового", когда ни один из вышеперечисленных паттернов не обнаружен.
- Индикатор классифицирует объемы по различным категориям, присваивая им различные цвета для облегчения визуальной интерпретации:
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Объем скользящего среднего :
- Отображается сглаженная линия скользящей средней (clrMaroon), помогающая выявить тенденции изменения объема с течением времени.
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Расширенная настройка :
- Период скользящей средней : Настройте период скользящей средней, чтобы адаптировать индикатор к вашему стилю торговли.
- Окно возврата : Настройте окно возврата, чтобы сравнить текущий объем с недавними значениями.
- Тип объема : Выберите реальный объем (VOLUME_REAL) или тиковый объем (VOLUME_TICK) в соответствии с характеристиками анализируемого актива.
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Понятный визуальный интерфейс :
- Цветная гистограмма ( DRAW_COLOR_HISTOGRAM ) отображает категории объема в интуитивно понятной форме, позволяя быстро и эффективно проводить анализ.
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Гибкость для различных таймфреймов :
- Индикатор работает на любом таймфрейме, от внутридневных графиков до недельных или месячных.
Как интерпретировать сигналы
- Buy/Sell Climax : Указывает на моменты сильного накопления или распределения, предполагая возможные развороты или продолжения тренда.
- Churn : Сигнализирует о высокой волатильности без четкого направления, указывая на неопределенность на рынке.
- Слабые свечи : Показывают моменты низкой активности на рынке, часто связанные с консолидациями или периодами нерешительности.
- Баланс объемов : отражает нормальное поведение рынка, без существенных аномалий. Полезен для выявления областей стабильности.
Настройка и использование
Better Volume прост в настройке и использовании:
- Добавьте индикатор на свой график в MetaTrader 5.
- Настройте параметры по мере необходимости:
- Период скользящей средней : Устанавливает плавность линии скользящей средней.
- Окно возврата : Определяет количество свечей, используемых для сравнения.
- Тип объема : Выберите реальный объем или тиковый объем.
- Наблюдайте за сигналами, генерируемыми гистограммой и линией скользящей средней, чтобы принимать обоснованные решения.
Почему стоит использовать Better Volume?
- Анализ потоков объема : лучше понять поведение участников рынка на основе объема.
- Выявление паттернов : обнаружение кульминаций покупки/продажи, разворотов и других важных паттернов, которые могут повлиять на ваши торговые решения.
- Простота использования : Интуитивно понятный визуальный интерфейс и возможности настройки делают индикатор доступным как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Пример применения
- Используйте индикатор для подтверждения сигналов входа/выхода в стратегиях, основанных на объеме.
https://www.mql5.com/en/charts/20770866/wdoj25-m5-banco-btg-pactual
Перевод с португальского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/pt/code/56678
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